LE FRANÇAIS SACHA FENESTRAZ SUR LE PODIUM DE SA 1ére COURSE EN SUPER FORMULA AU JAPON

Si, la victoire à l’arrivée de cette première étape du championnat des monoplaces Nippon de la Super Formula 2020 qui se disputait sur le circuit de Motegi est revenue au Japonais Ryo Hirakawa, le pilote de la Dallara-Toyota de l’équipe Impul, ce dernier déjà victorieux il y a un an sur cette piste lors de l’épreuve inaugurale du calendrier 2019, on retiendra aussi la belle performance du jeune espoir Français Sacha Fenestraz – le champion en titre de la F3 Nipponne – qui dès sa première course dans cette discipline de la Super Formula au volant de la Dallara-Toyota, termine déjà sur le podium, en se classant au troisième rang, également précédé par son équipier chez Kando, Kenta Yamashita, lequel l’avait devancé au départ !

Débuts 2020 en fanfare pour l’espoir tricolore désormais installé au pays du soleil levant, Fenestraz brillant également dans l’autre grand championnat, celui du Super GT, où il la aussi décroché deux podiums lors des deux premières courses – toutes deux courues au Fuji – et occupant avec son équipier Yuhi Sekiguchi et leur Toyota Supra du Team Tom’s, la tête du classement provisoire !

Le vainqueur qui déclarait :

« Je pensais que la chose la plus importante dans la course était le départ, donc je me suis concentré sur le départ, mais les pneus arrière n’étaient pas aussi chauds que je le pensais dans le tour de formation, donc je m’attendais à commencer, peut-être pas bien.Mais finalement au fil des tours, toutabien fonctionné et je gagne à nouveau »

Et il précisait :

« Quand j’ai entendu dire que la course d’ouverture avait été reportée à cause du Coron), c’était comme se sentir complètement démotivé. Après avoir redémarré, j’étais cependant bien motivé, en regardant en arrière sur l’année dernière, la vidéo de ma victoire. »

Quant à Sacha Fenestraz, lui il confiait :

« Je suis très heureux d’être sur le podium dans la première course de Super Formula.»

Avant d’enchaîner :

« Ma 3ème place est un très beau résultat. Par contre, le départ de la course n’a pas été aussi bon que je m’y attendais et j’ai perdu une position. A partir de là, je gèrais les pneus. Cependant, c’était une tâche difficile pour moi comme tout le monde, et j’ai dû travailler dur en raison de la dégradation des pneus avec pour conséquence la détérioration des performances, plus que ce à quoi je m’attendais. C’est formidable d’être sur le podium lors de la première course de Super Formula.»

Et de préciser :

« C’est la première fois que je roule sur une si longue distance dans une course de monoplace, donc c’était difficile. La plus grande impression cette fois est cette chaleur. Je me demandais si la course se terminerait, peu après l’entame des cinq derniers tours. Il faisait vraiment chaud ce week-end, mais je pense qu’il va falloir s’y habituer. »

Quatrième place dans une relative tranquillité pour Kazuki Nakajima, alors que la bagarre pour tenter de finir dans le Top 5, à la la cinquième place était plus disputée entre Nirei Fukuzumi, le meilleur des pilotes dont les monoplaces sont équipées de moteurs Honda, et qui finalement décrochait cette position sous le damier.

Précisons que le format de la course a été simplifié en raison évidemment de la pandémie du coronavirus, sans ravitaillement ni changements de pneus obligatoires, et cette décision a très certainement supprimé les stratégies habituelles !

La forte chaleur, avec près de 40 degrés dans l’air, exigeait cependant une gestion minutieuse des pneus.

Du coup, la Colombienne Tatiana Calderon – pilote de tests de l’écurie Alfa Roméo en GP F1 – et Ukyo Sasahara ont tenté le coup de s’arrêter au stand, en chaussant un jeu de pneumatiques neufs…

Mais l’avantage de gommes ‘ fraiches ‘ et plus performance, ne s’est pas révélé suffisant pour entrer dans la zone des points, désormais étendue au top 10,

Sasahara finit onzième et la jeune Tatiana, juste derrière douzième.

Bill TAMAMA

Photos : SUPER FORMULA

LE RÉSULTAT DE LA 1ére COURSE DE SUPER FORMULA

1 – Ryo Hirakawa (Dallara-Toyota) Impul, les 35 tours en 56’35″530

2 – Kenta Yamashita (Dallara-Toyota) Kondo, à 0″610

3 – Sacha Fenestraz (Dallara-Toyota) Kondo, à 3″331

4 – Kazuki Nakajima (Dallara-Toyota) Tom’s, à 7″556

5 – Nirei Fukuzumi (Dallara-Honda) Dandelion, à 11″179

6 – Nick Cassidy (Dallara-Toyota) Tom’s, à 19″929

7 – Tomoki Nojiri (Dallara-Honda) Mugen, à 26″930

8 – Hiroaki Ishiura (Dallara-Toyota) Inging, à 27″854

9 – Tadasuke Makino (Dallara-Honda) Nakajima, à 38″030

10 – Kazuya Oshima (Dallara-Toyota) Rookie, à 39″497

11 – Ukyo Sasahara (Dallara-Honda) Mugen, à 40″664

12 – Tatiana Calderon (Dallara-Honda) Drago, à 1’02″537

13 – Naoki Yamamoto (Dallara-Honda) Dandelion, à 1’02″679

14 – Kamui Kobayashi (Dallara-Toyota) KCMG, à 1’03″270

15 – Toshiki Oyu (Dallara-Honda) Nakajima, à 4 tours

MEILLEUR TOUR : Nirei Fukuzumi, en 1’35″514

ABANDONS

23° tour : Yuji Kunimoto

21° tour : Yuhi Sekiguchi

1° tour : Sho Tsuboi

NON PARTANT

Teppei Natori

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL PROVISOIRE DE LA SUPER FORMULA 2020

1.Hirakawa : 23 points – 2.Yamashita : 16 – 3.Fenestraz : 13 – 4.Nakajima : 8 – 5.Fukuzumi : 6 – 6.Cassidy : 5 – 7.Nojiri : 4 – 8.Ishiura : 3 – 9.Makino : 2 – 10.Oshima : 1