LE GRAND RETOUR DES ALPINE AU RALLYE DU MONT BLANC

Près de six mois après ses débuts en Championnat de France des Rallyes Asphalte, l’Alpine A110 Rally retrouve ce week-end, la scène nationale à l’occasion du Rallye Mont-Blanc Morzine. Huit exemplaires du modèle conçu et produit par Signatech seront au rendez-vous dans les Alpes.

Victorieuse dans la catégorie deux-roues motrices du Rallye du Touquet disputé en mars dernier, l’Alpine A110 Rally a rapidement démontré toutes ses qualités et son incroyable potentiel en s’imposant quelques jours seulement après avoir reçu son homologation.

Désormais homologué FIA R-GT, le nouveau modèle de la marque au ‘A fléché’ s’apprête dorénavant à briller sur les plus belles spéciales de l’Hexagone pour la rentrée du Championnat de France des Rallyes Asphalte.

Si le contexte sanitaire a contraint le préparateur Signatech et ses partenaires à reporter le lancement du Trophée Alpine Elf Rally prévu sur cinq épreuves phares du calendrier, huit Alpine A110 Rally seront néanmoins au départ à Morzine pour viser la victoire en deux-roues motrices et de solides performances au général !

Arborant le numéro 37, la première à s’élancer sera celle de Manu Guigou. Le leader du Championnat de France deux-roues motrices compte mettre toute son expérience et sa participation au développement à profit pour s’imposer d’entrée avec l’Alpine A110 Rally.

La bataille s’annonce néanmoins fascinante puisque François Delecour, l’ancien vice-Champion du Monde des Rallyes 1993 et vainqueur de la Coupe FIA R-GT en 2015, toujours aussi passionné, effectue lui aussi son retour, avec pour objectif de réaliser le doublé après son succès au Touquet.

Tenant du titre en Trophée Michelin et multiple lauréat de coupes de marque, Cédric Robert tentera toutefois de prendre sa revanche après avoir signé plusieurs tops dix au scratch sur les routes du nord de la France.

Laurent Pellier connaît également bien le châssis polyvalent et léger en aluminium et le moteur 4 cylindres turbo 1,8 litre de l’Alpine A110 Rally, pour s’être investi dans son processus de développement. Le Champion de France Junior en 2015 visera ainsi la plus haute marche du podium d’entrée de jeu.

Distributeur partenaire de l’Alpine A110 Rally, le Team FJ alignera trois exemplaires en plus de celui confié à François Delecour. Ceux-ci seront pilotés par Fabrice Bect, multiple vainqueur dans sa catégorie en Coupe de France des Rallyes, Jean-Luc Roché, vice-Champion de France de deuxième division en 2017, et Yannick Panagiotis, extrêmement expérimenté avec des GT sur les spéciales françaises.

Le plateau sera complété par Michel Bonfils, qui retrouvera le volant d’une Alpine trente-cinq ans après s’être imposé dans sa classe avec l’Alpine A110 originelle au Rallye National de Maurienne.

Le Rallye Mont-Blanc Morzine se composera de treize spéciales disputées vendredi et samedi. Deux boucles distinctes de trois spéciales seront répétées les deux jours tandis que la première étape s’achèvera par un unique passage dans le plus long secteur chronométré du parcours, l’ascension du Col de Joux Verte au dessus de Morzine. L’itinéraire totalisant 183,66 kilomètres

d’action.

Philippe Sinault, le Directeur de Signatech explique:

« Au vu des circonstances inédites de cette année, nous avons pris en accord avec nos partenaires la décision de différer le lancement du Trophée Alpine Elf Rally. Ce choix nous permet de nous concentrer d’ores et déjà sur les contours de la saison 2021 pour proposer un produit abouti, séduisant et à la hauteur de l’Alpine A110 Rally. Nous serons toutefois présents à Morzine pour accompagner et soutenir nos clients sur des routes ayant forgé la légende d’Alpine. Nous ne pouvons que les remercier de leur confiance dans un contexte difficile et c’est avec une certaine fierté que nous verrons ce plateau s’étoffer avec la présence de huit équipages de grande qualité au départ. Nous avons hâte de les voir évoluer sur cette épreuve mythique du Mont-Blanc et que le meilleur gagne ! »

Aprés les belles performances en circuit ces dernières années,depuis le come-back d’Alpine en endurance, en Championnat d’Europe de l’ELMS d’abord, puis du monde WEC et les multiples succès et notamment aux célèbres 24 Heures du Mans, les fans de la firme Dieppoise crée en 1955 par le regretté Jean Rédélé, attendent avec impatience de revoir ces Alpine sur les routes des rallyes qui ont fait sa renommée et sa gloire!

François LEROUX

Photos : Jeff THIRY