BEAU PLATEAU AU RALLYE DU MONT BLANC MORZINE

Plus de cinq mois après l’arrivée du « Touquet », le Championnat de France des Rallyes redémarre sur les routes Alpines, à l’occasion du 72ème Rallye Mont-Blanc Morzine !

Une nouvelle fois, la liste des engagés bat des records avec 30 ‘R5’ attendues dans la célèbre station Alpine, proposant une pléiade de favoris dans toutes les catégories (Trophée Michelin, Championnat Deux Roues Motrices, Championnat Team, Championnat Féminin) sans oublier les débuts de deux Coupes de marque, la 208 Rally Cup et ses nouvelles Peugeot 208 Rally 4 (RC4) et le Clio Trophy France, disputé sur les Renault Clio Rally de la classe RC5.

Enfin, les concurrents du Championnat de France des Rallyes VHC sont également de retour et impatients et prêts à en découdre !

Qui succédera à Yohan Rossel, vainqueur en 2019

On retrouve les habitués du Championnat, comme l’ancien double vainqueur Yoann Bonato, mais aussi Quentin Gilbert, Quentin et Jean-Baptiste Franceschi vainqueur le week-end dernier du Rallye Terre de Lozère

Aussi, les références du Trophée Michelin :William Wagner, Éric Mauffrey, Patrick Rouillard, Pierre Roché, Thibault Habouzit et Ludovic Gal.

Et, les ‘revenants’ : Jérôme Grosset-Janin et Jean-Michel Da Cunha.

LE CHAMPIONNAT DEUX ROUES MOTRICES

Réservé aux pilotes inscrits au Championnat évoluant sur des voitures du Groupe R, deux roues motrices, le nouveau championnat débuté au Touquet, en 2 Roues Motrices se poursuit à Morzine.

Au départ, on retrouve une armée d’Alpine, huit au total: avec à leurs volants des pilotes chevronnés, telsFrançois Delecour, Cédric Robert, Emmanuel Guigou ou encore Laurent Pelier.

Egalement, les nouvelles Clio Rally, dont 35 exemplaires sont inscrites en 2 Roues Motrices.

Sans oublier, les deux Championnes de France, Allison Viano et PaulineDalmasso

Et, quelques animateurs habituels, Grégory Fontalba, Léo Rossel et François-Xavier Blanc.

208 RALLY CUP / CLIO TROPHY FRANCE -les nouvelles Coupes de marque font le plein

Avec 19 équipages dans les rangs de la208 Rally Cup et 37 en Clio Trophy France, la bataille s’annonce magnifique dans les rangs des formules de promotion

208 Rally Cup: Matthieu Franceschi peut être considéré comme le favori mais il devra se méfier de Cédric Cherain, Anthony Fotia ,Sindre Furuseth ou Hugo Louve

Clio Trophy France: Boris Carminati aura fort à faire face Romain Di Fante, Dorian Nicolas, Victor Cartier sans oublier Guillaume Canivenq, le Champion de France des Rallyes 2009 qui est de retour aux affaires !

LE MOT DE L’ORGANISATEUR ISABELLE GARREAU

« Cette 72ème édition marque la reprise du Championnat de France, après cette longue période pendant laquelle beaucoup d’épreuves se sont annulées. Nous avons fait le choix de la maintenir, malgré toutes les contraintes imposées parle protocole sanitaire lié au COVID 19, et nous avons pris la décision de rendre le port du masque obligatoire pour tous et partout, à l’intérieur comme à l’extérieur.

D’autres mesures ont dû être prises pour rendre possible cette édition.Vous pourrez retrouver l’ensemble de ce protocole sur le site du rallye (www.rallye-mont-blanc-morzine.com) et nous comptons sur vous pour le respecter. Les concurrents, privés de rallyes pendant plusieurs mois, se sont engagés en masse dès l’ouverture et nous avons dû établir une liste d’attente. Le plateau « moderne » a clôturé à 210 concurrents avec la présence des principaux acteurs du CFR et du Championnat Suisse.

Nous sommes heureux d’accueillir,cette année, la 208 Rally Cup, les Trophées Renault et Michelin – France et Suisse,ainsi que le Championnat suisse junior des rallyes. En marge de cette 72ème édition, le 41ème rallye Mont-Blanc Morzine VHC accueillera une soixantaine de concurrents et autant en régularité sportive (ENRS, VHRS et LPRS).

Côté parcours,une boucle de sept spéciales différentes le premier jour, six le second jour, dont trois s’effectueront dans le sens inverse par rapport à l’an dernier, afin de redonner de l’équité dans cette épreuve. Le Comité d’organisation souhaite la bienvenue à tous les concurrents et remercie chaleureusement tous les partenaires, élus,bénévoles, commissaires, officiels, services techniques des mairies, hôteliers,restaurateurs et commerçants de Morzine et des communes partenaires. »

François LEROUX

Photos : Jeff THIRY

LE RALLYE EN CHIFFRES

LE PARCOURS

13 épreuves spéciales : 470,25 km au total

183,66 km de ‘chrono’ (soit 39,05%)

PALMARÈS

2019 : Yohan Rossel – Benoît Fulcrand (Citroën C3 R5)

2018 : Yoann Bonato – Benjamin Boulloud (Citroën C3 R5)

2017 : Yoann Bonato – Benjamin Boulloud (DS 3 R5)