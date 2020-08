‘MOTOGP. 2020’ : LES PHOTOS ÉPOUVANTABLES DU MIRACLE DU SPIELBERG.

Personne n’a la photo du choc entre Zarco et Morbidelli, à une vitesse très élevée, plus de 270 km/h.

Logique, seuls les photographes de MotoGP. sont sur le circuit et ne peuvent pas être partout.

En revanche, quelques secondes après le choc, ils commencent à mitrailler ce qui aurait pu être un accident très grave, le destin a voulu garder ces quatre pilotes en vie et on le remercie, mais on le verra, en particulier sur les photos de Rossi et Viñales, la mort est passée tout près.

Pour expliquer l’accident il faut rappeler que ce circuit est extrêmement dangereux, dans une épingle, où il a fallu passer de 280 km/h à 50 km/h, une et même deux motos qui ont chuté bien en avant de ce virage très sec peuvent retraverser la piste et toucher un autre pilote, où a-t-on vu ça ? (voir le ‘crobard’ à la fin de ce reportage photo).

Mais bon, foin de responsabilités, laissons parler ces images qui font froid dans le dos.

Alors oui remercier le destin d’avoir évité à ces quatre pilotes la perte de leur vie ou un très grave accident est une évidence , il reste, je n’évoque ici aucune responsabilité des coureurs, à regarder le dessin de la piste d’Hermann Tilke.

L’épingle No 2 par exemple est un appel à se tuer.

On y voit une longue fausse ligne droite, celle où Zarco a dépassé Morbidelli, où donc les trajectoires ne peuvent pas être rectilignes.

Accident, Morbidelli heurte la moto de Zarco à l’arrière après avoir été dépassé, comme la ligne droite ne l’est pas (droite) Zarco a du forcément changer de trajectoire après le dépassement de Morbidelli pour attaquer le très violent freinage de l’épingle 2.

Si on chute dans cette partie courbe de la ligne droite (qui part légèrement vers la gauche), on voit bien que comme les motos sont pratiquement à fond à ce moment là, en cas de chute elles vont naturellement glisser vers l’épingle et la traverser, or n’y a pas de protections spécifiques pour stopper un accident de ce genre.

Donc pour l’accident lui-même, l’accrochage, vous avez déjà votre opinion, mais pour la gravité de l’accident voir les dessins du ‘mec’ qui a refait le circuit en dernier.

Juste une idée, ce mec là doit faire du vélo…

Jean Louis BERNARDELLI