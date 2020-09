RENAULT BRILLE AU GRAND PRIX DE BELGIQUE DE FORMULE 1 2020

L’équipe Renault DP World F1 Team a obtenu un superbe résultat au Grand Prix de Belgique en marquant vingt-trois points, avec la quatrième place et le meilleur tour en course de Daniel Ricciardo, ainsi que la cinquième position d’Esteban Ocon, ce dimanche 30 août à Spa-Francorchamps.

Au terme d’un dernier tour passionnant, Daniel franchissait la ligne d’arrivée au quatrième rang, tout en inscrivant une unité supplémentaire, en signant le meilleur tour en course.

En parallèle, son jeune équipier, l‘espoir tricolore Esteban Ocon, réussissait un splendide dépassement sur la Red Bull-Honda du Thaïlandais Alex Albon aux Combes, pour finir à une magnifique cinquième et égaler son meilleur résultat en Formule 1.

Ce résultat représente un bel hommage à Anthoine Hubert, disparu tragiquement il y a un an le samedi 31 août 2019 sur ce même circuit. Et qui appartenait à la Renault Academy.

DANS LE RYTHME DES L’ENVOL …

Les deux pilotes effectuaient un bon envol, Esteban dépassant Albon à la sortie du virage de La Source, tandis que Daniel mettait Max Verstappen sous pression au cinquième virage.

Quatrième et cinquième après le départ, l’intervention de la voiture de sécurité au dixième tour, obligeait toutefois l’écurie à réaliser un double passage en pneus durs. Esteban cédait alors une place à Albon dans les stands.

Daniel commençait ensuite à progressivement remonter vers la quatrième position alors qu’Esteban était impliqué dans une bataille intense pour le cinquième rang, qu’il parvenait à arracher dans le dernier tour.

La performance des deux monoplaces Françaises permet à l’équipe Renault d’obtenir son plus grand total de points sur un Grand Prix depuis son retour dans la discipline en 2016 !

Ce qui situe la performance des duettistes …

PAROLES DE PILOTES

Daniel Ricciardo – Départ : 4 – Arrivée : 4 avec le meilleur tour en course !

« Quelle course et quel excellent résultat pour l’équipe ! Nous avions un très bon rythme aujourd’hui et cette quatrième place est un beau résultat. Cela faisait longtemps que je n’avais pas signé le meilleur tour en course, donc j’en suis également ravi. Mon ingénieur m’a indiqué le temps le plus rapide et je me suis dit “Je m’en occupe” ! C’était un bel effort. J’ai utilisé toute la largeur de la piste et j’ai tout donné. C’était peut-être encore mieux que mon tour de qualification hier ! Ce circuit nous avait réussis l’an passé et c’était encore mieux à Monza. Nous verrons bien ce qu’il s’y passera, mais nous pouvons y aller avec beaucoup de confiance. »

Esteban Ocon – Départ : 6 – Arrivée : 5

« La cinquième place était pour nous aujourd’hui, donc je suis très heureux de l’avoir obtenue dans le dernier tour. C’est fantastique pour l’équipe de finir quatrième et cinquième. Nous avons été rapides tout le week-end et nous nous sommes battus avec les meilleures voitures. La course était plutôt bonne. Nous avons pris le dessus sur Albon au départ avant de perdre cette position au stand. L’équipe a fait de l’excellent travail durant l’arrêt, donc nous devons voir où nous avons pêché. Dès lors, nous avons dû continuer à travailler dur pour réduire l’écart et finalement trouver l’ouverture. C’est positif de voir que la voiture est performante sur ces circuits et nous pouvons nous rendre à Monza en étant prêts à récidiver. »

Pour sa part Cyril Abiteboul, le Team Principal de l’équipe Française, concluait :

« Le résultat d’aujourd’hui est dédié à Anthoine Hubert, à qui nous pensons en ce week-end. Nous savions que Spa conviendrait à notre ensemble et qu’il y avait de gros points en jeu. Nous avons exécuté notre plan tout au long de la semaine. Bien que nous soyons satisfaits, nous devons rester réalistes. Il s’agit de la même voiture que celle qui n’a pas réussi à atteindre le top dix à Barcelone et cela démontre un manque évident de régularité de notre compétitivité. L’amélioration de cet aspect devra être notre priorité. Au-delà de nos belles positions à l’arrivée qui nous rapprochent des équipes devant nous au championnat, le meilleur tour en course de Daniel couronne ce résultat avec style. Je le vois comme une récompense pour les équipes qui ont travaillé si dur à Viry pour maîtriser toute la complexité des moteurs hybrides. Nous allons célébrer un peu pour nous donner l’énergie nécessaire d’attaquer la suite, mais nous nous focalisons déjà sur Monza et la préparation avec le plus grand soin des changements induits par l’interdiction des modes moteur spécifiques en qualification. »

Prochain rendez-vous dès la fin de cette semaine avec le Grand Prix d’Italie sur la célèbre piste du temple de la vitesse… Monza !

Au vu des perfs des monoplaces Renault sue le toboggan Ardennais de Francorchamps, on peut espérer voir à nouveau les pilotes Renault aux avants –postes.

Aux classements provisoires des pilotes, Daniel Ricciardo pointe au 8éme rang, totalisant 33 points, alors qu’Esteban Ocon suit une place derrière avec 26 points

Chez les constructeurs, Renault occupe le sixième rang avec 59 points, derrière Ferrari qui en compte 61 points.

John ROWBERG

Photos : TEAM et Maurice CAMUS AutoNewsInfo