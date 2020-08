EXCELLENTE OUVERTURE À NOGARO POUR LE CHAMPIONNAT GT.

-Un début de Saison très animé lors des Coupes de Pâques de Nogaro

-Gomar et Parisy lauréats de la troisième course

-À défaut de victoire, Wallgren et Beltoise sont en tête en Pro-Am

-Van der Ende et Lessennes intraitables en Silver Cup

-Caroff et Bastard terminent en force en Am Cup

Le Championnat de France GT qu’organise SRO. n’a pas manqué son retour ce week-end en terre Gersoise à Nogaro.

Ces Coupes de Pâques, exceptionnellement repoussées du printemps en août, pour les raisons que l’on connait de la pandémie du Coronavirus COVID-19, marquaient donc enfin, le coup d’envoi d’une saison en cinq étapes plus prometteuse que jamais !

Les trois premières manches de cette course d’ouverture au cœur de l’été dans le Gers, ont assuré leur lot de spectacle avec de multiples rebondissements dans les trois catégories.

Preuve de la bonne santé du Championnat, les sept marques représentées en GT. FFSA., sont toutes montées sur l’un des podiums !

Pro-Am : la régularité paie pour Wallgren et Beltoise

Trois vainqueurs différents lors des trois courses et… un quatrième équipage qui mène le Championnat !

Dire que la catégorie Pro-Am a proposé son lot de rebondissements est bien en-dessous de la réalité…

Les premiers lauréats, la paire Philippe Giauque et Morgan Moullin-Traffort et leur Alpine A110 GT4 N°22 du Mirage Racing, ont malheureusement par la suite été contraints deux fois à l’abandon et ce à la suite à des faits de course !

Bien partis pour s’imposer lors de la première course, le duo Jean-Luc Beaubelique et Jim Pla devait hélas lui, déchanter suite à une pénalité pour un arrêt au stand trop court.

Mais, ils prenaient leur revanche en s’imposant dimanche matin lors de la seconde, avant d’être de nouveau frappés par une pénalité en fin de week-end, cette fois suite à un contact en piste.

La dernière victoire de Nogaro est revenue à Nicolas Gomar et Mike Parisy. Derrière l’Aston Martin Vantage GT4 de l’équipe AGS Events, lauréate pour la première fois en Pro-Am, on retrouvait Fabien Michal et Grégory Guilvert au volant de leur Audi R8 LMS GT4 du Saintéloc Racing.

Les doubles Champions ponctuaient ainsi sur le podium un week-end durant lequel ils ont su limiter les dégâts malgré un manque de rythme.

Dès lors direz-vous, qui est en tête du Championnat ?

… la paire que forme Rodolphe Wallgren et Vincent Beltoise, impressionnants de régularité sur l’Alpine du Mirage Racing.

Trois fois sur le podium (3ème, 2ème et encore 2ème), les deux hommes ont parfaitement géré ce long meeting d’ouverture ce qui leur permet de devancer de six points, le tandem Guilvert-Michal.

Pour Christopher Campbell et Nicolas Prost aussi la régularité a payé. Toujours dans le Top 5, les pilote de l’Alpine N°36 de l’équipe CMR. sont troisièmes du classement provisoire du Championnat et ce à égalité avec le duo Nicolas Gomar-Mike Parisy et leur Aston Martin de chez AGS. Events.

Les équipages, Jean-Luc Beaubelique-Jim Pla et Fabien Barthez-Vincent Marserou qui roulent avec les Mercedes-AMG de l’équipe AKKA ASP de Jérôme Policand, pointant eux, ex-aequo au cinquième rang !

Silver Cup : la totale pour Lessennes et Van der Ende

Ils sont les seuls à avoir rendu une copie parfaite ! Vainqueurs des trois courses dans la catégorie Silver, Benjamin Lessennes et Ricardo Van der Ende, ont su parfaitement profiter de leur performance lors des essais qualificatifs.

Parti de la première ligne lors des trois courses, le duo belgo-néerlandais a souvent été mis sous pression, mais les deux hommes ont su gérer les pneumatiques de leur BMW M4 GT4 et fermer toutes les portes pour offrir un début de saison de rêve à l’équipe L’Espace Bienvenue.

Avec 75 points engrangés, ils débarqueront à Magny-Cours, dans trois semaines, avec un solide avantage sur leurs poursuivants immédiats.

C’est d’autant plus vrai que ceux-ci se sont partagé les places d’honneur durant ces trois courses.

Deux fois sur le podium, Robert Consani et Benjamin Lariche qui pilotent l’une des Ginetta G55 GT4, la N°8 de l’écurie Speed Car, emmènent un groupe de chasse très compact et comprenant Julien Piguet-Aurélien Panis (deux fois 3ème avec la Supra du Toyota Gazoo Racing France by CMR) et Thomas Drouet-Paul Petit avec l’autre Mercedes-AMG de la formation de Rabastens, AKKA ASP, positionné juste derrière.

Après un début de week-end compliqué, Fabien Lavergne et Edouard Cauhaupé, eux aussi au volant d’une Mercedes-AMG, celle du Team Périgordin CD Sport de Claude Degremont et Laurent Cazenave, ont magnifiquement redressé le tir lors de la troisième course, avec une magnifique remontée de la treizième position sur la grille de départ, remontant pour décrocher la deuxième place en Silver Cup. Cinquièmes du Classement provisoire, ils sont ainsi revenus dans le match pour le Championnat.

Am Cup : Caroff et Bastard prennent les commandes

La Am Cup a été particulièrement indécise ce week-end. Alors que Didier Dumaine et Christophe Carrière qui pilotent l’Aston Martin Vantage N°161 d’AGS Events, avaient dominé les essais qualificatifs, les deux hommes ont été poursuivis par une noire malchance ce week-end et ils ont dû se contenter d’une quatrième place comme meilleur résultat !

À l’inverse, Sylvain Caroff et Erwan Bastard ont su faire preuve d’une magnifique régularité. En arrachant la victoire de la catégorie dans les derniers instants de la troisième course, les pilotes de la Ginetta N°72 de l’équipe ANS Motorsport ont aussi conforté leur leadership au classement provisoire du Championnat.

Lauréats de la première course et deuxième de la dernière, Christophe Hamon et Pascal Huteau avec l’Audi R8 LMS du Full Motorsport, ont perdu gros avec un abandon – suite à un contact – lors de la seconde course !

Avec une douzaine de points de retard, ils devancent de peu Wilfried Cazalbon-César Gazeau, vainqueurs de cette deuxième course avec la Toyota GR Supra GT4 de l’équipe CMR.

Derrière ces trois vainqueurs du week-end, le double podium de Laurent Coubard et Jean-Charles Rédélé avec l’un des Alpine A110 GT4 du Bodemer Auto, leur permet de pointer au quatrième rang devant Pierre-Laurent Figuière et Stephan Guérin, avec une autre Ginetta G55 GT4, celle d’Arkadia Racing.

Après ce splendide début de saison en Championnat de France FFSA. GT., les concurrents se retrouveront à Magny-Cours du 11 au 13 septembre pour un magnifique week-end de sport automobile. Dans la Nièvre, le FFSA. GT. partagera en effet l’affiche avec la Porsche Carrera Cup France et avec le GT World Challenge Europe Powered by AWS et les deux courses de soixante minutes au menu promettent d’être, une fois encore, très intenses.

François LEROUX

Photos : Hugues LAROCHE et SRO