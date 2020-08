VERSTAPPEN DEVANT RICCARDO A SPA EN F1 VENDREDI EN SÉANCE LIBRE 2

Une fois n’est pas coutume …

Belles prestations ce vendredi après midi lors de la seconde séance des essais libres du GP de Belgique sur le tracé Spadois de Francorchamps pour Verstappen et Ricciardo, auteurs des deux meilleurs chronos !

Respectivement au volant de leurs Red Bull-Honda et de la Renault, le Hollandais et l’Australien se sont montrés les plus rapides de la session, bouclant leurs meilleurs tours en 1’43.744 et 1’43.792

Mais L’Australien, après sa belle performance, a dû stopper sa Renault sur le bord de la piste à dix minutes de la fin de la séance, à cause d’une perte d’hydraulique!!!

Plus vites donc que la plus rapide des deux invincibles Mercedes, Pratiquement toujours aux avants postes, celle du leader tranquille du Championnat, qu’il survole, le Britannique Lexis Hamilton, troisième avec 1’43.840

Suivent l’autre Red Bull-Honda du Thaïlandais Alex Albon, qui précède la 1ère des Racing Point-Mercedes du Mexicain Sergio Perez et la seconde des Mercedes, celle du Finlandais Valterri Bottas, le meilleur de la première session en matinée et seulement sixième de cette séance.

Top 10 pour la McLaren-Renault de Lando Norris, pour la seconde Renault d’Esteban Ocon, pour la deuxième McLaren-Renault de Carlos Sainz Junior et pour la première des Alpha Tauri de Pierre Gasly.

Et nouvelle cruelle désillusion dans le clan Ferrari… les deux ´ Rosso ´ déjà surclassées en matinée confirment leurs contre performances avec les quinzième pour Charles Leclerc et dix septième place pour Sebastian Vettel !

Rappelons qu’il y a un an ici sur le toboggan de Francorchamps Leclerc avait triomphé et remporté sa première victoire en Formule 1 !!!

Mais où s’arrêtera le désastre pour la Scuderia et les hommes en rouges de Maranello ?

Et ce d’autant plus que même les deux modestes Alfa Roméo Ferrari de Giovinazzi et Räikkönen sont devant !



John ROWBERG

Photos : TEAMS

LE RÉSULTAT DE LA DEUXIÈME SÉANCE DES ESSAIS LIBRES

1 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) – 1’43″744 – 21 tours

2 – Daniel Ricciardo (Renault) – 1’43″792 – 12

3 – Lewis Hamilton (Mercedes) – 1’43″840 – 23

4 – Alexander Albon (Red Bull-Honda) – 1’44″134 – 21

5 – Sergio Perez (Racing Point-Mercedes) – 1’44″137 – 23

6 – Valtteri Bottas (Mercedes) – 1’44″162 – 27

7 – Lando Norris (McLaren-Renault) – 1’44″168 – 22

8 – Esteban Ocon (Renault) – 1’44″208 – 23

9 – Carlos Sainz (McLaren-Renault) – 1’44″474 – 23

10 – Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) – 1’44″600 – 27

11 – Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) – 1’44″678 – 23

12 – Daniil Kvyat (Alpha Tauri-Honda) – 1’44″826 – 26

13 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) – 1’44″861 – 29

14 – Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) – 1’44″896 – 23

15 – Charles Leclerc (Ferrari) – 1’45″440 – 19

16 – George Russell (Williams-Mercedes) – 1’45″463 – 25

17 – Sebastian Vettel (Ferrari) – 1’45″683 – 21

18 – Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) – 1’45″774 – 26

19 – Romain Grosjean (Haas-Ferrari) – 1’45″834 – 12

20 – Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) – 1’46″242 – 12