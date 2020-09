LA DERNIÈRE VICTOIRE DE LA SAISON RÉGULIÈRE EN NASCAR REVIENT Â WILLIAM BYRON A DAYTONA

William Byron a enfin remporté et décroché sa première victoire en NASCAR et ce lors de l’ultime épreuve régulière de la saison 2020 qui se déroulait en Floride à Daytona, et du coup cette performance lui permet d’engranger de gros points et d’obtenir l’accès aux Play off, en battant son propre équipier Chase Elliott sur le Superspeedway Floridien, au terme des 164 tours avec deux drapeaux rouge dans les dix derniers tours.

Dans le dernier tour de la course la lutte pour la victoire a opposée en un duel entre la Hendrick Motorsports à l’intérieur avec William Byron et Chase Elliott contre la Joe Gibbs Racing à l’extérieur avec Martin Truex Jr. et Denny Hamlin.

Sous le drapeau à damier William Byron devançait finalement Chase Elliott, Denny Hamlin, Martin Truex Jr, Bubba Wallace, Ryan Blaney, Alex Bowman, Brendan Gaughan, Chris Buescher et Brad Keselowski qui complétaient le top 10.

L’heureux vainqueur qui indiquait :

« J’avais confiance en mon équipe avec Chad Knaus et mes gars. C’est incroyable. C’est une année difficile. Se qualifier pour les playoffs c’est incroyable. »

Byron, qui a commencé en Nascar il y a seulement sept ans, coaché par Max Papis, a effectué une course parfaite lors des derniers tours aux côtés de Denny Hamlin, et il a su profité d’une erreur de pilote de la Joe Gibbs, et a une attaque de Clint Bowyer, assurant ainsi sa première place !

Bowyer s’est ensuite retrouvé dans le mur, Elliott , en profitant et trouvant le bon espace pour assurer le doublé au Team précédant Hamlin et Truex, qui terminent respectivement troisième et quatrième.

A l’issue de cette dernière manche qualificative, sont qualifiés pour les ‘play off’ :

1.Harvick – 2.Hamlin – 3. Keselowski – 4. Logano – 5. Elliott – 6. Truex – 7. Blaney – 8. Bowman – 9. Byron – 10. Dillon – 11. Custer- 12. Almirola – 13. Bowyer – 14. Kyle Busch – 15. : Kurt Busch – 16. DiBenedetto

La semaine prochaine les playoffs débutent sur le Darlington Raceway à l’occasion des Southern 500.

Peter GRISWOLD

Photos : NASCAR- TEAMS

LE CLASSEMENT DE LA COURSE DE DAYTONA

1 – William Byron (Chevy Camaro) – Hendrick – 164 tours

2 – Chase Elliott (Chevy Camaro) – Hendrick – 164

3 – Denny Hamlin (Toyota Camry) – Gibbs – 164

4 – Martin Truex Jr. (Toyota Camry) – Gibbs – 164

5 – Darrell Wallace Jr. (Chevy Camaro) – Petty – 164

6 – Ryan Blaney (Ford Mustang) – Penske – 164

7 – Alex Bowman (Chevy Camaro) – Hendrick – 164

8 – Brendan Gaughan (Chevy Camaro) – Beard – 164

9 – Chris Buescher (Ford Mustang) – Roush – 164

10 – Brad Keselowski (Ford Mustang) – Penske – 164

11 – John Hunter Nemechek (Ford Mustang) – Front Row – 164

12 – Matt DiBenedetto (Ford Mustang) – Wood – 164

13 – Christopher Bell (Toyota Camry) – Leavine – 164

14 – Michael McDowell (Ford Mustang) – Front Row – 164

15 – Brennan Poole (Chevy Camaro) – Premium – 164

16 – Ross Chastain (Chevy) – Premium – 164

17 – Jimmie Johnson (Chevy Camaro) – Hendrick – 164

18 – Aric Almirola (Ford Mustang) – Stewart – 164

19 – Clint Bowyer (Ford) – Stewart – 164

20 – Kevin Harvick (Ford Mustang) – Stewart – 164

21 – Corey LaJoie (Ford Mustang) – GoFAS – 163

22 – Ty Dillon (Chevy Camaro) – Germain – 163

23 – Quin Houff (Chevy Camaro) – StarCom – 162

24 – Timmy Hill (Ford Mustang) – MBM – 161

25 – Austin Dillon (Chevy Camaro) – Childress – 161

26 – Daniel Suarez (Toyota) – JTG – 159

27 – Joey Logano (Ford Mustang) – Penske – 158

28 – Matt Kenseth (Chevrolet) – Ganassi – 158

29 – Tyler Reddick (Chevy Camaro) – Childress – 158

30 – Cole Custer (Ford Mustang) – Stewart – 158

31 – Joey Gase (Chevy Camaro) – Ware – 158

32 – Ricky Stenhouse Jr. (Chevy Camaro) – JTG – 155

33 – Kyle Busch (Toyota Camry) – Gibbs – 152

34 – Kurt Busch (Chevy Camaro) – Ganassi – 151

35 – Erik Jones (Toyota Camry) – Gibbs – 151

36 – Ryan Newman (Ford Mustang) – Roush – 151

37 – Ryan Preece (Chevy) – JTG – 151

38 – Josh Bikicki (Chevy Camaro) – Baldwin – 151

39 – James Davison (Ford Mustang) – Ware – 139

40 – JJ Yeley (Ford) – Ware – 3

LE CLASSEMENT DES 16 QUALIFIÉS POUR LES PLAY OFF

1. Harvick : 2057 points – 2. Hamlin : 2047 – 3. Keselowski : 2029 – 4. Logano : 2022 – 5. Elliott : 2020 – 6. Truex : 2014 – 7. Blaney : 2013 – 8. Bowman : 2009 – 9. Byron : 2007 – 10. Dillon : 2005– 11. Custer : 2005 – 12. Almirola : 2005 – 13. Bowyer : 2004 – 14. Kyle Busch : 2003 – 15. : Kurt Busch : 2001 – 16. DiBenedetto : 2000