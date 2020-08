LIBERTY MEDIA ANNONCE LE CALENDRIER DÉFINITIF POUR UNE SAISON 2020 DE DIX SEPT GP

Liberty Media a dévoilé ce mardi 25 aout 2020 que quatre nouvelles épreuves avaient été ajoutées au calendrier 2020 des Grands Prix.

Et notamment le Grand Prix de Turquie qui est programmé le 15 novembre, une semaine avant les doubles courses consécutives prévues sur la piste du circuit de Sakhir dans l’Ile de Bahreïn, avec d’abord le Grand Prix de Bahreïn le 26 novembre suivi huit jours plus tard du Grand Prix de Sakhir, le 6 décembre.

Cette saison 2020 se terminera comme initialement prévu et come chaque fin de saison sur le tracé de Yas Marina à Abou Dhabi le 13 décembre, ultime GP sur un total de dix-sept manches pour la saison 2020 en formule 1.

Chase Carey, le responsable de la F1chez Liberty Media explique :

« Malheureusement, nous ne courrons pas en Chine cette saison et nous souhaitons remercier notre partenaire Juss Sports pour son soutien et son engagement ces derniers mois et nous avons hâte de revenir à Shanghai l’année prochaine. »

Avant d’indiquer :

« En raison de la fluidité continue de la pandémie de COVID-19, nous continuons à entretenir un dialogue étroit avec tous les promoteurs et les autorités locales pour nous assurer de fonctionner de la manière la plus sûre possible et de surveiller de près chaque situation locale et notamment les restrictions de voyage et les procédures de santé locales. »

Précisant encore :

« Nous sommes fiers d’annoncer ce jour que la Turquie, Bahreïn et Abu Dhabi feront partie de notre saison 2020. Cette année a présenté à la Formule 1 et au monde un défi sans précédent et nous voulons rendre hommage à tout le monde à travers la Formule 1, la FIA, les équipes et nos partenaires qui ont rendu cela possible. »

Et enfin, il conclut :

« Bien que nous soyons tous déçus de ne pas avoir été en mesure de revenir à certaines de nos courses prévues cette année, nous sommes convaincus que notre saison a bien commencé et continuera à offrir beaucoup d’excitation avec des courses traditionnelles, ainsi que de nouvelles, qui divertiront tous nos fans. »

Sixième et prochaine des dix-sept étapes, le 30 août dans les Ardennes, avec le GP de Belgique sur le rapide toboggan de Spa-Francorchamps

François LEROUX

Photos : TEAMS – PIRELLI – FIA

LE CALENDRIER 2020

DÉJÀ DISPUT É S

5 juillet – GP d’Autriche (Spielberg)

12 juillet – GP de Styrie (Spielberg)

19 juillet – GP d’Hongrie (Budapest)

2 août- GP de Grande Bretagne (Silverstone)

9 août – GP 70éme Anniversaire (Silverstone)

16 août – GP d’Espagne (Barcelone)

A DISPUTER

30 août – GP Belgique (Spa)

6 septembre – GP Italie (Monza)

13 septembre – GP Toscane (Mugello)

27 septembre – GP Russie (Sotchi)

11 octobre – GP Eifel (Nürburgring)

25 octobre – GP Portugal (Portimao)

1 novembre – GP Emilie-Romagne (Imola)

15 novembre – GP Turquie (Istanbul)

29 novembre – GP Bahreïn (Sakhir)

6 décembre – GP Sakhir (Sakhir)

13 décembre – GP Abu Dhabi (Yas Marina)