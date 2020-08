IL Y A UN AN… ANTHOINE HUBERT SE TUAIT À SPA EN F2. ON NE L’OUBLIE PAS !

Ce week-end, cela fait déjà un an que l’un des plus sûrs espoirs du Sport Automobile Français, se tuait sur le circuit Ardennais de Spa Francorchamps !

Un an déjà qu’Anthoine Hubert, nous a quitté lors de l’accident survenu dans la première course de F2, suite à la crevaison du jeune Giovanni Alesi, Anthoine cherchant à l’éviter et se fracassant à très haute vitesse contre les rails côté droit de la piste en haut du Virage du Raidillon de l’Eau Rouge, avant d’être violemment percuté par l’infortuné pilote Équatorien Juan Manuel Correa, dans l’impossibilité le malheureux, de l’éviter…

Une année s’est écoulée depuis le drame mais on ne l’oublie pas et tout particulièrement en ce qui me concerne parce que je faisais partie du jury du ‘Volant Euro Formula’ du Circuit de La Châtre dans l’Indre, au sud de Châteauroux, présidé par l’ancien double Vainqueur des 24 Heures du Mans, le Normand Jean Pierre Jaussaud, lorsqu’Anthoine avait triomphé en novembre 2013.

Au fil des années, Anthoine n’avait pas tardé à confirmer toute l’étendue de son réel talent, en F4 d’abord, puis en F3 avant de briller également au plus haut niveau en F2. Se préparant à accéder à la discipline reine, la F1 ! Renault F1, l’avait d’ailleurs incorporé à sa ‘Renault Academy’.

Quelques semaines avant son accident mortel, Anthoine avait remporté deux courses de F2 de prestige, s’imposant à Monaco puis ensuite au Paul Ricard !

La suite on la connaît tous. Anthoine a été emporté par sa folle passion le samedi 31 Août 2019 sur le tracé Spadois de Francorchamps.

Ce week end, et comme au lendemain du drame, le Monde de la Course lui rendra hommage, à l’occasion de deux rassemblements dans le cadre du GP. de Belgique de F1 et de F2 sur la piste de Francorchamps.

Ce samedi 28 août d’abord, où une minute de silence sera effectuée avant le départ de la 1ère course de F2.

Dimanche ensuite à 14 heures 52, une minute de silence sera aussi observée en souvenir de celui qui était appelé à un bel avenir en F1, faisant partie de cette ‘Renault Academy’ qui ouvre souvent les portes vers les Grands Prix.

Comme Jules Bianchi, Anthoine Hubert a été trop tôt, beaucoup trop tôt… emporté par le destin !

Et comme l’Azuréen, on n’oublie pas le brillant Beauceron !

RIP. Anthoine

Gilles GAIGNAULT