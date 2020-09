LA NOUVELLE CITADINE DE RENAULT, LA TWINGO ELECTRIC

Nouvelle Twingo Electric à partir de 21 350€ TTC hors bonus écologique

Une autonomie de 190 km WLTP mixte et jusqu’à 270 en WLTP city

La Série Limitée Vibes pour le lancement de Twingo Electric

Renault lance sa nouvelle citadine électric!

La Nouvelle Twingo Electric est disponible en achat intégral à partir de 21 350€ TTC hors bonus écologique dans sa finition Life. Cette version comporte différents équipements spécifiques tels :

Le mode B avec 3 différents niveaux de freinage récupératif, des pneus spécialement développés pour limiter la résistance au roulage, et le câble Flexicharger permettant de brancher Nouvelle Twingo Electric sur une prise de type Green’Up voire une simple prise domestique pour une recharge d’appoint.

Nouvelle Twingo Electric est plus que jamais taillée pour la ville avec une autonomie de 190km en cycle WLTP mixte et jusqu’à 270 km sur le cycle WLTP City. La batterie 22kWh associée au chargeur Caméléon permet à Nouvelle Twingo Electric de récupérer jusqu’à 80km d’autonomie en seulement 30 minutes sur une borne de 22kW de puissance. Enfin, le niveau Life comporte la climatisation manuelle de série.

Dès le niveau Zen, Twingo Electric reçoit la climatisation automatique et la dotation s’enrichit avec l’écran de 7 pouces permettant la réplication smartphone compatible avec Apple CarPlay et Google Android Auto. En parallèle cette finition reçoit également les fonctionnalités connectées qui permettent au conducteur de contrôler à tout moment le niveau de charge et d’autonomie restante de la batterie depuis son smartphone mais également de planifier la recharge du véhicule ainsi que son préconditionnement. Cette fonctionnalité permet de disposer d’un habitacle toujours à la bonne température avant d’entamer son voyage été comme hiver.

Le niveau Intens, vient coiffer la gamme de Twingo Electric en ajoutant plusieurs éléments caractéristiques de sa motorisation : une calandre aux accents bleus accompagnée d’un liseré bleu le long de la carrosserie. Cette finition Intens comporte également des jantes alliages de 15 pouces. A l’intérieur, se trouve l’écran EasyLink 7 pouces avec services et navigation connectée mais également un affichage de l’autonomie sur la cartographie accompagnée par la géolocalisation et la disponibilité des bornes de charge en temps réel.

Une série limitée pour le lancement de Twingo Electric

Baptisée Vibes cette série limitée se base sur la finition Intens et propose une teinte inédite, Orange Valencia. Elle s’enrichit d’une calandre aux accents blancs et se voit dotée de jantes alliages 16 pouces diamantées blanches comportant des écrous de couleur orange.

En complément des choix de teinte possibles, la carrosserie se pare de decors spécifiques – telles des vibrations – composés de plusieurs lignes blanches et grises ou oranges et grises suivant la teinte choisie. Deux versions du stripping sont proposées : une version dite « light » soulignant la ligne de carre le long de la carrosserie, et une version « full » se prolongeant jusque sur le toit. Au niveau des portières arrières un monogramme Vibes vient orner les baguettes de protections latérales telle une boucle de ceinture.

A l’intérieur, le motif Vibes aux bandes colorées est également repris sur la planche de bord mais également sur les sièges avec une sellerie mixte cuir/tissu. Des seuils de portes exclusifs, des surtapis ainsi que l’embase du sélecteur de vitesse couleur orange anodisée viennent compléter le tout.

Sur que ce modèle séduira les femmes et aussi les jeunes qui lors de leurs longs déplacements utilisent désormais régulièrement le train ou l’avion!

François LEROUX

Photos : CONSTRUCTEUR

LES TARIFS (Prix hors bonus écologique)

LIFE/ 21 350€ TTC

ZEN/24 250€ TTC

INTENS/25 450€ TTC

Série Limitée VIBES/26 450€ TTC