BAUBELIQUE-PLA, VICTORIEUX DE LA SECONDE DES TROIS MANCHES DE NOGARO EN ‘GT4 SRO’.

Hier samedi 22 Août, ils avaient vu la victoire en ‘Pro-Am. leur échapper suite à une pénalité, conséquence d’un ‘pit-stop’ trop court !

Ce dimanche matin 23 août, les duettistes Jim Pla et Jean-Luc Beaubelique, ont finalement pris une éclatante revanche.

En ‘pole position’, Jim creusait d’emblée l’écart sur le reste du peloton et jamais leur Mercedes-AMG, la N°87 de l’équipe AKKA-ASP, n’allait perdre le ‘leadership’

« J’ai eu peur en fin de course lorsqu’il y a eu cette neutralisation alors que j’avais une confortable avance », avouait cependant Jean-Luc Beaubelique.

Avant de lâcher :

« Cela a permis à mes rivaux de revenir dans mon sillage. Mais, heureusement, le ‘Safety Car’ ne s’est effacé que pour nous laisser passer sous le drapeau à damier. Après notre victoire manquée suite à un problème informatique, j’étais content de ne pas devoir défendre ma position. »

Déjà montée sur la plus petite marche du podium de la première course, l’Alpine A110 GT4, la N°222 du Mirage Racing pilotée par Rodolphe Wallgren et Vincent Beltoise, a gagné une position, en terminant seconde devant Nicolas Gomar et Mike Parisy.

Ce duo offrait un premier podium en Pro-Am à l’équipe AGS Events et à ses nouvelles Aston Martin Vantage GT4.

À défaut de podium, les doubles Champions Fabien Michal et Grégory Guilvert et leur Audi R8 LMS GT4 du Saintéloc Racing, ont de nouveau marqué les points de la 4ème place de la catégorie en prenant le meilleur sur Christopher Campbell et Nicolas Prost avec l’Alpine A110 GT4 N°36 de chez CMR.

Déjà lauréats de la catégorie Silver samedi, Ricardo Van der Ende et Benjamin Lessennes ont offert un deuxième succès à la BMW M4 GT4 de L’Espace Bienvenue. Mais le Néerlandais a dû résister à l’énorme pression de Robert Consani en fin de course.

« J’avoue que j’étais très heureux de voir la course neutralisée », confiait, tout sourire, Ricardo Van der Ende.

Lequel précisait :

« Mes pneus étaient à l’agonie, mais j’ai pu profiter de la puissance de ma BMW pour maintenir Robert derrière moi. C’était une superbe bagarre, très sportive, et je me suis régalé. Merci à Robert pour cela et merci à mon équipier Benjamin et à mon équipe : nous voici avec 25 points de plus au Championnat. »

Malgré tous leurs efforts, Benjamin Lariche et Robert Consani qui pilotent la Ginetta G55 GT4 N°8 de l’écurie Speed Car de Pascal Destembert, terminaient au deuxième rang, marquant néanmoins des points importants après leur troisième place du samedi.

Grande nouveauté de cette Saison, la Toyota GR Supra GT4 d’Aurélien Panis et Julien Piguet montait pour la première fois sur le podium de la catégorie, en devançant les paires, Thomas Drouet-Paul Petit (Mercedes-AMG GT4 – AKKA-ASP) et Andrea Bénezet-Paul Evrard (Alpine A110 GT4 – CMR).

Outre le premier podium en ‘Silver Cup’, Toyota a remporté sa première victoire en ‘Am Cup’ grâce à César Gazeau et Wilfried Cazalbon. Le duo a pris une belle revanche après la sortie de piste de samedi.

Il s’est d’autant plus relancé au championnat que Pascal Huteau et Christophe Hamon, les premiers vainqueurs de la saison, ont été contraints à l’abandon suite à un contact.

Alors deuxièmes, Christophe Carrière et Didier Dumaine n’ont, pour la deuxième fois, pas pu convertir leur ‘pole position’ par un podium. Cette fois, c’est une sortie de piste de Didier Dumaine en fin de course – à l’origine de la neutralisation – qui mettait un terme à leurs espoirs.

Dès lors, le podium de la Am Cup était complété par Pierre-Laurent Figuière et Stéphan Guérin avec la Ginetta G55 GT4 N°33 d’Arkadia Racing et, comme samedi, par le duo composé de Laurent Coubard et Jean-Charles Rédélé et leur Alpine A110 GT4 de l’équipe Bodemer Auto.

La troisième et dernière Course aura lieu ce dimanche 23 août à 16 h 05

François LEROUX

Photos : Hugues LAROCHE et SRO