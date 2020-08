APRÈS MATSUSHITA SAMEDI, DRUGOVITCH OFFRE UNE NOUVELLE VICTOIRE AU MP. MOTORSPORT À CATALUNYA.

Quel week-end pour l’Écurie MP. Motorsport !

MP. Motorsort, l’équipe Hollandaise créée en 1995 par Sander Dorsman et qui a plus tard ensuite débuté au plus haut niveau en GP2 en 2013, devenu depuis Formule 2.

Ce week-end des 15 et 16 août 2020 restera sûrement à jamais gravé dans les mémoires des ‘fans’ et d’abord dans celle du Team, lequel s’est offert un double résultat de rêve !

Car ces samedi et dimanche, le MP Motorsport sur la piste de Catalunya de Montmeló, au nord de Barcelone a connu assurément son meilleur week-end dans la catégorie F2, avec et la victoire de son pilote Japonais Nobuharu Matsushita, ce dernier imité ce jour par son équipier le Brésilien Felipe Drugovich, également à son tour, vainqueur !

Drugovich décrochant pour sa part son deuxième succès cette Saison, après celui déjà obtenu en Autriche.

Le Brésilien classé septième de la 1ère course est parti sur la première ligne aux cotés du ‘poleman’ fictif’, Luca Ghiotto et ce en raison du classement de la grille inversée pour chaque seconde course.

Dès le départ, Felipe a immédiatement dépassé Luca Ghiotto, réussissant à se créer assez vite une bonne marge dans une course où la gestion des pneus durs était cruciale, en raison de la forte dégradation due à la forte chaleur. et la sévérité du tracé Catalan.

Au terme des 26 tours, Dragovitch impérial ce dimanche triomphe et offre vingt-quatre heures après Matsushita une deuxième victoire au MP. Motorsport !

Il l’emporte finalement en précédant sous le damier Luca Ghiotto, l’Italien d’Hitech, qu’il devance de 9″536 et l’Allemand Mick Schumacher du Prema, qui termine troisième à 10″956

Le Top 5 étant complété par Yuki Tsunoda, le Japonais de Carlin, à 14″924 et par l’autre Nippon, Nobuharu Matsushita, partenaire de Félipe au MP Motorsport, et qi se classe au cinquième rang à 19″921.

L’heureux vainqueur confiait :

« Quelle course incroyable pour moi. J’ai commencé P2 et j’ai vite dépassé Luca dans le virage 1. Après cela, la voiture était tout simplement incroyable, et fondamentalement la même qu’hier. C’est dommage que nous n’ayons pas pu capitaliser là-dessus hier, à cause de la voiture de sécurité, sinon, nous étions à peu près au même endroit ou deuxième. »

Et il concluait :

«Dommage, mais cela compense à peu près hier et je suis vraiment heureux, et vraiment heureux pour l’équipe, car c’est sûr que nous avons fait un grand pas en avant ce week-end. »

De cette course on retiendra encore la déception de Callum Ilott, le leader du Championnat qui a connu des soucis avec ses pneumatiques, glissant jusqu’au neuvième rang, ce qui l’excluait des points, mais la pénalité infligée au Danois Christian Lundgaard pour l’avoir dépassé in extremis en dehors des limites de la piste, lui a permis de gagner une position et d’être classé huitième !

Reprenant ainsi un petit point supplémentaire, vis-à-vis de son dauphin au Classement Général provisoire, le Russe Robert Shwartzman.

Le pilote du PREMA, deuxième samedi de la 1ère course ne finit qu’à une modeste treizième position ce jour, après avoir tenté un ‘coup de poker’ pour monter un train de Pirelli tendre au 20ème des 26 tours, mais sans être pour autant récompensé.

Enfin, signalons le meilleur tour en course, signé… Giovani Alesi, le fils de l’ancien Pilote Ferrari qui jusqu’alors a connu un début de saison des plus difficiles, avec une succession de classements médiocres toujours autour de la vingtième place ! Et qui finit d’ailleurs malgré tout dix-neuvième.

Un mot encore pour expliquer le forfait de Sean Gelael, le pilote Indonésien de l’équipe Française DAMS. Blessé au dos – une fracture d’une vertèbre – à la suite de l’accrochage samedi avec Jack Aitken, il n’a donc pas pu s’aligner au départ.

John ROWBERG

Photos : F2 – TEAMS

CLASSEMENT DE LA SECONDE COURSE F2 DE CATALUNYA LE 16 AOÛT

1 – Felipe Drugovich – MP Motorsport, les 26 tours, en 41’55″669

2 – Luca Ghiotto – Hitech, à 9″536

3 – Mick Schumacher – Prema, à 10″956

4 – Yuki Tsunoda – Carlin, à 14″924

5 – Nobuharu Matsushita – MP Motorsport, à 19″921

6 – Nikita Mazepin – Hitech, à 23″231

7 – Pedro Piquet – Charouz, à 24″528

8 – Callum Ilott – UNI Virtuosi, à 29″718

9 – Louis Deletraz – Charouz, à 31″973

10 – Dan Ticktum – DAMS, à 32″155

11 – Christian Lundgaard – ART GP, à 34″196

12 – Roy Nissany – Trident, à 34″822

13 – Robert Shwartzman – Prema, à 41″254

14 – Guanyu Zhou – UNI Virtuosi, à 41″996

15 – Marcus Armstrong – ART GP, à 43″413

16 – Artem Markelov – HWA, à 45″618

17 – Jehan Daruvala – Carlin, à 46″219

18 – Jack Aitken – Campos, à 48″431

19 – Giuliano Alesi – HWA, à 54″736

20 – Guilherme Samaia – Campos, à 1’09″082

21 – Marino Sato – Trident, à 1’14″667

MEILLEUR TOUR :

Giuliano Alesi, en 1’33″413

NON PARTANT :

Sean Gelael

CLASSEMENT GÉNÉRAL PROVISOIRE DE LA F2

1.Ilott : 121 points -2.Shwartzman : 103 – 3.Lundgaard : 87 – 4.Tsunoda : 82 – 5.Schumacher : 79 – 6.Zhou : 76 – 7.Mazepin : 75 – 8.Drugovich : 65 – 9.Deletraz : 65 – 10.Ticktum : 63