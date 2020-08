24 HEURES DU MANS MOTOS 2020 -LES PILOTES DE LA YAMAHA DU YART RESTENT EN POLE

YART Yamaha décroche la pole position devant BMW Motorrad World Endurance Team et le Suzuki Endurance Racing Team. En Superstock, le Team 33 Coyote Louit Moto s’impose sur le fil devant Moto Ain sur la grille de départ.

L’équipe YART Yamaha, avec un équipage très homogène, s’empare définitivement de la pole position. Le trio Karel Hanika, Marvin Fritz et Niccolò Canepa passant tous les trois sous la barre des 1’37 sur un tour du circuit Bugatti.

La Yamaha officielle Autrichienne domine les débats depuis hier au Mans et confirme donc ce vendredi sa supériorité et sera ce samedi 29 Août en tête sur la grille de départ des 24 Heures Motos 2020.

La meilleure performance du jour n’est pourtant pas à mettre à l’actif du YART Yamaha mais de la BMW Motorrad World Endurance Team. Markus Reiterberger signant le meilleur tour en qualifications en 1’36.164 sans pour autant effacer le record détenu par le Français Randy de Puniet, en 1’35.730 lors des qualifications des 24 Heures Motos 2017.

L’équipe officielle Belge s’élancera elle, en seconde position sur la grille avec son équipage Kenny Foray, Ilya Mikhalchik et Markus Reiterberger.

Le leader du classement général provisoire, le Suzuki Endurance Racing Team, partira lui en troisième position avec Etienne Masson, Gregg Black et Xavier Simeon juste devant la Honda du F.C.C. TSR Honda France et le trio Josh Hook, Freddy Foray et Mike di Meglio.

La course de l’équipe Japonaise Honda risque d’être délicate car l’un de ses pilotes, Josh Hook s’est blessé lors des essais mais devrait néanmoins être autorisé de prendre le départ.

La Honda N°5 devance l’équipe ERC Endurance qui confie sa Ducati officielle à un trio 100% tricolore formé de Randy de Puniet, Julien da Costa et Louis Rossi.

Comme à son habitude, le VRD Igol Pierret Experiences se glisse dans les rangs des favoris. Au guidon de la Yamaha 333, Florian Alt, Florian Marino et Mathieu Gines partiront en sixième place sur la grille devant le Champion du monde en titre, Webike SRC Kawasaki France Trickstar.

L’équipe Kawasaki, privée ce week-end de son team manager, Gilles Stafler, convalescent après un problème cardiaque, doit aussi prendre ses marques avec sa nouvelle monte pneumatique Michelin.

Trois équipes ambitieuses complètent le Top 10 sur ces qualifications, le Tati Team Beaujolais Racing, le Wójcik Racing Team et National Motos.

Le Team 33 Coyote Louit Moto et sa Kawasaki, meilleur équipage Superstock, prendra le départ en onzième position devant le leader provisoire de cette catégorie, la Yamaha de Moto Ain, et la BMW du GERT56 by GS Yuasa.

Le départ de la 43éme édition des 24 Heures Motos sera donné par Dominique Meliand, l’ancien team manager du Suzuki Endurance Racing Team

Francois LEROUX

Photos : ACO