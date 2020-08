SEAN GELAEL BLESSÉ, JÜRI VIPS REJOINT DAMS POUR LES TROIS PROCHAINES MANCHES DE F2

A la suite de la blessure de l’Indonésien Sean Gelael à Barcelone, Jüri Vips rejoint l’équipe Française DAMS pour les trois prochaines manches du Championnat de Formule, épreuves prévues sur les circuits de Spa, Monza et Mugello.

Le jeune Estonien a déjà un beau palmarès à son actif !

Sacré Champion 2017 en ADAC Formule 4, il s’est ensuite battu aux côtés de l’espoir Britannique Dan Ticktum pour le titre 2018, en Championnat d’Europe de Formule 3 FIA.

L’année derniére, Jüri a effectué une magnifique première campagne en Formule 3 FIA, remportant trois courses, et ce avant de terminer également ensuite sur le podium du Grand Prix de Macao en F3.

Ces résultats lui ont permis de rejoindre le Red Bull Junior Team dès 2018 et il dispute alors le Championnat des monoplaces Nippon de la Super Formula au Japon.

Il a également participé cette saison aux deux premiers meetings du Championnat Formula Regional European à Misano et au Paul Ricard.

Jüri rejoint donc l’équipe tricolore DAMS, à la suite à la blessure de Sean Gelael survenue le week-end dernier lors du dernier tour de la Manche Principale de la course de F2 sur le circuit de Catalunya à Barcelone.

Sa monoplace a décollé avant de retomber lourdement et l’Indonésien s’est cassé la vertèbre D4. Il sera indisponible pour six semaines mais ne devrait pas avoir de séquelles.

Jüri découvrira donc la Formule 2 le week-end prochain lors des essais libres sur le circuit de Spa-Francorchamps.

L’écurie DAMS profitera de ce premier meeting pour faire rouler l’Estonien et préparer les deux manches suivantes du Championnat F2 2020.

Questionné Jüri Vips, explique :

« Je suis enchanté de rejoindre DAMS. Ce sera difficile car nous sommes déjà à la mi-saison, mais je ferai le maximum pour permettre à l’équipe d’obtenir les meilleurs résultats possibles. Je suis impatient de commencer à travailler avec Dan Ticktum et je suis certain qu’il m’aidera à prendre mes marques. Notre objectif sera de marquer le maximum de points au Championnat. »

De son coté, Sean Gelael de retour chez lui à Jakarta à confié :

« Je suis évidemment très déçu de ne pas pouvoir participer aux prochaines courses. J’espère que Jüri prendra soin de ma voiture, et je lui souhaite, ainsi qu’à l’équipe, tous mes vœux de succès pour l’entame de la deuxième moitié de la saison. »

Pour ce qui les concerne, Gregory et Olivier Driot, copropriétaires du Team Sarthois, indiquent, eux :

« Il est toujours difficile pour une équipe de changer un pilote en cours de saison, notamment suite à un tel incident. La situation n’est pas facile car Sean est bien intégré à DAMS et très proche de tous les membres de notre équipe. Néanmoins nous devons continuer d’avancer et nous assurer que Dan a un bon équipier pour les courses à venir. Nous sommes ravis d’accueillir Jüri Vips, c’est un pilote talentueux et très rapide comme il a su le démontrer tout au long de sa carrière. Le meeting de Spa sera plus une séance d’essais qu’un meeting de course car il n’a jamais roulé en F2. L’équipe technique et Dan vont tout faire pour l’aider et nous espérons bien débuter la deuxième moitié de la saison. »

François LEROUX

Photo : TEAM – RED BULL