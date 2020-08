‘SION’ PAGENAUD TRANSPARENT DANS CETTE 104ème ÉDITION DE L’INDY 500 À INDIANAPOLIS.

Les années se suivent… mais ne se ressemblent pas !

Simon Pagenaud en a fait l’amère expérience ce week-end sur l’Ovale de l’Indiana où il avait brillé rempotant le 26 mai 2019, une victoire historique, la toute 1ère pour un pilote Français depuis un siècle !

C’est dire la portée de l’événement qu’avait provoqué ce retentissant succès, le Tricolore étant même convié et invité à la Maison Blanche par le Président Donald Trump.

Mais hélas un an plus tard, le résultat est loin d’être à l’hauteur des espérances du natif de Montmorillon, complètement transparent depuis la toute première séance de essais libres, jusqu’au déroulement de l’Indy 500 hier dimanche 23 août qu’il a terminé à une bien modeste 22 ème place.

Seule consolation si l’on peut dire, l’ancien double Champion du Monde de F1, l’Espagnol Fernando Alonso n’a guère fait mieux pour sa 3ème tentative, ne se classant qu’un rang devant, finissant lui… 21ème !

Les 500 Miles d’Indianapolis 2020 :

Course difficile pour le Vainqueur 2019

Ce fut une dure journée ce dimanche 23 août pour Simon Pagenaud, le vainqueur des ‘500 Miles d’Indianapolis’ 2019, ainsi que pour l’équipe Penske en charge de la voiture monoplace aux couleurs Menards et moteur Chevy de Chevrolet, la N°22.

Une stratégie décalée et un aileron avant endommagé pendant la deuxième moitié de la course ont conduit à une 22ème place lors des 500 Miles d’Indianapolis 2020.

Simon Pagenaud qui après l’arrivée, confiait :

« C’est vraiment dommage d’avoir dû partir d’aussi loin. Je pense vraiment que Chevrolet nous avait fourni un incroyable moteur pour la course. Il avait tellement de puissance. Si on avait commencé un peu plus haut, on n’aurait pas perdu autant de temps dans le trafic. J’ai vraiment l’impression qu’on avait l’une des meilleures voitures. Félicitations à (Takuma) Sato. C’est un pilote incroyable. C’est fantastique. Je pense que c’est le meilleur pilote japonais de tous les temps, donc félicitations à lui et à toute l’équipe Rahal. J’étais juste à l’extérieur de Ryan Hunter-Reay quand il est venu toucher mon aileron avant comme si je n’étais pas là. Donc on a dû rentrer au stand pour mettre un nouvel aileron et tout s’est écroulé à partir de là. À la fin de la course, on faisait des tours parmi les plus rapides du plateau. La voiture était vraiment, vraiment bonne et elle aurait pu se battre pour la victoire. On reviendra l’an prochain et on sera forts. On a une bonne base pour attaquer l’an prochain. Nous reviendrons pour essayer d’obtenir la victoire numéro 2. »

Partant de la 25ème position, Pagenaud parvient à remonter aux avant-postes en s’arrêtant au stand au bon moment. Adoptant une stratégie décalée par rapport aux leaders, il prenait la tête au tour 33. Il la gardera pendant 14 tours.

Pagenaud parvient à évoluer entre la tête et le milieu du peloton grâce à sa stratégie décalée. Cela semblait payant jusqu’à ce qu’il concède un tour à la mi-course. Dans la seconde moitié, un contact avec le pilote Andretti, ancien vainqueur comme lui, l’Américain Ryan Hunter-Reay obligeait son stratège, Kyle Moyer, à faire rentrer Pagenaud au tour 135 pour changer l’aileron avant endommagé par l’incident.

Malheureusement, le changement de l’aileron n’améliorait pas le comportement de sa Dallara-Chevrolet, Pagenaud faisant état d’une mauvaise tenue de route. Il s’arrêtait de nouveau au tour 144 pour faire le plein, changer ses pneus et ajuster l’aileron avant et se retrouva à deux tours.

Au fur et à mesure des arrêts au stand, la monoplace de Pagenaud s’améliorait et devint plus solide vers la fin, mais il ne fut pas en mesure de profiter d’un drapeau jaune pour rattraper son retard. Il terminait finalement modestement à la 22ème place.

La prochaine course aura lieu ce week-end, avec deux courses le 29 et 30 août, au Circuit de Gateway à Madison, Illinois.

Peter GRISWOLD

Photos : INDYCAR – TEAM

LA FICHE DE L’INDY 500 2020 DE SIMON PAGENAUD

Qualifié : 25ème

Classé : 22ème

Tours en tête : 14

Classement au Championnat : 5ème avec 212 points