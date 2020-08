MOTOGP. 2020 EN AUTRICHE : UN GP. ULTRA VIOLENT ET UNE REVANCHE FORMIDABLE POUR DOVIZIOSO.

Donc, hier soir samedi 15 août 2020, le pilote Italien Andréa Dovizioso a annoncé qu’il envoyait promener Ducati et sa clique d’oiseaux rouges de mauvaise augure…

Et du coup bien sûr, si l’on avait envie de voir briller les Français, on avait aussi très envie de voir Dovizioso faire un bras à ses… tourmenteurs!!!

Comme les Français ont été à l’arrache, chute de Johann Zarco, ennuis mystérieux de Fabio Quartararo, la victoire de Dovizioso est délicieuse à en avoir des frissons..

« Être un pilote libéré tu sais c’est beaucoup plus facile », j’ai un peu changé le titre de Cookie Dingler mais ça le fait carrément bien.

Miller a failli doubler le triomphe Ducati (Dovizioso gagne pour la quatrième fois d’affilé !) mais dans le dernier virage, il fait un large et Mir le passe après une baston de quatre tours…

Bon, la violence.

Zarco et Morbidelli se sont accrochés en début de course, leurs motos ont traversé la piste et … Valentino Rossi est miraculé, car une des motos lui est passée au dessus de la tête !!!

Un miracle, pas de blessés sérieux même si Morbidelli heureusement seulement ‘groggy’ est parti sur une civière, dont il est vite sorti pour monter lui-même dans l’ambulance.

Drapeau rouge

Pol Espargaro dont la victoire était écrite après ses nombreux essais officiels tardifs sur cette piste, repart en tête du second départ, logique il l’était au moment de l’accident et e l’arrét du GP.

Puis Miller le passe, puis Rins…

Pour finir, Pol s’accrochera avec son équipier Oliveira et terminera au gravier.

Rins chute aussi, restent trois pilotes seuls au monde en tête de la course.

Dovizioso prend la tête et se lâche, il gagne largement.

Miller est en ‘baston’ durant un paquet de tours avec Mir et il tient magnifiquement… mais fait un large au dernier virage, Mir deux, Miller trois mais il y a deux Ducati sur le podium.

Au moment de la reprise après le drapeau jaune, Quartararo était ‘derjo‘ (sortie de piste) et Maverick Viñales guère mieux.

Les deux pilotes vont revenir, Fabio Quartararo va remonter et huit, Viñales dix lui, du coup Quartararo garde la tête au classement général,totalisant onze points d’avance devant Dovizioso

En Moto2, violence extrême aussi, le leader au Mondial Bastianini a chuté, sa moto est restée au milieu de la piste et Syahrin l’a percutée.

Bilan, abandon des deux pilotes et Syahrin est blessé.

Drapeau rouge bien sûr, et en deuxième partie, Jorge Martin mène superbement de bout en bout, il a repris pas mal de points à Bastianini mais reste derrière au Général, je rappelle que ces deux pilotes se disputent une Pramac Ducati en MotoGP 2021…

C’est Marini, le frère de Rossi, qui est en tête au Général provisoire.

Le Moto3 a finalement été plus calme, étant quand même un vrai GP. typique de cette cylindrée, guerre au corps à corps sur toute la ligne, multiples changements de leaders, victoire au dernier virage pour Arenas, déjà en tête au Mondial, qui devient l’homme à battre et dont le manager a probablement déjà des plans pour le passage en Moto2 l’an prochain…

Voilà, dans une semaine on recommence au même endroit avec un nouveau Grand Prix. Les accrochages et chutes violentes de ces GP. montrent que les pilotes sont fatigués, on les comprend !

Jean Louis BERNARDELLI