WSBK 2020 EN ARAGON : JOUR UN POUR DUCATI. BAZ SIXIÈME TEMPS EN WSBK ET CLUZEL DEUXIÈME TEMPS EN SSP 600

Sur ce circuit d’Aragon à Motorland, Ducati est à priori imprenable et l’a encore prouvé aujourd’hui dans la cylindrée du mondial WSBK, avec la renaissance d’un ‘mec que l’on croyait au bois dormant, Chaz Davies (photo d’ouverture) un Gallois qui en a fait voir de toutes les couleurs au Champion du monde pré-attitré Rea, donc bonne nouvelle Chaz Davies se rebelle et est devant le reste du monde en ce premier jour du WSBK en Aragon.

Mais on retient surtout qu’avec le sixième temps, le Français Loris Baz est le meilleur pilote Yamaha alors qu’il roule pourtant pour un team privé!

Ce qui est une bonne idée puisque le jeune Van der Mark part en fin de saison chez BMW et il y aura donc un guidon officiel à pourvoir.

Il y a évidemment du monde sur le coup, mais Baz est plutôt bien placé aux pronostics.

Top 6 résultats combinés vendredi WSBK Aragon 2020

Chaz Davies (ARUBA.IT Racing – Ducati) 1’50.543 Michael Ruben Rinaldi (Team GOELEVEN) à 0.058 Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK) à 0.193 Alvaro Bautista (Team HRC) à 0.222 Tom Sykes (BMW Motorrad WorldSBK Team) à 0.383 Loris Baz (Ten Kate Racing Yamaha) à 0.436

En Supersport 600, une fois de plus le Français Jules Cluzel au guidon de la Yamaha GMT 94, butte sur l’infernal Locatelli et son ‘infernale’ Yamaha Bardahl, qui a gagné toutes les épreuves des cinq premières courses du Championnat 2020.

Alors, est-t-on en train de faire en Supersport comme en WSBK, parvenu à faire tuer les matches et les titres par Kawasaki (il ya parfois des exceptions à la règle, ce sont des trucs de jésuites qui ne trompent personne) ?

Autrement dit, chez Yamaha on doit être content, au général, avant Aragon, la marque bleue est première et deuxième devant Mahias, l’autre pilote Yamaha GMT 94, le jeune Perolari est quatre.

Mais côté spectacle, quand on voit qu’en MotoGP, qui ne court qu’une seule fois par week end, contre trois en WSBK et deux en Supersport, il y a 27 points entre le leader Fabio Quartararo premier au général et Oliveira, neuvième, et ce en cinq GP, c’est sûr que le WSBK est à l’arrache totale.

Je l’écris à chaque papier sur le sujet, c’est dommage parce que le Superbike mondial et ses courses support ont été un succès triomphal à leur création, on finit depuis un gros bout de temps par courir devant des tribunes très clairsemées et des salles de presse vides, finalement le confinement ça ne doit pas les changer beaucoup les gens de la discipline…

C’est le même promoteur que pour le Moto GP, la Dorna qui a racheté le WSBK et n’a toujours pas trouvé le truc pour attirer massivement le public, même avant que ledit public soit interdit de circuit pour cause de pandémie du COVID-19!

Pourtant quand on voit la tristesse du MotoGP il y a encore quelques années et comment la Dorna a réussi à en faire un bijou, un diamant même, on se dit que ces mecs ont de bonnes idées pour faire marcher une mine d’or … mais quid pour le Mondial WSBK?

Mais quoi justement, des courses faites sur des motos de série un peu améliorées c’était une idée superbe.

Y’a un problème !

Sur ce classement SSP 600 du jour, dans le top 6 qui est à peu près le seul à dire quelque chose, on note que ni Perolari (10ème temps) ni Mahias (8ème) ne figurent.

Ça ne va pas être notre fête en Aragon !

Top 6 Combiné vendredi SSP 600 Aragon 2020

Andrea Locatelli (BARDAHL Evan Bros. WorldSSP Team) 1’54.308 Jules Cluzel (GMT94 Yamaha) à 0.679 Hannes Soomer (Kallio Racing) à 0.841 Isaac Viñales (Kallio Racing) à 0.921 Philipp Oettl (Kawasaki Puccetti Racing) à 1.212 Raffaele de Rosa (MV Agusta Reparto Corse) à 2.325

Jean Louis BERNARDELLI