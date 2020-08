NOUVELLE FINALE DU MONDIAL D’ENDURANCE EWC A ESTORIL SUITE A L’ANNULATION DU BOL D’OR

Sans possibilité de recevoir des spectateurs, on l’a déjà indiqué le Bol d’Or 2020 n’aura pas lieu cette année, car la Préfecture du Var, a retiré l’autorisation d’accueil du public pour l’épreuve programmée les 19 et 20 septembre sur le circuit Varois du Paul Ricard, au Castellet.

Du coup cette ultime épreuve de la saison du Championnat du monde d’endurance EWC de la FIM, a finalement été remplacée par une course de 12 Heures contre 24 pour le Bol d’Or e qui se déroulera sur la piste d’Estoril prés de Lisbonne, le 27 septembre au Portugal.

Suite au renforcement des restrictions pour enrayer l’épidémie de COVID-19 en France, la Préfecture du Var, a annulé l’autorisation d’accueil des spectateurs pour la course du Castellet. Cette décision imposant aux Editions Larivière, organisateur de la course, d’annuler le Bol d’Or 2020.

Avec le soutien de la Fédération Internationale de Motocyclisme, Eurosport Events, le promoteur a tout mis en œuvre pour remplacer cette épreuve finale du Championnat du Monde EWC.

LA FINALE A ESTORIL

C’est la raison pour laquelle, une nouvelle compétition finale remplacera ce Bol d’Or et conclura la saison 2019-2020, laquelle se disputera au Portugal sur le circuit d’Estoril le 27 septembre. Une course de 12 heures est programmée sur ce circuit international proche de Lisbonne.

Elle permettra de conclure une saison sportive particulièrement perturbée par la crise sanitaire mondiale. En qualité de finale, cette course de 12 heures bénéficiera de la valorisation de 150% des points dans chaque catégorie, EWC et Superstock, ainsi que des points intermédiaires au classement après 8 h de course.

Avant cette manche finale au Portugal, les équipes ont rendez-vous les 29 et 30 août au Mans pour les 24 Heures Motos.

François Ribeiro, en charge d’Eurosport Events, explique:

« Nous soutenons la décision des Editions Larivière d’annuler le Bol d’Or 2020 dans le contexte de durcissement des restrictions liées à la situation sanitaire en France. Nous retrouverons cette grande épreuve en septembre 2021. Afin de protéger les intérêts du championnat et des teams, nous avons tout mis en œuvre pour remplacer cette course finale. Nous sommes heureux de pouvoir d’ores et déjà annoncer et offrir une nouvelle confrontation des équipes sur le circuit d’Estoril pour clôturer la saison 2019-2020. »

Jorge Viegas, Président de la Fédération Internationale de Motocyclisme, précisant lui:

« C’est une énorme déception d’apprendre que l’emblématique course du Bol d’Or soit annulée en raison de l’extension des restrictions en France. Je tiens à remercier chaleureusement le Circuit d’Estoril, le Promoteur Eurosport Events, la Fédération Portugaise pour les efforts déployés pour préparer cette course dans des délais raccourcis. Un grand merci aussi à toutes les équipes, les coureurs, les officiels pour leur flexibilité à s’adapter aux changements liés à la situation sanitaire actuelle, dans l’intérêt du Championnat. Je suis très heureux de voir le Championnat du Monde FIM d’Endurance revenir à Estoril pour la course qui clôturera la saison 2020. »

François LEROUX

Photos : FIM