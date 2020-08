MOTOGP 2020 EN STYRIE: ESSAIS DU VENDREDI POUR POL ESPARGARO

Je l’ai déjà écrit, KTM a eu le plus légalement du monde, la marque avait alors des concessions faute de résultats en 2019, rouler de façon très tardive sur ses motos de GP avec l’assistance d’un camion Michelin.

Et donc, les motos sont arrivées en Styrie (et à Brno) déjà réglées, avec les pneus idoines dans toutes les circonstances de température de piste, qui est montée à 55 degrés aujourd’hui.

Si l’on ajoute que la KTM nouvelle « made in Pedrosa » a fait un bond technique en avant digne d’un kangourou olympique, on comprend d’un coup que d’abord les motos autrichiennes ne sont plus des trapanelles, preuve la victoire de Binder à Brno et les très bonnes performances ds motos en ce début de GP de Styrie.

Preuve aussi avec le meilleur chrono de Pol Espargaro ce vendredi, le quatrième chrono d’Oliveira qui devient un bolide au fil des GP, Binder est classé dix, donc en bonne place pour aller directement en Q2.

Bon j’ai déjà écrit la semaine dernière pour dire ce que je pensais de la météo en général, on espère qu’elle se foute encore dedans car elle annonce 90% de pluie samedi.

Du coup, s’il pleut, impossible d’améliorer les temps de ce vendredi et donc ceux qui ne sont pas dans les dix premiers auront droit à un tour de manège en plus lors de la qualif.

Le seul qui s’en foute vraiment d’ailleurs c’est Zarco, qui est très injustement puni pour l’accrochage avec Morbidelli dimanche dernier, il partira des stands donc derjo…

Donc ce vendredi trois des quatre KTM sont dans les dix premières motos, chapeau.

Chez Ducati, qui a gagné la semaine dernière grâce à une très belle fin de course de Dovizioso, Dovi et Miller sont à deux dixièmes de la KTM. Mais il faut se souvenir que les Ducati sont très économes en pneus, Quartararo, qui a loupé cette journée (tout droit dans le sable, problème d’usure prématurée des pneus) a remarqué en suivant une Ducati qui en était à son quinzième tour de long run que le pneu AR était quasiment neuf…

Ce qui peut-être encore décisif lors du GP si les températures sont aussi élevées que ce vendredi.

Chez Honda on est content aussi, Nakagami a des ailes qui poussent depuis que l’ombre de Marquez ne plane plus sur lui, il est cinquième temps.

Grosse satisfaction chez Suzuki où les motos sont des avions, elles ont été battues en fin de roulage par d’autres pilotes en mode « pneus chewing gum », Mir et Rins sont six et sept à moins de trois dixièmes de Pol Espargaro.

C’est chez Yamaha que ça grince un peu.

Lin Jarvis a annoncé que finalement Yamaha ne demanderait pas aux autres constructeurs, comme c’est la règle, l’autorisation de modifier ses pièces défectueuses (les soupapes) mais personne ne sait ou ne dit comment ils vont faire pour tenir tout au long de la saison.

En tous cas chez les bleus c’est pas la joie, Vinales est huit, Morbidelli neuf et ce sont les deux seuls figurant dans le top ten, Rossi est treize et Quartararo quatorze, à sept dixièmes de la KTM d’Espargaro.

Quartararo a dit en fin de session…

« Nous avons essayé différents réglages sur la moto aujourd’hui, et nous avons piloté la plupart du temps avec le pneu arrière médium qui, je pense, sera le pneu pour la course. Honnêtement, les sensations sur la moto étaient très étranges car les performances se dégradaient beaucoup trop vite. C’est quelque chose que je ne comprends toujours pas.C’est donc vraiment frustrant même si on ne peut pas toujours avoir de bonne journée. Mais il est vrai que cela fait trois courses nous peinons trop et nous devons trouver quelque chose car nous ne suivons pas une bonne direction. »

Message clair, Yamaha pédale dans la choucroute depuis trois GP, dommage le début de saison était très encourageant mais il ya eu ces problèmes moteur à répétition, il semble qu’en effet le régime moteur ait été abaissé mais ce n’est pas ça qui bouffe les pneus…

Or, si pour l’instant Pol Espargaro est à dache au général (48 points de retad sur Quartararo) Dovizioso, d’une certaine façon assez favori pour le GP, n’est qu’à onze points du jeune français, Fabio va devoir serrer les dents sur ce circuit peu fait pour Yamaha de toutes façons, avec ou sans problèmes moteurs.

Un rappel : Zarco est puni et partira dernier puisqu’il sera lâché des stands.

En revanche, Paolo Ciabatti, un des boss politiques de Ducati, a dit aujourd’hui que Zarco était sur les tablettes de l’armée rouge pour 2021, soit pour remplacer Dovizioso, soit pour piloter en satellite chez Pramac mais avec une moto d’usine.

Bref, finalement, le GP de dimanche, sur un circuit dangereux et sans intérêt fera peut-être bouger les lignes, mais vivement Misano, vrai circuit où l’on fera deux GP, avec public probablement, où l’on se retrouvera les 13 et 20 septembre.

Résultats combinés Styrie 2020 vendredi en MotoGP

En Moto2, où la bagarre fait rage car il y a une place à gagner chez Ducati en MotoGP, ce qu’a confirmé aussi Ciabatti aujourd’hui, Lowes a pris le meilleur chrono devant Gardner et Martin, il semble que Ducati laissera Martin à sa filière KTM et que le combat pour monter dans la maison rouge concerne Marini (5ème temps) et Bastianini (9ème temps).

Résultats combinés Styrie 2020 vendredi en Moto2

En Moto3, Vietti termine la journée en tête devant Arenas, incontournable leader au général et donc pilote très en vue.

Troisième temps pour le jeune Suzuki, du team du père de Simoncelli, qui a fait un superbe début de saison mais a chuté, il a maintenant la moitié des points d’Arenas au général.

Mais Arenas a l’air de partir très loin devant la meute, 28 points d’avance sur McPhee (deuxième au général), 30 points sur Ogura (encore un Japonais !) certes une chute coûte un max mais on ne fait jamais de pronostics là-dessus, donc Arenas carrément « squadron leader »…

Résultats combinés Styrie 2020 vendredi en Moto3

Jean Louis BERNARDELLI