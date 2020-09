DE NOUVELLES AMBITIONS POUR LES PILOTES RENAULT AVANT LE GRAND PRIX D’ITALIE

Après ses belles performatives le week-end dernier lors du Grand Prix de Belgique qui se déroulait sur le rapide tracé Ardennais du circuit Spadois de Francorchamps, l’équipe Française Renault F1 arrive en cette fin de semaine dans le temple de la vitesse de Monza, théâtre du Grand Prix d’Italie, la huitième course de la saison 2020 de Formule 1.

Les deux pilotes l’Australien Daniel Ricciardo et le Frnçais Esteban Ocon et l’ingénieur de course en chef, Ciaron Pilbeam, nos dévoilent leurs sentiments sur ce Grand Prix d’Italie.

PAROLES DE PILOTES

Daniel Ricciardo :

« Monza est l’une de mes pistes préférées. Elle ne correspond probablement pas à mon style puisque j’adore les tracés urbains où l’on rase les murs, mais c’est extrêmement rapide et amusant, notamment avec les faibles appuis qui font glisser la voiture. J’apprécie son cadre dans un parc et j’y trouve tous les frissons que je recherche. On y retrouve aussi la meilleure pizza au monde. C’est mon carburant pour le week-end ! Il n’y aura pas de fans, mais vous pouvez ressentir toute l’énergie des lieux. Je suis d’origine italienne, donc j’adore y être. »

Esteban Ocon :

« Monza est un circuit vraiment amusant. J’en garde de bons souvenirs de 2017. J’étais parti troisième après m’être classé cinquième des qualifications sous la pluie et j’avais fait une bonne course en me battant avec les Ferrari. En 2018, je me suis plutôt bien qualifié en huitième position et j’ai terminé sixième de la course, ce qui était aussi un excellent résultat. Mon bilan à Monza est plutôt positif et j’y vais dans le but de reproduire Spa. C’est l’objectif. Notre performance à Spa montre que nous sommes capables de briller et les caractéristiques similaires des deux pistes indiquent que nous devrions être bien placés pour marquer de gros points. J’ai des liens assez étroits avec l’Italie. J’y ai vécu pendant ma saison de Formule 3 avec Prema Racing et la majeure partie de mon parcours en karting était également en Italie. Je parle donc italien et je dirais que l’Italie représente 40 % de ma vie ! »

Pour ce qui le concerne, Ciaron Pilbeam, l’ingénieur de course en chef de l’équipe Renault, indique :

« Spa et Monza sont deux circuits à faibles niveaux d’appuis. Les deux chicanes de Monza sont les seuls virages lents du tracé avec de gros freinages en amont. Les autres sont des courbes à moyenne et haute vitesse et il y a trois longues lignes droites faisant que cette piste requiert encore moins d’appuis que Spa. La météo peut être capricieuse à Monza à la fin de l’été et au début de l’automne, donc nous aurons un œil sur les prévisions pour nous assurer d’être prêts pour toutes les conditions.»

Au vu des excellentes qualifications en terre Ardennaise des monoplaces Françaises, confirmées en course par les duettistes, et la similitude du tracé Lombard, on peut logiquement espérer que Ricciardo et Ocon, renouvelleront leurs deux superbes prestations Belges et qui leur a permis d’apporter au Team… 26 points en un seul GP!

Gilles GAIGNAULT

Photos : TEAM