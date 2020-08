C’EST FAIT : LES DIX ÉQUIPES SIGNENT BIEN LES NOUVEAUX ACCORDS ‘CONCORDE’.

Maintenant c’est Officiel !

Le nouvel ‘Accord Concorde’, valable de 2021 à 2025,

a bien été signé enfin par toutes les Équipes de Formule 1.

En début de semaine, trois des dix Équipes (Ferrari, McLaren et Williams), avaient signés.

Et ce mercredi 19 août, le Propriétaire des Grands Prix, rachetés à prix d’or au grand argentier Bernie Ecclestone, »Liberty Media’, a indiqué et fait savoir que les sept autres équipes avaient, à leur tour, également accepté et signé, rejoignant ainsi que les trois premiers signataires.

Chase Carey, l’homme de ‘Liberty Media’ pour la F1, qui devrait prochainement laissé sa place et prendre du recul par rapport à la Formule 1, explique :

« Nous avions dit qu’en raison de la pandémie du Coronavirus COVID-19, le Pacte Concorde prendrait plus de temps à être défini, nous sommes heureux qu’un accord ait été trouvé en août avec les dix équipes »

Et Chase Carey poursuit et précise :

« L’accord garantit la durabilité à long terme de la F1 et, avec les nouvelles règles techniques qui entreront en vigueur à partir de 2022, il réduira les disparités financières et de performance entre les équipes, contribuant à niveler la composition et à créer des courses plus compétitives. Cela attirera plus les passionnés, au bénéfice de chaque équipe, permettant à la F1 de poursuivre sa croissance mondiale »

De son coté, Jean Todt, le Président de la Fédération Internationale, indique :

« Je suis fier de la façon dont toutes les parties impliquées ont travaillé ensemble ces derniers mois pour le meilleur intérêt du sport »

Mais ce n’est pas un mystère qu’entre toutes les équipes, forcément, les divergences de vues ne manquaient pas ces derniers mois.

Ainsi, tout récemment il y a à peine deux semaines, Toto Wolff, le Patron de l’Équipe Mercedes, menaçait de ne pas signer, se montrant mécontent du traitement accordé à son équipe qui gagne tout pourtant, l’Autrichien déclarant :

« Nous sommes ceux qui perdons le plus. Mercedes a apporté sa contribution, elle est compétitive sur la piste, et a le pilote Lewis Hamilton, le plus attrayant. Dans ces négociations, j’estime que nous n’avons pas été considérés comme nous aurions dû l’être »

Mais au final à la fin, le Pacte a été conclu, ‘Liberty Media’ et la FIA. sont parvenus à convaincre Toto Wolff et de faire rejoindre Mercedes aux neuf autres Équipes !

John ROWBERG