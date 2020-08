NOUVELLE ET 3éme VICTOIRE EN DTM, POUR RAST ET TRIPLÉ AUDI AU LAUSITZRING

Au volant de son Audi, le Champion en titre René Rast triomphe ce samedi lors de la 1ére des deux courses du Lausitzring, 3éme manche du Championnat DTM 2020 et qui se déroule sur le tracé version ‘ GP’

Déjà victorieux le 2 août de la seconde course de Sa et le 16 aout de la deuxième épreuve également disputé ici au Lausitzring, le pilote Audi Rosberg ajoute ainsi un troisième sucés cette saison en cinq courses et dans des conditions atmosphériques difficiles sur une piste détrempée!

Ce samedi, il s’impose de 1.969, devant le Suisse Nico Muller victorieux, lui, des deux autres manches de Spa et du Lausitz et poleman plus tôt avec son Audi et qui conforte sa place de leader au Championnat.

La 3éme place du podium revient à l’autre pilote Audi ABT, le Hollandais Robin Frijns, qui finit à 4.922.

Le Top 5 étant complété lui par les deux BMW des Allemands Timo Glock et Marco Wittmann, respectivement classés eux à 7″590 et à 13″282.

Top 10 pour les deux pilotes Audi Phoenix, l’Allemand Mike ‘Rocky’ Rockenfeller et le Français Loïc Duval, suivi des deux BMW de l’Autrichien Philipp Eng et du Sud-Africain Sheldon van der Linde. Le Britannique Jamie Green avec l’autre Audi Rosberg, finissant dixième.

Peter SOWL

Photos : DTM – TEAMS

LE RÉSULTAT DE LA 1ére COURSE LE 22 AOÛT 2020

1 – René Rast (Audi) – Rosberg, les 32 tours, en 57’50″862

2 – Nico Muller (Audi) Abt, à 1″969

3 – Robin Frijns (Audi) Abt, à 4″922

4 – Timo Glock (BMW) RMG, à 7″590

5 – Marco Wittmann (BMW) RMG, à 13″282

6 – Mike Rockenfeller (Audi) Phoenix, à 19″371

7 – Loic Duval (Audi) Phoenix, à 20″273

8 – Philipp Eng (BMW) RBM, à 21″629

9 – Sheldon van der Linde (BMW) RBM, à 22″665

10 – Jamie Green (Audi) Rosberg, à 25″789

11 – Ferdinand Habsburg (Audi) WRT, à 26″431

12 – Lucas Auer (BMW) RMR, à 29″321

13 – Fabio Scherer (Audi) WRT, à 29″610

14 – Jonathan Aberdein (BMW) RMR, à 43″323

15 – Harrison Newey (Audi) WRT, à 51″275

16 – Robert Kubica (BMW) ART GP, à 1’09″158

MEILLEUR TOUR: Nico Muller, en 1’38″418

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL PROVISOIRE

1.Muller : 121 points – 2.Rast : 88 – 3.Frijns : 74 – 4.Rockenfeller : 40 – 5.Wittmann : 38 – 6.Green : 35 – 7.Glock : 34 – 8.Duval : 32 – 9.van der Linde : 28 – 10.Eng : 20