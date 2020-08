EN WRC, LE RALLYE D’ALLEMAGNE 2020, EST ANNUlÈ

Ce n’est franchement pas une surprise…

Eu égard à la situation sanitaire qui semble bien s’aggraver en Allemagne !

De retour de Stuttgart – il est devenu cette année Ambassadeur pour la marque Porsche – notre ami multiple Champion en Porsche Carrera Cup France catégorie B et avec qui nous dînions ce mardi soir 25 août dans le sud de la France, Christophe Lapierre, nous l’avait révélé :

‘ Le rallye d’Allemagne WRC 2020 est annulé. L’annonce sera officialisée demain matin mercredi 26 août »

Et effectivement, ce jour, la FIA a bien confirmé qu’une nouvelle fois, le calendrier du Championnat du monde des rallyes WRC 2020 était de nouveau modifié.

Le Rallye d’Allemagne initialement programmé du 16 au 18 octobre, est bien annulé !

Cette décision a été prise à la suite des restrictions liées au coronavirus VOVID-19 , concernant les rassemblements en Allemagne.

En 2019, Toyota avait signé un triplé, Tänak s’étant imposé en devançant ses partenaires Kris Meeke et Jari-Matti Latvala !

Du coup suite à cette énième annulation, le Rallye d’Italie qui se déroule en Sardaigne est avancé de trois semaines.

L’épreuve devant désormais se dérouler du 8 au 11 octobre.

Terminons en précisant enfin qu’il ne reste plus que quatre épreuves, quatre rallyes au calendrier 2020 du mondial des rallyes WRC, sérieusement amputé, ceux d’Estonie du 4 au 6 septembre, de Turquie du 18 au 20 septembre, de Sardaigne du 8 au 11 octobre et de Belgique à Ypres et Spa du 19 au 22 novembre.

Ajoutons qu’à ce jour, seules trois épreuves ont déja été disputées, le Monte Carlo remporté par la Hyundai du Belge Thierry Neuville, la Suède remportée par la Toyota Yaris WRC du Britannique Elfyn Evans et le Mexique qui a vu la victoire du Français Sébastien Ogier lui aussi au volant de l’une des Toyota Yaris WRC et qui mène actuellement le classement provisoire, totalisant 62 points, contre 54 à Evans et 42 à Neuville.

Le Champion du monde en titre, l’Estonien Ott Tänak pointant lui, au cinquième rang, avec 38 points.

Gilles GAIGNAULT

Photos : TEAM