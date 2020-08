VICTOIRE DE JAKE HUGUES DANS LA 1ére COURSE F3 FIA A CATALUNYA

Le Britannique Jake Hughes du Team HWA Racelab, remporte ce samedi matin 15 août, la 1ere des deux courses du meeting de Barcelone sur la piste de Catalunya à Montmelo.

Au terme des 22 tours, il précède le Néo-Zélandais Liam Lawson d’Hitech, son dauphin classé à 2″388 et l’Américain Logan Sargeant du Prema, auteur de la pole devant Hugues et qui complète le podium à 3″948

Top 5 pour le Français Clément Novalak de Carlin, à 8″953 et pour David Beckmann de Trident, à 9″826

Jake Hughes qui confiait:

« J’ai eu un bon départ et j’ai pu conserver ma P2. Les lumières n’ont pas été allumées pendant très longtemps, donc j’ai failli manquer le départ. Dans les deux ou trois premiers tours, je me suis senti assez à l’aise évidemment, nous avons eu une voiture de sécurité précoce. J’ai pensé que si j’avais l’occasion de dépasser Logan, j’essaierais de le faire. J’étais convaincu que le rythme était bon, mais l’usure des pneus serait vraiment important. J’ai essayé de faire en sorte que cela se produise, et oui, j’ai réussi à le faire à l’extérieur du virage 1. »

Et il ajoutait :

« Pour être honnête, je sentais que j’avais le rythme, mais sous le régime de la voiture de sécurité, j’avais l’impression que nous allions plus lentement que d’habitude. Je ne sais pas si les autres ont ressenti cela, mais j’ai eu beaucoup de caoutchouc sur le pneu. J’avais une énorme vibration au redémarrage, donc j’étais un peu inquiet à ce sujet. Une fois que nous avons redémarré, il est parti dans le premier tour et j’ai réussi à obtenir le tour le plus rapide lors du tour suivant. Merci à l’équipe. La voiture était incroyable, donc je suis vraiment content. »

Le leader du classement provisoire du Championnat, l’Australien Oscar Piastri qui roule au Prema, se classe sixième à 10″222, précédant l’autre pilote Français, le Champion de la F4 ADAC 2019, Theo Pourchaire d’ART GP, qui finit à 10″751

Ensuite, on trouve Alex Peroni de Campos, à 12″172, Richard Verschoor du MP Motorsport, à 12″351 et Matteo Nannini du Jenzer, complétant ce Top 10

Au classement provisoire, Sargeant occupe le commandement avec 125 points devant Piastri qui en totalise 113, Lawson 95, Beckmann 92,5 et Théo Pourchaire, cinquième avec 75 points.

John ROWBERG

Photos : F3

LE CLASSEMENT DE LA 1ére COURSE DE CATALUNYA EN F3 FIA LE 15 AOÛT 2020

1 – Jake Hughes – HWA Racelab – 22 tours

2 – Liam Lawson – Hitech, à 2″388

3 – Logan Sargeant – Prema, à 3″948

4 – Clement Novalak – Carlin, à 8″953

5 – David Beckmann – Trident, à 9″826

6 – Oscar Piastri – Prema, à 10″222

7 – Theo Pourchaire – ART GP, à 10″751

8 – Alex Peroni – Campos, à 12″172

9 – Richard Verschoor – MP Motorsport, à 12″351

10 – Matteo Nannini – Jenzer, à 12″573

11 – Alex Smolyar – ART GP, à 14″832

12 – Lirim Zendeli – Trident, à 15″266

13 – Enzo Fittipaldi – HWA Racelab, à 15″665

14 – Jack Doohan – HWA Racelab, à 16″445

15 – Sebastian Fernandez – ART GP, à 17″282

16 – Leonardo Pulcini – Carlin, à 17″892

17 – Max Fewtrell – Hitech, à 18″925

18 – Dennis Hauger – Hitech, à 20″166

19 – Cameron Das – Carlin, à 21″563

20 – Olii Caldwell – Trident, à 22″489

21 – Lukas Dunner – MP Motorsport, à 23″105

‍22 – Roman Stanek – Charouz, à 24″159

23 – David Schumacher – Charouz, à 24″496

24 – Igor Fraga – Charouz, à 25″776

25 – Calan Williams – Jenzer, à 26″262

26 – Federico Malvestiti – Jenzer, à 32″203

27 – Sophia Floersch – Campos, à 33″174

28 – Alessio Deledda – Campos, à 33″711

ABANDONS

Frederik Vesti

B‍ent Viscaal

MEILLEUR TOUR: Jake Hughes, en 1’35″862

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL PROVISOIRE DE LA F3 FIA 2020

1.Sargeant : 125 points – 2.Piastri : 113 – 3.Lawson : 95 – 4.Beckmann : 92,5 – 5.Pourchaire : 75 – 6.Vesti : 70,5– 7.Hughes : 62,5 – 8.Verschoor : 49 – 9.Peroni : 46 -10.Novalak : 45 – 11.Zendeli : 40– 12.Viscaal : 36 – 13.Fernandez : 25 – 14.Smolyar : 20 – 15.Hauger : 14 – 16.Caldwell : 10 – 17.Fewtrell et Fittipaldi : 5 – 19.Barnicoat et Nannini : 1.‍