‘MOTOGP. 2020’ : ZARCO OPÉRÉ CE MERCREDI ET ADOUBÉ PAR AGOSTINI.

Johann Zarco sera opéré demain mercredi en Italie, à Modène, d’une fracture du scaphoïde, un des os du poignet qui lâche en général quand on tombe sur les mains.

Fracture très classique et fréquente mais ça n’empêche pas la douleur !

Il a précisé que Rossi et Morbidelli s’étaient excusés de la violence de leurs réactions, c’est sûr que quand on manque de se tuer ou de se faire tuer on perd un peu le sens des convenances…

Signalons d’ailleurs que Giacomo Agostini, le pilote le plus titré de toute l’histoire des GP Motos, avec 122 victoires et 15 titres, a regardé la manœuvre de Johann Zarco sur les vidéos disponibles.

Et le ´Roi Ago’ Il précise que d’une part, il n’y a pas de faute de Zarco qui a vu Morbidelli faire un ‘large’ et qui est passé, en rappelant que si l’on fait une erreur, il faut s’attendre à un dépassement potentiellement rapide du pilote qui est en ‘baston’ derrière toi.

Ce qui est en effet ce qui s’est passé, donc pas de faute de Zarco, un incident de course loin d’être le plus grave (mais probablement un des plus impressionnants)

Ago. dit lui-même que durant sa carrière il a réussi à passer… entre une tête arrachée et le reste du corps d’un pilote tué devant lui !

Ago reconnaît aussi que la colère de quelqu’un est légitime quand il a vu lui passer juste devant ou au dessus, une masse de 150 kilos, allant à très haute vitesse.

Bref, c’est ce que j’ai dit dès le début, certes c’est un métier dangereux, encore plus sur un circuit mal fichu, ce qui est le cas.

Jacques Bolle, Président de la FFM et ancien pilote victorieux en GP, est exactement sur la même idée d’absence de faute de Johann Zarco.

La double fausse ligne droite avant le freinage 2 nécessite des changements de trajectoire, il est normal que Zarco ait voulu se remettre en ‘trajo’ après son dépassement de Morbidelli et il est impossible, à une telle vitesse, de tenter de bloquer celui qui est derrière volontairement, ce qui serait un suicide.

Maintenant question, opéré mercredi et sur la moto le vendredi ?

C’est théoriquement ce qui est prévu, avec bien sûr l’autorisation des médecins du Circuit avant les essais (ceux qui ont laissé rouler Marquez deux jours après son opération d’une fracture de l’humérus).

Marc Marquez d’ailleurs, ne sera pas là au GP. de Styrie, ce qui avait été envisagé un moment, mais il reviendra bien à Misano.

Au fait, quand je disais que ces GP. à répétition très fréquente allaient être usants pour les pilotes, c’est bien ce qui se passe!

Au bout de quatre GP., Marc Marquez est blessé, comme Rins, Crutchlow, Bagnaia, maintenant Zarco. Et Morbidelli!

La fatigue est le plus gros danger qui menace un pilote, en Auto comme à Moto.

Cela dit, de toute façon c’est mal barré pour faire des chronos d’enfer, si Johann Zarco court c’est pour récupérer des points, cet accident c’est dommage, parce qu’il était bien parti pour être en ‘Short List’ pour l’attribution du guidon officiel de Dovizioso en 2021.

Mais bon, avec la pêche qu’il a, le nouveau Zarco va bientôt revenir !

Et la saison 2020 est encore bien longue …

Jean Louis BERNARDELLI

Photos: Moto GP