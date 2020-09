A MONZA AU GP D’ITALIE… MERCEDES DOMINE ENCORE ET TOUJOURS AVEC CETTE FOIS LEWIS DEVANT VALTERRI

GP après GP, séances d’essais après séances d’essais, qualifications après qualifications, les deux pilotes Mercedes continuent de survoler la discipline reine, à tel point que cela en devient franchement lassant….

Comment intéresser et passionner les fans les plus accrocs ?

Franchement, on voit mal qui peut rester attentif et suivre encore ces Grands Prix… MERCEDES !

Et notre opinion devient général car l’outrageante domination du septuple Champion du monde, le Britannique Lewis Hamilton en route vers son septième sacre qui en fera l’égal du grand Schumi et de son actuel lieutenant le Finlandais Valterri Bottas, fatigue car il y a leur deux Mercedes qui écrasent la concurrence avec trop de GP où Lewis et Valterri se baladent…

Et comme d’habitude ce vendredi après-midi à Monza, la deuxième séance d’essais du Grand Prix d’Italie a encore une fois permis aux ‘flèches noires’ de surclasser la concurrence… Lewis précédant Valterri. A toi, à moi!!!

Et si en matinée c’était au tour du Thaïlandais Alex Albon de se montrer le plus rapide derrière ‘les intouchables’ flèches noires, cet après-midi, place au jeune Britannique Lando Norris, excellent troisième temps au volant de sa McLaren-Renault, devant l’espoir Français Gasly, l’un des pilotes des Alpha Tauri-Honda.

Gasly qui confirme ainsi son sixième temps de la matinée et les bonnes performances des monoplaces de Faenza.!

Lequel Gasly précède le Néerlandais Max Verstappen qui ne signe que le cinquième chrono, avec sa Red Bull-Honda

Le Top 10 étant complété dans l’ordre par la seconde McLaren-Renault de Carlos Sainz Jr, par l’autre Alpha Tauri-Honda de Daniil Kvyat, par la 1ére des Racing Point-Mercedes, celle du Canadien Lance Stroll.

Et par la plus rapide des Ferrai, à nouveau celle de Charles Leclerc, neuvième en légère amélioration donc et qui devance un habitué des places d’honneur, le Mexicain Sergio Perez, dixième

Ensuite, petite déception, on verra demain samedi aux qualifications, on pointe la 1ére Renault d’Esteban Ocon seulement onzième devant la seconde Ferrari de Sebastian Vettel qui s’est offert un joli tète à queue dans la courbe de Lesmo, par chance fort heureusement sans dommage…

Quinzième rang pour l’autre pilote Renault, l’Australien Daniel Ricciardo mais son meilleur tour – 1’20″905 – qui le positionnait en 3éme position, a été annulé par les commissaires, ces derniers estimant qu’il était sorti trop large dans la Parabolica !

A retenir qu’Alex Albon, brillant troisième en matinée, n’obtient à l’issue de cette deuxième session des libres, qu’un bien modeste quatorzième temps, avec sa Red Bull-Honda, en 1’21″883

LE RÉSULTAT DE LA SECONDE SÉANCE DES ESSAIS LIBRES

1 – Lewis Hamilton (Mercedes) 1’20″192 – 32 tours

2 – Valtteri Bottas (Mercedes) 1’20″454 – 29

3 – Lando Norris (McLaren-Renault) 1’21″089 – 19

4 – Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) 1’21″121 – 25

5 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) 1’21″228 – 30

6 – Carlos Sainz Jr (McLaren-Renault) 1’21″313 – 30

7 – Daniil Kvyat (Alpha Tauri-Honda) 1’21″376 – 35

8 – Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) 1’21″389 – 32

9 – Charles Leclerc (Ferrari) 1’21″503 – 32

10 – Sergio Perez (Racing Point-Mercedes) 1’21″594 – 31

11 – Esteban Ocon (Renault) 1’21″697 – 32

12 – Sebastian Vettel (Ferrari) 1’21″733 – 28

13 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) 1’21″786 – 32

14 – Alexander Albon (Red Bull-Honda) 1’21″883 – 36

15 – Daniel Ricciardo (Renault) 1’22″080 – 29

16 – Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) 1’22″088 – 32

17 – Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) 1’22″147 – 34

18 – Romain Grosjean (Haas-Ferrari) 1’22″454 – 34

19 – Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) 1’22″825 – 32

20 – George Russell (Williams-Mercedes) 1’22″927 – 34