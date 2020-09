L’ULTIMATE CUP SERIES LANCE SA WINTER SERIES POUR 2021

Un championnat hivernal début 2021

Eu égard à la situation sanitaire et économique qui résultent de la pandémie du Coronavirus COVID-19, bien des acteurs, pilotes, team managers et leurs sponsors qui annuellement se rendaient en Asie ou au moyen Orient pour rouler en période hivernale laissaient tout récemment entendre qu’il serait bon d’organiser et de lancer des compétitions en Europe, la conjoncture et les interdictions diverses sur l’autorisation de recevoir des étrangers venant de l’Europe et e l’Espace Schengen, semblant compliqué un peu partout, les responsables de l’ULTIMATE CUP SERIES, nous annoncent la naissance et le lancement de leur nouvelle série dénommée … « ULTIMATE CUP WINTER SERIES »

2021 sera donc l’année de l’innovation et de la créativité en ULTIMATE CUP SERIES !

CAP AU SUD… AU PORTUGAL

Avec deux épreuves organisées et programmées au Portugal, un pays où il fait toujours beau avec des températures hivernales à faire rêver… les ‘ Tropéziennes’ en bikini !

L’une en Janvier 2021 sur le circuit d’Estoril aux portes de Lisbonne pour l’ouverture du calendrier, suivi ensuite d’une deuxième course, prévue elle sur la piste de Portimao dans le sud du pays, prés de Faro en Algarve, du 26 au 28 Février 2021, circuit dont la qualité et la technicité en font désormais un des circuits retenus pour la Formule 1 et le Moto GP.

Vincent VIGIER, l’homme à l’origine de la création à l’automne 2018 de ULTIMATE CUP SERIES et toute son équipe, lancent donc leur Championnat hivernal, sous l’appellation officielle « ULTIMATE CUP WINTER SERIES ».

Si la passion et la stabilité ont contribué jusqu’à ce jour à en faire sa marque distinctive, l’ULTIMATE CUP SERIES, n’a jamais craint d’innover et de sans cesse s’ouvrir à de nouveaux défis.

C’est dans cet esprit-là que Vincent VIGIER, promoteur du Championnat, souhaitait offrir une nouvelle opportunité aux passionnés de sport automobile. Lesquels étaient demandeurs …

Deux meetings seront au programme de ce premier rendez-vous hivernal qui se disputera, pour cette première édition, au Portugal.

Le cadre et les températures clémentes du sud du Portugal permettront de courir dans d’excellentes conditions.

Ainsi, le championnat débutera sur le tracé historique d’Estoril du 22 au 24 Janvier 2021, avnt un mois plus tard de descendre encore plus au sud en Algarve sur le magnifique tracé de Portimao

Rappelons que ce sont ces mêmes circuits qui accueilleront quelques mois auparavant les deux derniers meetings de la saison 2020.

Laquelle démarre en fin de semaine, du 4 au 6 septembre, sur la piste du circuit BOURGUIGNON de DIJON-PRENOIS

L’ensemble des catégories qui concourent actuellement en ULTIMATE CUP SERIES sera admise et le format des courses sprint (pour les plateaux GT & Monoplace) restera similaire.

Cependant, pour les catégories typées endurance (Protos & GT), c’est un format de course exclusif qui sera proposé aux concurrents, avec pour la première fois depuis la création de la série, une épreuve de 12 Heures à Estoril et même une de 24 Heures à Portimao !

Il s’agit en ces temps difficiles d’une formidable nouvelle, sachant qu’il sera ces prochains mois, difficile de se déplacer hors Europe dans de bonnes conditions.

Bien des pays continuant de fermer leurs frontières !

Gilles GAIGNAULT

Photos : Hugues LAROCHE – Antoine CAMBLOR – Daniel DELIEN –

LE CALENDRIER DE L ULTIMATE CUP WINTER SERIES

12 Heures d’ESTORIL, du 22 au 24 Janvier 2021

24 Heures de PORTIMÃO, du 26 au 28 février 2021