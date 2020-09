 TROIS DIRIGEANTS POUR LA FUTURE EQUIPE WILLIAMS DE F1

A peine annoncés les départs de Sir Franck et de sa fille Claire Williams du Team éponyme ce jeudi matin 3 septembre 2020, quelques heures plus tard, on a appris l’identité des futurs responsables de l’équipe de Growe.

Les nouveaux dirigeants étant respectivement Matthew Savage et Darren Fultz, le Président et son CEO à la tête du fonds d’investissement New Yorkais Dorilton Capital, les nouveaux propriétaires du Team Williams. Racheté selon nos sources pour 152 millions de dollars

A leurs côtés, on trouve James Matthews, un ancien pilote Britannique, qui fut sacré Champion de Formule Renault britannique en 1994 avec le Team Manor et désormais devenu un homme d’affaires qui dirige, lui, la société Eden Rock Group, une entreprise spécialisée dans les placements financiers.

Pour la petite histoire et le coté ‘people’ , signalons que James Matthews, a épousé Pippa Middleton, la sœur de Kate Middleton, l’épouse du Prince William Duchesse de Cambridge !

Selon certaines rumeurs qui circulent en Grande Bretagne, il se murmure que deux anciennes personnalités de la F1 seraient bientôt de retour dans cette nouvelle structure Williams …

Il s’agit d’une part de Graeme Lowdon, qui fut directeur de l’équipe Manor pendant sa courte aventure F1.

Et d’autre part de John Booth, le fondateur de cette écurie et qui fut ensuite le directeur sportif de la Scuderia Toro Rosso, devenue Alpha Tauri.

John ROWBERG

Photos : Antoine CAMBLOR – TEAM