 CLAIRE WILLIAMS QUITTE SES FONCTIONS DE TEAM PRINCIPAL A LA TÈTE DE L’EQUIPE WILLIAMS GP F1

Claire Williams ne terminera pas la saison 2020 dans son rôle de chef d’équipe de l’équipe de GP Williams F1 !

La fille de Sir Frank, immédiatement après le GP d’Italie, quittera la direction de l’équipe éponyme qu’elle dirigeait depuis 2013.

La vente récente de l’équipe familiale au fonds d’investissement New Yorkais Dorilton Capital a comme on pouvait aisément l’imaginer provoqué la première forte secousse au sein du Team Williams.

Ce Jeudi 3 septembre 2020, Claire Williams, indique :

« J’ai décidé de me retirer afin de permettre au nouvelle propriétaire de commencer tout de suite à partir de nouvelles perspectives. Ce n’est pas facile pour moi, mais je pense que c’est la bonne chose à faire. »

UN PEU D’HISTOIRE…

Claire avait rejoint l’équipe Williams en 2002 au sein du département communication. Quelques années plus tard, à partir de la saison 2012, elle occupe le poste de directrice commerciale et marketing, puis l’année suivante, elle devient chef d’équipe.

Au cours de ces huit saisons de compétition, Claire a vécu des moments de grandes joies, comme avec la troisième place au Championnat du monde des constructeurs obtenus en 2014 et 2015, mais la crise technique du Team de ces dernières années avait fini par éclipser et ternir ses compétences, car elle n’a plus obtenu de résultats depuis trois ans, l’équipe Williams n’étant plus que l’ombre de la grade écurie qui brillait du temps de son père, accumulant les victoire et les titres mondiaux pilotes et constructeurs !

Claire Williams qui conclut :

« J’ai eu le grand privilège de grandir dans cette équipe et dans le monde merveilleux de la F1. J’ai adoré chaque minute de cette expérience et je serai toujours reconnaissant de l’opportunité qui m’a été donnée. Maintenant, je vais voir ce que l’avenir me réserve, mais le plus important encore, j’aurai maintenant du temps à consacrer à ma famille. Je remercie Dorilton pour son soutien et pour avoir compris ma décision »

Un chapitre se tourne et un album se referme dans la belle aventure du Team créé en 1976 par Sir Franck et son associé Patrick Head.

Gilles GAIGNAULT

Photos : TEAM