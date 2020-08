‘ELMS.’ : 35 VOITURES EN PISTE POUR LA COURSE DU ‘CASTELLET 240’.

Une grille de départ forte de 35 voitures à la troisième manche de la Saison, une course longue de 240 minutes de course,

d’où son appellation de ‘240’ Castellet, le samedi 29 août.

ELMS. 2020 PAUL RICARD – Arrivée victorieuse pour l’une des deux ORECA 07 du Team UNITED

La troisième manche du Championnat d’Europe d’Endurance de l’ELMS. donc dénommée ‘Castellet 240’ remplacera celle initialement prévue sur la Piste de Catalunya en Espagne, pour cause de restriction d’entrée en Catalogne pour les étrangers et du coup elle se déroulera sur le circuit Varois qui avait déjà accueilli mi-juillet la 1ère compétition du Calendrier 2020 de la discipline mais toujours… à huis clos en raison des restrictions liées au COVID-19.

Et qui avait vu la victoire de l’une des deux Oreca 07 de l’écurie United Autosport, confiée à l’équipage avec le trio composé au volant de la N°32, celle de Will Owen, Alex Brundle et Job Van Uitert.

LMP2 :

De l’action en perspective grâce à une grille de départ très représentative

Pour la troisième fois consécutive, la catégorie LMP2 sera la mieux représentée en course avec quinze voitures s’apprêtant à rejoindre le Sud de la France.

Le team anglo-américain United Autosports, domine le Championnat, avec son Oreca N°22, pilotée par la paire, Phil Hanson-Filipe Albuquerque, affichant quarante-deux points en tête du Classement provisoire, après avoir décroché une seconde victoire en Belgique pour l’écurie, après celle obtenue au Paul Ricard auparavant avec la seconde Oreca, la N°32 celle de Will Owen, Alex Brundle et Job Van Uitert, leurs co-équipiers, lesquels figurent en seconde position avec trente-cinq points, et espèrent pouvoir remporter à nouveau la victoire au Castellet pour la seconde fois en 2020 !

La N° 39 De l’équipe Française Graff, une autre Oreca pilotée elle par Thomas Laurent, Alexandre Cougnaud et James Allen, a terminé en seconde position à Spa et totalise actuellement vingt points, soit deux de plus que l’Aurus N°26 des Russes du G-Drive Racing, qui voit le pilote Français dont la saison en Formule e est terminée, Jean-Éric Vergne, rejoindre l’équipe aux côtés de Roman Rusinov et Mikkel Jensen.

Les autres équipes Françaises, Richard Mille Racing Team et Panis Racing, occupent actuellement respectivement, les 5ème et 6ème place du Classement général.

La jeune Allemande Sophia Flörsch qui roule habituellement en F3 FIA., participera à sa première course en ELMS. au Castellet au volant de l’Oreca N°50 de l’écurie Richard Mille Racing Team.

L’équipe Duqueine Team a fait une meilleure course en Belgique, terminant 4ème aux 4 Heures de Spa-Francorchamps, et entamera la 3ème manche en 8ème position au Classement Général avec douze points.

Quant à la formation Championne en titre, l’écurie tricolore IDEC Sport, elle n’occupe actuellement que la 11ème place avec six petits points et cherchera à défendre son titre en brillant à nouveau à domicile.

LMP3 : Qui stoppera United Autosports dans leur élan ?

Comme en LMP2, United Autosports est aussi également au sommet en LMP3, avec l’équipage Britannique, composé de Wayne Boyd, Tom Gamble et Rob Wheldon, le trio ayant jusqu’à présent réalisé un sans-faute, en cumulant un maximum de cinquante-deux points au cours des deux premières manches de la Saison 2020.

Leurs rivaux les plus proches sont les Champions en titre, Eurointernational avec Niko Kari, qui occupe la deuxième place avec vingt-trois points.

La Ligier N°9 du Graff, pilotée par un équipage 100% Français et Sarthois aussi, avec le vétéran Vincent Capillaire, qu’épaulent les frères Arnold Robin et Maxime Robin – les Champions 2019 en Ligier Cup France – n’est qu’à un point au Classement du Championnat derrière la Ligier d’Eurointernational, et possède également un point d’avance sur la Ligier N°15 du Team RLR MSport.

La Ligier N°13 des Polonais d’Inter Europol Competition et la Duqueine N°7 de Nielsen Racing, qui ont terminé en seconde position au Castellet et à Spa, sont actuellement à égalité avec dix-huit points chacune et on peut s’attendre à ce que les deux voitures défient la Ligier N°2 United, afin de décrocher la victoire à l’issue de la course le samedi 29 août.

LMGTE : Porsche et Ferrari, à chacun sa victoire

La catégorie LMGTE. sera représentée par huit voitures, avec Ferrari et Porsche qui s’affronteront à nouveau au Castellet.

Après avoir remporté les 4 Heures de Spa-Francorchamps et terminé en seconde position de la première manche au Castellet le mois dernier, la Ferrari 488 N°74, pilotée par Michael Broniszewski, David Perel et Marcos Gomes des Suisses du Kessel Racing, mène le Championnat avec quarante-quatre points, soit sept points d’avance sur les vainqueurs des 4 Heures du Castellet Christian Ried, Michele Beretta et Alessio Picariello au volant de la Porsche N°77 du team Proton Competition.

La Porsche N°93 de Proton Competition pilotée par Richard Lietz, Felipe Laser et Michael Fassbender, a fait une meilleure course en Belgique en terminant quatrième après s’être élancée de la pole position, et se retrouve à présent à la troisième place au Classement du Championnat avec vingt-cinq points, juste deux points devant l’équipage entièrement 100% féminin de Michelle Gatting, Manuela Gostner et Rahel Frey au volant de la Ferrari N°83 du Iron Lynx.

François LEROUX