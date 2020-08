L’AFRICA RACE 2021 DEVIENT UN DAKAR-DAKAR… ET AU MÊME PRIX!

Ce n’est pas la première fois que le Dakar (le vrai) change d’itinéraire, on a vu par exemple un Paris-Le Cap en 1992, un Paris-Dakar-Paris en 1994, un Dakar Le Caire en 2000.

Mais aussi un Dakar-Dakar en 1997 !

Comme l’Africa Race est l’héritier spirituel et sportif de cette épreuve, il était logique qu’au fil des événements, le parcours qui partait en 2019/2020 de Monaco puisse changer radicalement.

La raison est simple, pour cause de virus, les recos de l’Africa Race ne pourront être faites en septembre, la solution était évidente, partir du Sénégal, traverser la Mauritanie et retour au Sénégal.

Un Dakar-Dakar en somme.

Les vérifs techniques se feront dans un port français à définir avant l’embarquement sur le cargo qui emmènera les véhicules à Dakar.

Les équipages rejoindront Dakar par avion début janvier 2021.

L’épreuve elle-même aura lieu du 7 au 17 janvier, avec bien sûr arrivée au Lac Rose, ce rêve de pistard.

Bien entendu, dès que le parcours sera connu on le publiera, j’ai essayé d’avoir quelques infos au téléphone mais à ce jeu là, Jean Louis Schlesser est beaucoup plus fort que moi !

Alors je sais qu’il y aura de vraies spéciales au Sénégal et pas forcément dans la partie la plus connue, latérite rouge/baobabs et tout le temps en glissade, en Mauritanie le pays est tellement grand que l’on pourrait y tracer un an de spéciales nouvelles, on retrouvera bien sûr les dunes de toutes les couleurs, les falaises noires et les canyons rouges.

J’ai réussi à savoir que la journée de repos se ferait en bord de mer, ce sera facile il y a 800 km de côte magique en Mauritanie, pour les fans de Saint Ex dans mon genre c’est un vrai retour aux sources !

Mais là où l’Africa Race fait très fort c’est que les tarifs prévus initialement sont maintenus !

Ne rien lâcher, c’est génial pour cette organisation qui est bourrée d’idées et c’est aussi la clé de son succès avec l’accueil réservé aux concurrents.

On y reviendra.

Jean Louis BERNARDELLI