SUCCÈS DE NEWGARDEN DANS LA SECONDE COURSE DE GATEWAY EN INDYCAR

Victoire enfin du Champion en titre de la série Indycar, l’un des pilotes Penske, l’Américain Josef Newgarden qui l’emporte ce dimanche 30 août, en triomphant à l’arrivée de la seconde course sur le Gateway !

Le Gateway International Raceway le petit ovale américain basé à Madison dans l’Illinois.

La deuxième course IndyCar à Gateway disputée sur l’ovale aux portes de Saint-Louis, a été plus mouvementée que la 1ére la veille, et il s’est en outre avéré pratiquement impossible de doubler.

Avec tous les pilotes proches les uns des autres en termes de temps au tour, et sans la voiture de sécurité, et du coup l’issue de la course s’est jouée dans les stands et lors des retours en piste.

La course s’est terminée sous drapeau jaune lors des quatre derniers tours, à la suite de la touchette de Takuma Sato dans le dernier virage.

Auteur d’un superbe arrêt final, Josef Newgarden triomphe donc au terme des 200 tours , gagnant sa 16éme épreuve Indycar, le pilote Penske enfin de retour aux affaires, l’emportant devant le jeune Mexicain Pato O’Ward, lequel est parvenu à précéder le pourtant très chevronné Australien Will Power, partenaire de Newgarden dans le Team de Roger Penske, qui place deux de ses trois pilotes sur le podium!

Newgarden qui expliquait :

« Tout s’est joué dans les stands. Mes mécanos ont été incroyable dans les stands. Je suis très fier de mon équipe. Ils ont gagné la course. Ce n’est pas moi qui l’ai gagnée. »

Belle performance du ‘ rookie’ Rinus VeeKay qui finit à la quatrième place, précédant le vainqueur de la veille et leader du Championnat le Néo-Zélandais du Chip, Scott Dixon

Nouvelle contre-performance pour le troisième homme du camp Penske, le Français Simon Pagenaud seulement seizième et à 1 tour !

Alors que se deux équipiers terminent eux sur le podium !

Qu’arrive-t-il au vainqueur de l’Indy 500 2019, classé régulièrement en deuxième partie lors de ces dernières courses, y compris à Indianapolis ?

Peter GRISWOLD

LE CLASSEMENT DE LA SECONDE COURSE DE GATEWAY CE 30 AOÛT 2020

1 – Josef Newgarden (Dallara-Chevy) Penske – 200 tours

2 – Pato O’Ward (Dallara-Chevy) McLaren à 1″4356

3 – Will Power (Dallara-Chevy) Penske à 3″3580

4 – Rinus VeeKay (Dallara-Chevy) Ed Carpenter à 4″4369

5 – Scott Dixon (Dallara-Honda) Chip Ganassi à 6″2173

6 – Colton Herta (Dallara-Honda) Andretti à 7″0022

7 – Felix Rosenqvist (Dallara-Honda) Chip Ganassi à 9″6894

8 – Conor Daly (Dallara-Chevy) Ed Carpenter à 9″9199

9 – Takuma Sato (Dallara-Honda) Rahal RLL à 10″8130

10 – Santino Ferrucci (Dallara-Honda) Dale Coyne à 15″6741

11 – Ryan Hunter-Reay (Dallara-Honda) Andretti à 16″6569

12 – Alex Palou (Dallara-Honda) Dale Coyne à 18″8580

13 – Jack Harvey (Dallara-Honda) Shank à 20″0777

14 – Alexander Rossi (Dallara-Honda) Andretti à 20″9892

15 – Marco Andretti (Dallara-Honda) Andretti à 20″9892

16 – Simon Pagenaud (Dallara-Chevy) Penske à 1 tour

17 – Oliver Askew (Dallara-Chevy) McLaren à 1 tour

18 – Charlie Kimball (Dallara-Chevy) AJ Foyt à 1 tour

19 – Tony Kanaan (Dallara-Chevy) AJ Foyt à 1 tour

20 – Graham Rahal (Dallara-Honda) Rahal RLL à 2 tours

21 – Ed Carpenter (Dallara-Chevy) Ed Carpenter à 3 tours

22 – Zach Veach (Dallara-Honda) Andretti à 4 tours

23 – Marcus Ericsson (Dallara-Honda) Chip Ganassi à 10 tours