LA GRILLE DE DÉPART EN PHOTOS DES ‘500 MILES’ 2020 À INDIANAPOLIS.

Déjà le plus rapide des qualifications hier samedi 15 août, le pilote Américain Marco Andretti, s’est montré à nouveau le plus rapide le lendemain dimanche 16 août, à l’issue de la séance dite du ´Fast Nine’ et réunissant les neuf meilleurs pilotes de la session des qualifications disputées la veille, samedi.

Après un duel avec le Néo-Zélandais Scott Dixon, qui pilote pour la très sélect équipe du Chip Ganassi qui termine finalement second de cette séance du ´Fast Nine’, Marco Andretti qui s’était élancé le dernier ce dimanche, a réussi à être à nouveau le plus rapide des qualifications dimanche et ce pour la troisième journée consécutive après le ‘Fast Friday’ de vendredi et les qualifications de samedi et c’est bien lui qui partira en pole position des mythiques 500 Miles d’Indianapolis, ce dimanche 23 août 2020.

Marco Andretti, a bouclé ses quatre tours à 371,867 km/h de moyenne.

Et c’est donc lui qui s’élancera ce dimanche 23 août en tête de cette 104 ème édition de l’Indy 500.

Désormais âgé de 33 ans, il ambitionne maintenant de succéder à son illustre grand-père, Mario Andretti, victorieux en 1969 de cette compétition de l’Indy 500, sur le célèbre ovale de l’Indiana. Avant quelques années plus tard de devenir Champion du Monde de Formule 1, à l’issue de la Saison 1978, avec l’Écurie Lotus de Colin Chapman.

Marco, auteur de la pole, partagera la première ligne, avec le vétéran Néo-Zélandais Scott Dixon – il est aujourd’hui âgé de … 40 ans, étant né le 22 juillet 1980 – déjà lauréat de cette épreuve de l’Indy 500, en 2008 et qui a lui aussi bouclé ses quatre tours à vive allure, chronométré, lui, à 371,758 km/h de moyenne !

Et également avec eux sur la première ligne, le Japonais Takuma Sato, lui aussi ancien vainqueur de l’Indy 500, sacré en 2017, et qui a signé et réalisé la troisième meilleure performance, avec 370,149 km/h !

Ensuite, en deuxième ligne, on pointe au quatrième rang, le ‘rookie’ de l’équipe Ed Carpenter, le jeune Hollandais Rinus VeeKay, premier et seul des pilotes utilisant le moteur Chevy de Chevrolet face à la meute des huit Honda à s’être qualifié pour ce ‘Fast Nine’ et qui a tourné à 370,145 km/h !

Suivent sur la deuxième ligne, dans l’ordre, l’Américain Ryan Hunter-Reay cinquième, et le Canadien James Hinchliffe sixième,

Et sur la troisième, l’autre Rookie, l’Espagnol Alex Palau septième et les deux autres Américains de ce ´Fast Nine´ Graham Rahal, huitième et Alexander Rossi, neuvième et dernier.

Peter GRISWOLD

Photos : INDYCAR – TEAMS