MARCO ANDRETTI, POLEMAN DES ‘500 MILES’ 2020 À INDIANAPOLIS.

Marco ANDRETTI partira en pôle dimanche prochain 23 Août de l’INDY 500

Déjà le plus rapide des qualifications hier samedi 15 août, le pilote Américain Marco Andretti, s’est montré à nouveau le plus rapide ce dimanche à l’issue de la séance dite du ´Fast Nine’ et réunissant les neuf meilleurs pilotes de la session des qualifications disputées la veille samedi.

Après un duel avec le Néo-Zélandais Scott Dixon, qui pilote pour la très sélect équipe du Chip Ganassi qui termine finalement second de cette séance du ´Fast Nine’, Marco Andretti qui s’était élancé le dernier ce dimanche, a réussi à être le plus rapide des qualifications dimanche pour la troisième journée consécutive après le ‘Fast Friday’ de vendredi et les qualifications de samedi et c’est bien lui qui partira en pole position des mythiques 500 Miles d’Indianapolis, dans une semaine.

Marco Andretti, a bouclé ses quatre tours à 371,867 km/h de moyenne. Et c’est donc lui qui s’élancera dimanche prochain 23 août en tête de cette 104 ème édition de l’Indy 500.

Désormais âgé de 33 ans, il ambitionne maintenant de succéder à son illustre grand-père Mario Andretti, victorieux en 1969 de cette compétition de l’Indy 500, sur le célèbre ovale de l’Indiana.

Marco auteur de la pole partagera la première ligne avec le Néo-Zélandais Scott Dixon, déjà lauréat de cette épreuve de l’Indy 500 en 2008 et qui a lui aussi bouclé ses quatre tours à 371,758 km/h de moyenne,

Et également avec le Japonais Takuma Sato, lui aussi ancien vainqueur sacré en 2017, et qui a signé et réalisé la troisième meilleure performance avec 370,149 km/h!

Ensuite, en deuxième ligne, on pointe au quatrième rang, le ‘rookie’de l’équipe Ed Carpenter, le jeune Hollandais Rinus VeeKay, premier et seul des pilotes utilisant le moteur Chevy de Chevrolet face à la meute des huit Honda à s’être qualifié pour ce ‘Fast Nine’ et qui a tourné à 370,145 km/h !

Suivent sur la deuxième ligne, dans l’ordre, l’Américain Ryan Hunter-Reay cinquième, et le Canadien James Hinchliffe sixième,

Et sur la troisième, l’autre Rookie, l’Espagnol Alex Palau septième et les deux autres Américains de ce ´Fast Nine´ Graham Rahal, huitième et Alexander Rossi, neuvième et dernier.

Peter GRISWOLD

Photos : INDYCAR – TEAMS

LA GRILLE DE DÉPART DE L’INDY 500 2020

1 – Marco Andretti (Dallara-Honda) Andretti – 231.068 mph (371.867 kmh)

2 – Scott Dixon (Dallara-Honda) Chip Ganassi – 231.051

3 – Takuma Sato (Dallara-Honda) Rahal RLL – 230.725

4 – Rinus VeeKay (Dallara-Chevy) Ed Carpenter – 230.704

5 – Ryan Hunter-Reay (Dallara-Honda) Andretti – 230.648

6 – James Hinchcliffe (Dallara-Honda) Andretti – 229.870

7 – Alex Palau (Dallara-Honda) Dale Coyne – 229.676

8 – Graham Rahal (Dallara-Honda) Rahal RLL – 229.380

9 – Alexander Rossi (Dallara-Honda) Andretti – 229.234

10 – Colton Herta (Dallara-Honda) Andretti – 230.775

11 – Marcus Ericsson (Dallara-Honda) Chip Ganassi – 230.566

12 – Spencer Pigot (Dallara-Honda) Rahal RLL – 230.539

13 – Josef Newgarden (Dallara-Chevy) Penske – 230.296

14 – Felix Rosenqvist (Dallara-Honda) Chip Ganassi – 230.254

15 – Pato O’Ward (Dallara-Chevy) Arrow McLaren – 230.213

16 – Ed Carpenter (Dallara-Chevy) Ed Carpenter – 230.211

17 – Zach Veach (Dallara-Honda) Andretti – 229.961

18 – Conor Daly (Dallara-Chevy) Ed Carpenter – 229.955

19 – Santino Ferrucci (Dallara-Honda) Dale Coyne – 229.924

20 – Jack Harvey (Dallara-Honda) Michael Shank – 229.861

21 – Oliver Askew (Dallara-Chevy) Arrow McLaren – 229.760

22 – Will Power (Dallara-Chevy) Penske – 229.701

23 – Tony Kanaan (Dallara-Chevy) AJ Foyt – 229.154

24 – Dalton Kellett (Dallara-Chevy) AJ Foyt – 228.880

25 – Simon Pagenaud (Dallara-Chevy) Penske – 228.836

26 – Fernando Alonso (Dallara-Chevy) Arrow McLaren – 228.768

27 – James Davison (Dallara-Honda) Dale Coyne – 228.747

28 – Helio Castroneves (Dallara-Chevy) Penske – 228.373

29 – Charlie Kimball (Dallara-Chevy) AJ Foyt – 227.758

30 – Max Chilton (Dallara-Chevy) Carlin – 227.303

31 – Sage Karam (Dallara-Chevy) DRR – 227.099

32 – JR Hildebrand (Dallara-Chevy) DRR – 226.341

33 – Ben Hanley (Dallara-Chevy) DragonSpeed – 222.917