MOTOGP 2020 EN STYRIE : GP DOUBLE, BASTONS ÉNORMES, PREMIÈRE VICTOIRE EN MOTOGP D’OLIVEIRA ET DE TECH3 !

Phénoménal, inattendu, double, ce GP nous a réservé un nombre incroyable de surprises et de bastons !

Bon, il est vrai qu’avec la grille de départ déjà très inhabituelle, Pol Espargaro/Nakagami/Mir (Zarco avait fait le troisième temps mais a été puni par des marshalls incompétents, suite à l’accident du GP précédent sur ce même circuit), avec l’obsession de Pol Espargaro de gagner son premier GP, on pouvait s’attendre à tout !

Mais Pol Espargaro loupe un peu son départ, du coup Mir en profite, prend largement la tête de la course et on se dit qu’une Suzuki qui gagne ici c’est logique, il est en bagarre avec Miller et Nakagami, Pol Espargaro est quatre et en baston avec Rins.

Et ça dure treize tours déjà très intenses car le trio de tête ne se lâche pas d’un cheveu.

Les Yamaha sont mal depuis un peu de temps, ça continue.

Maverick Vinales doit sauter de sa moto à plus de 270 km/h, à la suite sans doute des freins défaillants de sa moto.

La moto va tout droit dans les Air Fence, auxquels elle met le feu !

Drapeau rouge et en rentrant au stand, Fabio Quartararo, qui fait une course désastreuse, il dit à Valentino Rossi qu’il a des problèmes de frein !

A ce moment, Johann Zarco était déjà remonté dix sept et avait.. battu le record du tour en course !

Deuxième départ, ce sera un sprint de douze tours, la course va évidemment prendre une autre tournure.

Jack Miller bondit en tête, Pol Espargaro est trois puis deux, enfin en tête après une baston d’enfer avec la Ducati de Miller.

Dernier tour, Miller passe Pol Espargaro à l’avant dernier virage, au dernier ils se gênent, Espargaro part à perpète hors des limites du circuit, Miller lui perd sa trajo et derrière… Oliveira vient coiffer tout le monde !

C’est la première fois que l’hymne Portugais est entendu dans cette cylindrée, c’est la première victoire en MotoGP d’Oliveira, la première de l’équipe Française, Tech3, dont le boss Hervé Poncharal, est à la limite des larmes de joie.

Qui plus est, Tech3 est une écurie qui existe depuis un bout de temps et est devenu légendaire, leur première victoire en MotoGP a lieu lors du 900ème GP de toute l’histoire des courses de vitesse, qui a commencé en 1949 !

Miller est deux, Espargaro trois, il n’a pas réalisé son obsession, gagner son premier MotoGP mais il ya deux KTM sur le podium, et ce en Autriche, c’est une vraie fierté nationale (et pas nationaliste !) dans ce pays qui en a bien besoin…

Bon derrière.

Ducati fait une bonne opération, Andréa Dovizioso termine cinq mais Fabio Quartararo est à dache, néanmoins le Français est toujours en tête au mondial mais Dovi n’est plus qu’à… trois points !

Déception aussi chez Suzuki, où l’on a vraiment vu la victoire de Mir en première partie de course, espoir évanoui ensuite, même pas un podium de consolation.

Chez Yamaha ?

C’est un peu le désastre, Valentino Rossi est neuf, Fabio Quartararo seulement treize, Morbidelli quinze, derrière JohannZarco qui finit dans les points !

Pas mal hombre…En partant derjo !!!

Chez Honda, on a cru dans un premier temps, au podium de Nakagami le Japonais de LCR mais la deuxième manche ne lui a pas été favorable.

Et oui, pour KTM, victoire et troisième place, sur leur circuit, là c’est évidemment grandiose.

Au général, Quartararo totalise 70 points, Dovizioso 67, Vinales a évidemment perdu la troisième place qu’occupe maintenant Miller, devant Binder et Vinales.

Autrement dit, la très belle histoire de Yamaha en début de saison par en vrille, on verra à Misano, circuit qui leur est nettement plus favorable que les lignes droites coupées d’épingles à la c… du Spielberg, mais il faut faire vite, ça pousse fort derrière, en plus, on sait maintenant que Marc Marquez – toujours absent – ne sera pas titré cette année, ça aiguise beaucoup l’appétit de bien des gens…

Classement MotoGP Styrie 2020

Classement général MotoGP après Styrie 2020

Le Moto2 et le Moto3 ont vu des victoires italiennes.

En Moto2, Jorge Martin a mené de bout en bout et est passé premier aux damiers, pas de chance les juges ne roupillaient pas et l’ont vu sortir de 3 cm hors des limites de piste !

Il est vrai qu’il était à l’arrache, deux secondes d’avance à mi course et 40 millièmes à l’arrivée, Bezzecchi a été magnifique, on a même eu de belles bastons dans cette cylindrée à priori bâtarde.

Gardner est trois et on a vu pas mal d’accrochages, Lowes en particulier s’est fait piéger…

Au général, Marini reste en tête mais avec seulement huit points d’avance sur Bastianini et Martin, le titgre cette année est très convoité car il ya des places à prendre en 2021 en MotoGP (Ducati).

Classement Moto2 Styrie 2020

Classement général Moto2 après Styrie 2020

En Moto3, Arbolino a été en tête quasiment durant toute la course, quelques pilotes sont allées le chercher mais sa puissance dans les lignes droite était effarante, cela dit rester devant est une erreur.

Il faut toujours rendre la main au moins une fois pour voir les tics et les trucs de pilotage des mecs juste derrière.

Il ne l’a pas fait et il se fait avoir par Vietti, et nettement encore, ce qui est rare dans cette cylindrée mais enfin la guerre était belle et dense…

Classement Moto3 Styrie 2020

Classement général Moto3 après Styrie 2020

Jean Louis BERNARDELLI