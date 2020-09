LE RALLYE DES PRINCESSES CHANGE DE MAINS EN 2022, PETER AUTO REPREND LE FLAMBEAU

C’est en 1999 que Viviane Zaniroli créée ce qui deviendra le plus beau rallye de régularité Classic féminin en Europe. Le désormais très sélect et réputé Rallye des Princesses!

L’idée d’origine reprenait un peu le parcours du célèbre rallye Paris-Saint Raphaël 100% féminin, qui s’est couru de 1929 à 1974.

Le début a été difficile, Viviane m’avait confié il y a quelques années qu’il avait fallu accepter les équipages mixtes pour augmenter le nombre de voitures au départ.

Puis très vite, ce rallye des Princesses est devenu purement féminin, purement glamour mais aussi purement très sportif à bord d’autos de rêve.

Et, c’est aujourd’hui que tombe ce communiqué, à partir de 2022, Peter Auto sera le nouveau propriétaire de ce rallye.

On peut s’étonner de le voir céder en pleine réussite, la liste des participantes était close moins d’un mois après l’ouverture des inscriptions.

Viviane Zaniroli, je l’ai appelée en recevant ce communiqué.

Elle me dit simplement qu’elle avait envie avec son mari, Patrick Zaniroli, avec lequel elle continuera d’organiser les autres rallyes célèbres qui leur appartiennent à commencer par le Neige et Glace l’hiver prochain, d’autres défis, d’autres aventures.

Peut-être moins lourdes car ce rallye des Princesses est une réussite totale depuis des années, mais c’est une organisation colossale. A plein temps! Alors même en vivant depuis quelques années sous le chaud soleil de Manosque, cela devenait prenant!

Comme le rallye 2020 a été annulé pour cause de virus, il a été convenu avec les participantes que les engagements seraient maintenus pour l’édition 2021, on verra donc encore une fois la famille Zaniroli aux commandes.

Ce sera donc la 21ème édition de cet événement, qui aura lieu du 29 mai au 3 juin 2021.

« C’est une page qui se tourne » est l’expression habituelle.

Mais dans un beau livre et c’en est un, quand en tourne une page, il y en une autre derrière et elle sera aussi belle, Peter Auto est une sorte de maestro des épreuves Classic (Le Mans Classic-Tour Auto-Chantilly Art&Élégance- 10000 Tours)

Viviane Zaniroli confie :

« Je ne pouvais rêver plus belle passation de témoin pour mon Rallye des Princesses. En fêtant prochainement ses 21 ans d’existence, ce magnifique événement, qui a largement contribué à l’émancipation de la femme dans le monde de l’automobile, prouve qu’il a tout l’avenir devant lui et c’est une immense fierté pour moi de l’avoir amené jusqu’ici. Le professionnalisme des équipes de Peter Auto saura parfaitement faire perdurer cette épreuve avant-gardiste à laquelle j’associe Richard Mille et son team, dont la confiance nous accompagne depuis 6 ans, bien entendu toute ma fidèle équipe et tous les partenaires qui nous ont suivi – mais surtout toutes les participantes qui ont cru en celle-ci depuis toutes ses années !

Bref la belle aventure continue, on verra Viviane et Patrick Zaniroli sur leurs autres épreuves, la Transmaroc, le Neige et Glace, le Trophée des Alpes.

Mes deux amis Patrick et Viviane, on se connaît depuis 1985, quand Patrick a gagné le Paris-Dakar, c’était hier en fait, l’avantage des bons souvenirs est qu’ils ne vieillissent jamais.

Et les autres organisations qu’ils vont probablement créer seront encore des joyaux !

Pour sa part, Patrick Peter indique, lui :

« La passion est universelle, elle peut se vivre aussi bien au masculin qu’au féminin. Viviane et Patrick Zaniroli le démontrent depuis 20 ans avec le Rallye des Princesses Richard Mille. Cet événement vient ainsi compléter notre offre événementielle pour nous permettre de répondre à une demande croissante : celle de nos concurrentes. Par ailleurs, comme vous le savez, nous sommes très proches de son partenaire principal, Richard Mille. Cela nous a donc paru une évidence »

Jean Louis BERNARDELLI