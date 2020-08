VICTOIRE POUR LUCAS AUER ET DOUBLÉ BMW DANS LA 2éme COURSE DU LAUSITZRING

Enfin !

Il aura fallu patienter jusq’au terme de la sixième manche de la saison 2020 du Championnat DTM pour assister effectivement enfin à une victoire BMW !!!

Après cinq succès dérochés par les pilotes BMW, l’Allemand René Rast et le Suisse Nico Muller depuis le lancement du DTM, à Spa, un pilote BMW, l’Autrichien Lucas Auer, est parvenu à briller ce dimanche 23 aout et à imposer sa BMW du Team RMG !

Et comme un bonheur ne vient jamais seul, proclame un célèbre dicton, BMW et RMG, s’offrent même le doublé, l’Allemand Timo Glock, se classant second !

Le podium de cette deuxième épreuve au Lausitzring, étant complété par la 1ére des Audi, celle du Hollandais Robin Frijns de l’équipe Abt.

Top 5 pour deux autres pilotes Audi, avec le Britannique Jamie Green de l’écurie Rosberg et pour le leader du Championnat, le Suisse Nico Muller, l’autre pilote Abt.

Sixième place seulement pour l’Audi du double Champion en titre et déjà victorieux à trois reprises sur six possibles, depuis l’ouverture du calendrier 2020.

Suivent, le Sud-Africain Jonathan Aberdein avec sa BMW RMR, l’Audi du Français Loïc Duval du Team Phoenix et encore deux BMW, de l’Allemand Marco Wittmann de RMG et du Sud-Africain Sheldon van der Linde de RBM.

Au classement général provisoire, Nico Muller conforte son leadership totalisant 133 points devant Rast sn dauphin avec 97 et Frijns qui en compte 92.

Ensuite, on pointe Timo Glock avec 52 points, Green avec 47, Wittmann et Rockenfeller avec 40 et Loïc Duval avec 36. Lucas Auer, le vainqueur du jour, remonte au 9éme rang avec 35 points.

Prochaine étape le 6 septembre à Assen aux Pays-Bas

Peter SOWL

Photos : DTM -TEAMS

LE CLASSEMENT DE LA SECONDE COURSE DU LAUSITZRING LE 23 AOÛT 2020

1 – Lucas Auer (BMW) RMR, les 34 tours, en 57’22″467

2 – Timo Glock (BMW) RMG à 1″210

3 – Robin Frijns (Audi) Abt à 1″775

4 – Jamie Green (Audi) Rosberg à 1″977

5 – Nico Muller (Audi) Abt à 2″464

6 – René Rast (Audi) Rosberg à 2″475

7 – Jonathan Aberdein (BMW) RMR à 3″236

8 – Loic Duval (Audi) Phoenix à 4″086

9 – Marco Wittmann (BMW) RMG à 4″205

10 – Sheldon van der Linde (BMW) RBM à 9″080

11 – Mike Rockenfeller (Audi) Phoenix à 9″155

12 – Philipp Eng (BMW) RBM à 9″621

13 – Harrison Newey (Audi) WRT à 12″303

14 – Ferdinand Habsburg (Audi) WRT à 13″230

15 – Fabio Scherer (Audi) WRT à 15″396

16 – Robert Kubica (BMW) ART GP à 28″090

MEILLEUR TOUR: Jamie Green, en 1’38″438

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL PROVISOIRE DU DTM 2020

1.Muller : 133 points – 2.Rast : 97 – 3.Frijns : 92 – 4.Glock : 52 – 5.Green : 47 – 6.Wittmann et Rockenfeller : 40 – 8.Duval : 36 – 9.Auer : 35 – 10.van der Linde: 30