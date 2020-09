LE FRANÇAIS VICTOR MARTINS EN POLE DE L EUROCUP AU NÜRBURGRING

Le Français Victor Martins vice-champion 2019 de l’Eurocup Formule Renault, s’offre la pole ce vendredi au Nürburgring, troisième étape du Championnat Eurocup 2020, après les deux manches Italiennes de Monza et d’Imola, remportées successivement par Colapinto et Collet pour les deux premières courses de Monza et par le kartman Espagnol David Vidales victorieux lui des deux épreuves d’Imola.

Ce samedi Martins qui occupe actuellement la 4éme place du classement provisoire totalisant 43 points derrière Collet leader avec 68 points, Colaponto 54 et Vidales qui en compte 50, partagera la 1ére ligne avec le Brésilien Caio Collet qui mène le Championnat.

Sur la deuxième ligne, on trouve les deux équipiers de Martins chez ART GP, le Suisse Grégoire Saucy et le Britannique Paul Aron

Le jeune Espagnol qui avait impressionné à Imola avec sa pole et ses deux victoires s’élancera de la septième position aux cotés de l’Argentin Franco Colapinto.

A retenir encore les onzième places des autres pilotes tricolores Hadrien David et Reshad De Gerus. Les douzième et treizième des Belges Ugo de Wilde et Amaury Cordeel.

Peter SOWL

Photos : RENAULT Sport

LA GRILLE DE DÉPART DE L EUROCUP AU NÜRBURGRING

1 – Victor Martins – ART GP – 1’54″808

2 – Caio Collet – R-Ace – 1’55″069

3 – Grégoire Saucy – ART GP- 1’55″301

4 – Paul Aron – ART GP – 1’55″322

5 – William Alatalo – JD Motorsport – 1’55″583

6 – Lorenzo Colombo – Bhaitech – 1’55″606

7 – David Vidales – JD Motorsport – 1’55″677

8 – Franco Colapinto – MP Motorsport – 1’55″756

9 – Petr Ptacek – R-Ace – 1’55″789

10 – Alex Quinn – Arden – 1’55″909

11 – Hadrien David – MP Motorsport – 1’55″933

12 – Ugo De Wilde – Arden – 1’56″053

13 – Amaury Cordeel – FA Racing – 1’56″168

14 – Tijmen Van der Helm – FA Racing – 1’56″395

15 – Reshad De Gerus – Arden – 1’56″596

16 – Laszlo Toth – Bhaitech – 1’56″861

17 – Vicky Piria – Bhaitech – 1’57″919