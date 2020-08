UN ‘GP. DE BELGIQUE DE F1’. À HUIS CLOS SANS PUBLIC.

Le Grand Prix de Belgique de F1, septième Manche du Calendrier 2020 totalement revu, remanié et reconditionné, qui est programmé ce prochain week-end, se déroulera comme les six GP. disputés précédemment… à huis clos et donc sans la présence des Fans !

Tout comme à Zeltweg, Budapest, Silverstone et Barcelone, le tracé Spadois de Spa-Francorchamps dans son écrin Ardennais tout à fait exceptionnel, vivra donc aussi à son tour, un Grand Prix ‘’fantôme’’ alors que la F1. s’y produira pour la 53ème fois.

Au lieu d’accueillir comme annuellement, les 250.000 Fans attendus sur les trois jours, les tribunes resteront hélas cette année, désespérément vides de tous leurs spectateurs, tandis que les paddocks seront tout de même bien garnis avec les quelques 3.000 personnes faisant partie de l’intendance des différentes Formules qui s’y produiront outre la F1., à savoir les Concurrents de la F2, de la F3 et également deux de la PORSCHE SUPERCUP.

Les amateurs de sensations fortes qui généralement ne manquent pas sur l’un des plus beaux tracés de la Saison, devront donc se contenter de suivre cette fois et certainement à regret, leurs favoris sur le petit écran des TV.

Dans un futur proche et avant la fin de l’actuelle Saison, il n’est cependant pas exclu que certains Grands Prix, puissent à nouveau accueillir du public, ce qu’espèrent vivement et la FIA. et le Promoteur Américain ‘LIBERTY MEDIA’ qui doit actuellement faire face à lui seul aux charges inhérentes à l’organisation des GP. dans un contexte de pandémie du Coronavirus COVID19, jamais vécu auparavant !

Afin que tout se déroule le plus normalement possible et sous les meilleures conditions sanitaires, le site de Francorchamps, a été complètement verrouillé de toute part…

Pour les éventuels resquilleurs et les récalcitrants qui connaissent toutes les voies d’accès au Circuit Ardennais, il est donc inutile de vouloir forcer son talent sous peine de s’exposer à de sérieuses amendes car la Police Belge veillera au grain tout le week-end et comme dans ces cas-là, les Forces de l’Ordre seront tout sauf… tolérantes et ‘marrantes’ !

C’est une évidence, simple question de bon sens…

INTERDICTION TOTALE D’ACCÈS AU PUBLIC !

Une solide et bien visible signalétique dissuasive à ce sujet, a d’ailleurs été mise en place jusqu’aux plus étroits sentiers forestiers, ceinturant le site du Circuit Ardennais.

Nous avons d’ailleurs en ce milieu de semaine pu tester les dispositions misent en place et tout ce que nous pouvons dire c’est qu’elles sont efficaces.

LE GRAND PRIX DE BELGIQUE DIGEST

Le Grand Prix de Belgique 2020, se déroulera sur 44 tours, soit 308,176 Kms.

Avec ses 7,004 Kms, cette manche se déroule sur le plus long tracé de l’année et comporte 19 virages, dont 10 à gauche et 9 à droite.

Le point le plus élevé, les Combes, et le plus bas, Stavelot, sont séparés de 100 mètres en altitude, ce qui représente la différence la plus importante de l’année.

La vitesse la plus élevée est atteinte au freinage de la Chicane des Combes, où les monoplaces plus rapides atteignent, les 332 Kms/h !

Le record de la pole est détenu depuis l’édition 2019 par Charles LECLERC au volant de sa Ferrari, lequel avait réalisé un chrono de 1’42’519, soit 245,942 Kms/h de moyenne !

Le meilleur chrono en course est détenu, lui, depuis 2018 par la MERCEDES du Finlandais Valtteri BOTTAS qui avait signé un chrono de 1’46’286 ‘’, soit une vitesse moyenne de 237,232 Kms/h.

Pouhon, le virage N°10, est l’endroit où les pilotes de F1 encaissent le plus de forces latérales mesurées à 5,2 g, soit les plus importantes au cours de la Saison.

Entre le virage de la Source et les Combes, tout se passe… pied au plancher durant vingt-trois secondes pour avaler les 1.875 mètres qui séparent ces deux courbes.

Le tracé de Spa-Francorchamps correspond à tente-huit changements de vitesse au tour, malgré qu’il soit le circuit le plus long du Calendrier, alors que le plus court, Monaco, nécessite lui, 50 changements.

MERCEDES AMG. qui depuis des années domine la F1. n’a pas contre plus gagné à Spa-Francorchamps depuis trois ans et l’Édition 2017, et à de ce fait encore un compte à régler avec le tracé Spadois.

Pour réaliser un bon chrono à Spa-Francorchamps, il faut trouver le bon compromis entre le moins de résistance à l’air possible et le meilleur appui et ce afin de négocier les courbes ultrarapides du tracé.

En fonction des conditions météorologiques, la stratégie de course à un arrêt reste la plus efficace.

Et comme Spa-Francorchamps est souvent le théâtre de duels épiques, il faut espérer que même sans public, il en soit de même cette année, certes sous le signe de l’Étoile : mais avec l’espoir qu’enfin la concurrence se réveille.

Premiers tours de roues ce vendredi 28 août.

Gentlemen start your Engines!

Manfred GIET