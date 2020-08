MOTOGP 2020 : MARC MARQUEZ RETARDE SON RETOUR EN GP..

C’est durant les essais du Grand Prix de Styrie ce samedi 22 août, une confidence de son ami Alex Crivillé – ancien double Champion du Monde en 125 cc. en 1989 et ensuite en 500 cc. en 1999- qui a mis le feu aux poudres et ainsi contraint et obligé le Team Honda Repsol, à communiquer officiellement.

Le team manager de Marquez, Alberto Puig a donc dû s’expliquer :

« On a beaucoup parlé de la récupération de Marc et des différentes échéances, mais dès le premier jour après la deuxième opération, nous avons dit que le seul objectif qui existe est qu’il soit à cent pour cent. Nous ne voulons pas nous précipiter. Une fois que Marc sera en mesure de revenir et de concourir au niveau qu’il connaît, nous penserons au prochain objectif. L’objectif de Marc Marquez est de revenir au Championnat du Monde lorsque son bras sera complètement remis. On estime qu’il faudra de deux à trois mois avant qu’il puisse retourner sur sa RC213V. »

Ah c’est sûr que l’info est d’importance !

L’absence de Marc Marquez et un Championnat parti en retard mais très violent, font que tout le monde veut être ‘khalife’ à la place du ‘khalife’ !

Du coup, on voit des trucs énormes comme Nakagami, le si discret Nakagami, du Team Honda LCR, se bagarrer en tête depuis plusieurs GP. !

Donc cette nouvelle annonce au sujet de Marc Marquez, confirme qu’il ne sera pas aux deux GP. de Misano 1 et 2, et elle va renforcer le limage de crocs chez tous ceux qui rêvent d’un destin mondial !

Alors les bastons on va y aller, sauf peut-être demain où théoriquement Pol Espargaro tuera la course, cela dit, il a peu de points au général et c’est chez les leaders actuels que se posera la question cruciale du nombre de points rapporté, dans l’ordre au Général Quartararo (67 points) Dovizioso (56 points) et Viñales (48 points).

Or, il se trouve que ces trois pilotes ont fait une mauvaise qualif., enfin à peine réussie pour Maverick Vinales, et donc les points vont valoir très cher…

Dommage que ce soit sur un circuit aussi ‘merdique’.

Jean Louis BERNARDELLI