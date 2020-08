ENCORE ET TOUJOURS HAMILTON ET MERCEDES QUI SURVOLENT LE GRAND PRIX D’ESPAGNE DE FORMULE 1

Franchement cela devient lassant!

A nouveau et sans réelle surprise, Lewis Hamilton triomphe et remporte un énième Grand Prix de Formule 1, celui d’Espagne ce jour

L’éternel Champion du monde et on voit mal qui pourrait le battre à la régulière cette année encore, l’emporte en ce dimanche 16 août avec une confortable avance, devançant au terme des 66 tours du circuit de Catalunya, le seul de ses adversaires à part son équipier Bottas, capable de gagner, le Hollandais de Red Bull, Max Verstappen qu’il précède tout de même de 24″177, cependant que son propre partenaire chez Mercedes AMG Petronas, le Finlandais Valterri Bottas s’il finit troisième, lâche malgré tout … 44″752

Ces deux là, étant les seuls à terminer dans le même tout que le vainqueur ! C’est dire …

A l’arrivée, Hamilton expliquait :

« Je me sens vraiment très bien. C’était une vraie surprise, ça s’est passé différemment avec les pneus, on a réussi à les gérer. On a vraiment été très bon dans ce domaine aujourd’hui. Quand on voit ce qu’il s’est passé le week-end dernier et ce week-end, c’est incroyable ce que l’on a réussi à faire aujourd’hui. Je pouvais encore continuer à la fin, j’aurais bien fait des tours en plus. »

Et il poursuivait :

« On a étudié avant la course quels étaient les bons pneus pour faire fonctionner nos stratégies et j’ai réussi à faire durer les pneus plus longtemps que prévu. Dans ma tête j’étais presque parti sur un seul arrêt mais, au final, il n’y avait pas besoin de prendre le risque de ne s’arrêter qu’une seule fois. Merci à toute l’équipe à l’usine. »

Concernant le COVID-19, Lewis a indiqué et tenu à préciser :

« On sait bien que nous vivons une période difficile pour toute la planète et il faut continuer de s’accrocher et je dis à tout le monde ‘restez vigilants, faites attention à vous, mettez les masques comme je le fais et comme les gens autour de moi le font’ »

Car derrière les trois invités à grimper sur les trois marches du podium, les autres, tous les autres pointent à un tour !

Avec dans l’ordre, les deux pilotes des Mercedes ‘roses’ les monoplaces clonées et dénommées Racing Point, les anciennes Force India, qui terminent dans le Top 5, le Canadien Lance Stroll, se classant devant son leader, le Mexicain Sergio Perez – de retour au volant aprés sa quarantaine pour cause de COVID 19 – et qui ne termine que cinquième, s’étant vu infligé une pénalité de cinq secondes

Le Top 10 étant complété d’une part par la McLaren-Renault de Carlos Sainz Junior, et par la seule Ferrari classée et pour une fois celle de Sebastian Vettel, la voiture-sœur de Charles Leclerc ayant abandonné sur pépin – casse? – moteur!

Et par la seconde Red Bull-Honda du Thaïlandais Alex Albon, par l’Alpha Tauri-Honda du Français Pierre Gasly et par la seconde McLaren-Renault du Britannique Lando Norris.

Nouvelle déception pour les Renault une fois encore ‘hors des points’ contrairement aux monoplaces de l’équipe cliente, McLaren ! Daniel Ricciardo et Esteban Ocon, ne finissant qu’onzième et treizième…

Au classement général des pilotes, Hamilton file vers un nouveau titre – le septième – qui peut l’en empêcher et qui lui permettrait d’égaler l’inoubliable Michael Schumacher. Ce dimanche soir 16 août il totalise déja 132 points contre la pépite de Red Bull, Verstappen qui occupe la deuxième place avec 95 points, incroyablement devant Bottas qui en compte 89. Le quatrième Charles Leclerc arrive au 4éme rang avec 45 petits points !

Chez les constructeurs l’addition est pire encore plus lourde… Mercedes affiche 221 points, Red Bull-Honda 135, Racing Point-Mercedes 63, McLaren-Renault 62 et Ferrari seulement cinquième 61 !

Qu’ajouter ?

RIEN… Les chiffres parlent !

John ROWBERG

Photos : PIRELLI – TEAMS

LE CLASSEMENT DU GRAND PRIX D’ESPAGNE A CATALUNYA LE 16 AOÛT 2020

1- Lewis Hamilton (Mercedes), les 66 tours en 1h31’45″279

2 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) à 24″177

3 – Valtteri Bottas (Mercedes) à 44″752

4 – Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) à 1 tour

5 – Sergio Perez (Racing Point-Mercedes) à 1 tour **

6 – Carlos Sainz Jr (McLaren-Renault) à 1 tour

7 – Sebastian Vettel (Ferrari) à 1 tour

8 – Alexander Albon (Red Bull-Honda) à 1 tour

9 – Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) à 1 tour

10 – Lando Norris (McLaren-Renault) à 1 tour

11 – Daniel Ricciardo (Renault) à 1 tour

12 – Daniil Kvyat (Alpha Tauri-Honda) à 1 tour

13 – Esteban Ocon (Renault) à 1 tour

14 – Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) à 1 tour

15 – Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) à 1 tour

16 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) à 1 tour

17 – George Russell (Williams-Mercedes) à 1 tour

18 – Nichoals Latifi (Williams-Mercedes) à 1 tour

19 – Romain Grosjean (Haas-Ferrari) à 1 tour

** 5″ de pénalité

ABANDON

Charles Leclerc

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL PROVISOIRE DES PILOTES

1.Hamilton : 132 points – 2.Verstappen 95; 3.Bottas 89; 4.Leclerc 45; 5.Stroll, Albon 40; 7.Norris 39; 8.Perez 32; 9.Sainz 32; 10.Ricciardo 20; 11.Vettel, Ocon 16; 13.Gasly 14; 14.Hulkenberg 6; 15.Giovinazzi, Kvyat 2; 17.Magnussen 1.

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL PROVISOIRE DES CONSTRUCTEURS

1 .Mercedes : 221 points – 2.Red Bull-Honda : 135 – 3.Racing Point-Mercedes : 63 – 4.McLaren-Renault : 62 – 5.Ferrari : 61 – 6.Renault : 36 – 7.Alpha Tauri-Honda : 16 – 8.Alfa Romeo-Ferrari : 2 – 9.Haas-Ferrari : 1.