MOTOGP. 2020 : ZARCO OPÉRÉ, DEMAIN ZARCO JUGÉ, L’AVIS DE JEAN MICHEL BAYLE, LE GP. DE FRANCE, PORTIMÃO, VASTE PROGRAMME !

Ce jour sont arrivées de nombreuses infos. concernant l’avenir immédiat du MotoGP, j’ai essayé de faire le tri.

À commencer par celle-ci, l’opération de Johann Zarco à Modène a été une réussite totale, reste l’avis des Médecins du MotoGP. pour savoir s’il est autorisé à rouler ce week end.

Les deux parties de son scaphoïde cassé sont reliées par une vis, sur les trois très durs freinages du Speilberg, Johann risque d’en baver.

En fin de journée le pilote Français a déjà repris la route pour rejoindre son hôtel de Spielberg en Autriche

Au passage, il sera entendu ce jeudi par les ‘marshalls’ du Comité de Course du Spielberg à propos de l’accident avec Morbidelli.

Johann leur apportera son relevé de télémétrie qui montre qu’il a freiné trois secondes plus tard qu’au tour précédent et n’est donc pas du tout accusable d’une faute volontaire sur Morbidelli.

L’AVIS DE JEAN MICHEL BAYLE

À ce propos, et aprés l’avis de Giacomo Agostini en faveur de Johann Zarco, à son tour Jean Michel Bayle qui fut Champion du Monde de Cross mais aussi vainqueur du Bol d’Or et des 24 Heures du Mans en Endurance, et aussi ancien Pilote de GP., a publié un avis intéressant…

« Voici mon avis sur l’accident du dernier Grand-Prix entre Johann Zarco et Franco Morbidelli.La première des choses est mon expérience personnelle apprise grâce aux conseils des plus grands champions, Kenny Roberts et Wayne Rainey, deux de mes managers de team.

1) On ne freine jamais derrière un pilote, car à 300 km/h et avec le phénomène d’aspiration, tu ne vas pas ralentir aussi fort que la moto qui est devant toi…

2) Donc essaie toujours d’avoir une trajectoire pour te décaler à droite ou à gauche pour ne pas percuter la moto devant toi si tu n’arrives pas a ralentir aussi fort qu’elle.

Johann double Morbidelli par la gauche grâce a l’accélération de sa Ducati meilleure que la Yamaha, en plus il va droit, donc a une trajectoire plus courte de 1 ou 2 mètres, donc il le double par la gauche. Sur les images disponibles, on voit les trajectoires logiques des deux pilotes et Morbidelli sait très bien que Johann ne va pas pouvoir prendre la trajectoire normale qui permet d’avoir une moto plus droite lors du freinage… Morbidelli a bien vu Johann sur sa gauche car il est devant lui de plus d’une longueur de moto… La seule solution pour Morbidelli est de recouper la trajectoire et de croiser derrière Johann. Je pense que c’est ce qu’il voulait faire mais à vouloir croiser la trajectoire trop près de la moto de Johann, il s’est fait surprendre quand Johann a coupé les gaz pour freiner.Voilà alors la faute à qui ? En tout cas pas à Johann qui n’a fait que doubler un autre concurrent sur le circuit. Le principal est quand même de n’avoir eu aucun blessé grave quand on voit la suite de l’accident.».

Voilà des remarques qui me paraissent de bon sens, mais il n’y a aucun procès gagné d’avance, la FIM voudra aussi peut-être jouer le matamore, Johann Zarco serait alors « condamné » comme otage…

Il va y avoir un monde fou à cette réunion, outre les accompagnateurs des pilotes, sont convoqués Zarco, Morbidelli, Pol Espargaro et Miguel Oliveira qui s’accusent mutuellement de leur chute commune.

Samedi, ce seront Petrucci et Aleix Espargaro qui passeront devant les ‘marshalls’, pour gestes déplacés…

Il bosse Spencer, avec ses potes ‘marshalls’, mais ils se sont déjà mis le doigt dans l’œil à Brno, on espère que cette fois-ci leur jugement sera plus inspiré…

LE GP. DE FRANCE 2020 AURA LIEU

Des rumeurs inquiétantes ont circulé sur le maintien ou l’annulation du GP. de France 2020.

J’ai donc appelé Claude Michy, le Promoteur, qui m’a d’abord dit de ne pas écouter les ‘nazeries’ (ce que j’évite en effet depuis 40 piges, c’est bien pour cela que je l’ai appelé car on ne sait jamais !) et que les discussions sont toujours en cours avec la Préfecture au Mans.

Claude m’a aussi dit qu’au cas où le public serait interdit, le GP. de France aurait quand même lieu.

Sans public, comme les 24 Heures du Mans Motos et… Autos !

Mais le Gouvernement interdisant toujours les événements ressemblants plus de 5.000 personnes, Gilles Gaignault estime difficile pour ne pas dire impossible que le public soit autorisé pour le GP. Moto… (D’ailleurs le Préfet du Var vient de faire annuler le Bol d’Or, ses Promoteurs les ‘Éditions Larivière’ ne pouvant assumer le manque de public)

Voilà, si le GP. de France venait à être annulé, je passerai pour un c… ce qui me fait, avec l’enthousiasme, une raison de plus d’espérer qu’il aura lieu.

50.000 SPECTATEURS À PORTIMÃO ? C’EST POSSIBLE !

On a su récemment que Misano, qui recevra un double GP., a l’autorisation de faire entrer 10.000 personnes par jour. Au Portugal (qui en train de tout récupérer, la F1, le MotoGP, l’Endurance mondiale, logique le pays a été très peu touché par l’épidémie), le public sera admis.

Ce Grand Prix aura lieu, le 22 novembre et sera la finale du MotoGP., on imagine que le protocole sanitaire sera raide comme un manche à balai.

Le paddock sera totalement séparé du public, comme à Misano, chaque tribune aura son propre parking. Le masque est obligatoire ainsi que les gels anti-virus pour les mains. Il sera seulement possible d’ôter le masque pour se nourrir ou se désaltérer et un point important, quiconque voudra utiliser les toilettes ne pourra le faire qu’après demande auprès des personnels de sécurité.

Alors oui ça va faire du monde pour vérifier tout ça mais avec 50.000 billets, on dispose d’un peu de ‘cash’… !

Jean Louis BERNARDELLI