EN GT4. À NOGARO, LES PREMIERES VICTOIRES POUR BMW, ALPINE ET AUDI !

Très attendue, car retardée depuis le printemps comme toutes les disciplines automobiles et autres événement sportifs d’ailleurs et ce pout cause de pandémie du Coronavirus COVID-19, la première épreuve du Championnat de France FFSA. GT. 2020, a pleinement répondu aux attentes ce samedi 22 août, compétition disputée sur la piste Gersoise du Circuit de Nogaro.

Partie depuis la pole position, la BMW M4 GT4 de l’équipe L’Espace Bienvenue, s’est imposée au terme des soixante minutes. Si l’équipage, Ricardo Van der Ende et Benjamin Lessennes, a effectué une manche parfaite, en menant de bout en bout, le duo a pourtant dû gérer deux neutralisations…

La première suite à une sortie de piste de Wilfried Cazalbon au volant de la Toyota GR Supra GT4, la N°66 et la seconde, à moins de dix minutes de l’arrivée, pour dégager la Mercedes-AMG N°53 de Pascal Gibon.

Assurés de leur victoire, un fois le damier franchit, les deux pilotes confiaient :

« Nous avions peur pour la dégradation des pneus ».

Avant d’expliquer ensuite :

« Mais finalement cela s’est mieux passé que prévu et nous sommes plus que ravis de débuter notre collaboration avec cette victoire. »

Après une fantastique remontée depuis… la 19ème place sur la grille de départ, Philippe Giauque et Morgan Moullin-Traffort, franchissaient incroyablement la ligne d’arrivée… en deuxième position, la première de la catégorie Pro-Am.

Morgan, l’ancien Champion, sacré en 2013, indiquait :

« Nous sommes super contents. Notre projet s’est dessiné très tard et, comme tout le monde, nous sommes avant tout très heureux de pouvoir retrouver la compétition. Cette victoire en Pro-Am est une superbe récompense pour l’équipe, qui a travaillé très dur ces dernières semaines. »

Parmi les équipages en forme en ce début de saison, Thomas Drouet et Paul Petit qui roulent au volant de l’une des Mercedes-AMG de l’écurie de Rabastens, AKKA-ASP de Jérôme Policand, la N°88, se classent seconds en Silver Cup après une course très solide, la troisième marche du podium de la catégorie revenant à Robert Consani et Benjamin Lariche avec la Ginetta G55 GT4 de Speed Car.

Pour ses débuts en FFSA. GT., la Supra du Toyota Gazoo Racing France by CMR, pilotée par Julien Piguet et Aurélien Panis, a terminé au pied du podium de la catégorie.

En Pro-Am, on a longtemps cru que l’Alpine de l’écurie Bodemer Auto d’Alain Ferté et Grégoire Demoustier pourrait rafler la mise, mais elle s’est arrêtée en deuxième partie de course suite à une surchauffe.

Il n’empêche que la marque française a monopolisé le podium de la catégorie, Christopher Campbell et Nicolas Prost de la formation CMR, prenant la deuxième position devant Rodolphe Wallgren et Vincent Beltoise de chez Mirage Racing.

Dans la Am Cup, les favoris ont trébuché. Didier Dumaine et Christophe Carrière semblaient pourtant au-dessus du lot après avoir largement dominé les essais qualificatifs. Mais un arrêt au stand imprévu a fait plonger l’Aston Martin Vantage N°161 d’AGS Events à la 4éme place.

Wilfried Cazalbon et César Gazeau et leur Toyota N°66, ont quant à eux perdu tout espoir dans un bac à graviers en début de course.

À quelques minutes de l’arrivée, c’était au tour de Pascal Gibon, associé à Christophe Bourret sur la Mercedes-AMG N°53 de chez AKKA-ASP, de voir la deuxième place lui échapper suite à une sortie de piste.

À l’inverse, Pascal Huteau et Christophe Hamon rendaient une copie parfaite avec l’Audi R8 LMS de Full Motorsport.

« Nous n’étions pas les plus rapides aujourd’hui », reconnaissait Christophe.

« Mais nous avons pu profiter de la malchance de nos concurrents. L’essentiel, c’était de prendre les 25 points de la victoire et nous l’avons fait. »

Sur le podium de la Am Cup, le duo de l’Audi était rejoint par les paires Sylvain Caroff-Erwan Bastard (Ginetta G55 GT4 N°72) et Laurent Coubard-Jean-Charles Rédélé (Alpine A110 GT4 de Bodemer Auto).

Après cette première course très enthousiasmante, deux autres confrontations de 60 minutes sont programmées en ce dimanche 23 août 2020.

François LEROUX

Photos : Hugues LAROCHE