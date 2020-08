MOTOGP 2020 EN STYRIE : POL(E) ESPARGARO, ZARCO TROISIÈME TEMPS !

Cela fait trois GP que Pol Espargaro court après sa première pole en MotoGP.

Loupé à Brno, loupé au GP d’Autriche, enfin réussi et encore d’extrême justesse au GP de Styrie, Nakagami l’avait battu mais son tour a été annulé pour dépassement des limites de piste.

Encore une pole attribuée par les juges !

Mais c’est presque une évidence, KTM qui alors disposait de concessions, pour n’avoir pas eu de résultats en 2019, a testé beaucoup plus tard que les autres teams ses vraies moto de GP, avec l’assistance de Michelin, sur le circuit de Brno et au Spielberg.

Donc les résultats escomptés sont là (Pedrosa était aussi en essais avec les pilotes titulaires) reste à gagner le GP demain, à domicile, ce qui serait une fierté nationale !

Mais en fait je n’ai eu d’yeux, le réalisateur TV aussi (un signe de sympathie?) que pour Zarco, dont on attendait une belle revanche.

Il a roulé en FP3 le matin avec le douzième temps, puis en Q1 où il est meilleur temps, puis en Q2 où il est troisième temps, 50 millièmes derrière Pol Espargaro…

Revanche phénoménale, il y a même eu un signe du destin en Q1, pour la qualif en pole, Zarco est meilleur temps et Rossi chute en tentant le tout pour le tout pour le battre !

Zarco est meilleur pilote Ducati de ce jour, on comprend que l’armée rouge l’ait mis sur ses tablettes pour 2021 !

Nakagami est un étonnant deuxième temps, la pole lui a été retirée sur le tapis vert, les Suzuki sont quatre (Mir) et sept (Rins).

A ce propos, j’ai écrit que l’absence de Marquez donne des ailes au Japonais de LCR, Marquez serait absent plus longtemps que prévu, on passera la dépêche du team dans un autre papier, il ne serait pas à Misano)

Chez Yamaha, Vinales six, Quartararo 10, Morbidelli onze, opération souci chez les bleus !

Chez Ducati, Zarco trois et Miller cinq c’est bien mais celui qui se bat pour le titre avec Quartararo, Dovizioso, est neuvième temps !

Pas terrible non plus, merci à Zarco et Miller…

Chez KTM la pole et le huitième temps pour Oliveira, rien n’est jamais tout cuit en sport de haut niveau mais pour les Autrichiens c’est plutôt bien parti pour la victoire à domicile !

Peut-on leur en vouloir ?

Bien sûr que non, ils se battent pour ça depuis des années, et puis les Italiens adorent voir des Italiens gagner chez eux et nous, voir un Français gagner le GP de France en 500/MotoGP, on en rêve depuis Pierre Monneret à Reims en 1954, qui avait d’ailleurs gagné deux fois ce GP de France, en 350 et en 500 !

Voilà, si Pol Espargaro n’écrase pas le truc dès le début et il essaiera, ce GP peut être très étonnant.

Mais la vraie question est : Zarco va revenir jusqu’à quelle place, et prendre combien de points ?

Une nouvelle baffe serait la bienvenue mec…

Pole MotoGP Styrie 2020

https://resources.motogp.com/files/results/2020/STY/MotoGP/Q2/Grid.pdf?v1_1732fa90&_ga=2.80483871.967916563.1597933551-1022355283.1590254058

En Moto2, où Jorge Martin a réalisé en FP3 le meilleur chrono jamais réussi dans cette cylindrée au Spielberg, on attendait la lutte entre Martin et les deux prétendants au guidon Ducati en MotoGP en 2021, Marini et Bastianini…

Hors c’est Canet, qui fait d’ailleurs sa première pole en Moto2, qui leur mange le pain sur le dos.

Martin sauve l’honneur avec le deuxième temps, en revanche les Italiens qui intéressent Ducati sont douze (Marini) et quatorze (Bastianini).

Hors en Moto2, cylindrée bâtarde s’il en est, partir loin c’est déjà une condamnation, Marquez a certes réussi à partir derjo (puni encore !) et à gagner mais c’est Marquez !

Pole Moto2 Styrie 2020

https://resources.motogp.com/files/results/2020/STY/Moto2/Q2/QualifyingResults.pdf?v1_9f42f84e&_ga=2.43268525.967916563.1597933551-1022355283.1590254058

En Moto3, la pole ne sert à rien sauf à faire inscrire son nom sur les tablettes de statistiques, ce qui est déjà bien d’ailleurs.

Elle ne sert à rien parce qu’avec l’aspi colossale sur ce circuit juste fait de bouts droits et d’épingles à la c…, les pilotes du Moto3 vont se battre en paquet et arrivant à cinq de front dans les courbes (ça va vous rappeler quelque chose non ?) de front pour ne pas se faire aspirer au freinage et toucher le mec devant.

Pour l’instant, au général, on trouve la KTM d’Arenas (95 points) la Honda de Mc Phee (67 points) et la Honda d’Ogura (65 points).

La pole est encore étonnante avec la Honda de Rodrigo(9ème au général, 35 points) (la KTM de Fernandez ( 5ème au général, 43 points) et la Honda de Suzuki (4ème au général, 50 points).

Autrement dit ça va revenir très fort devant, Arenas part neuf, sacrée baston en perspective !

Pole Moto3 Styrie 2020

https://resources.motogp.com/files/results/2020/STY/Moto3/Q2/QualifyingResults.pdf?v1_b564d9b9&_ga=2.147528255.967916563.1597933551-1022355283.1590254058

Jean Louis BERNARDELLI