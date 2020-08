NOUVELLE POLE POUR REBELLION EN MONDIAL WEC A SPA

Pole position pour l’écurie Suisse Rebellion Racing, ce vendredi 14 août à Spa-Francorchamps

Rebellion Racing décroche sa quatrième pole position consécutive au classement général de la catégorie LMP1, lors des 6 Heures de Spa-Francorchamps, sixième manche de la huitième saison du Championnat du Monde d’Endurance WEC.

Le duo Gustavo Menezes et Norman Nato qui en partagent le volant avec Bruno Senna, obtient en effet la meilleure moyenne avec 1’59,577, au volant la seule voiture LMP1 à descende sous la barre des 2 minutes

L’Américain Menezes signant lui le meilleur temps global avec 1’59,342 à son 3éme tour, profitant de l’appui élevé mis en place sur la Rebellion R13, N°1

L’équipe Toyota Gazoo Racing s’élancera depuis les 2ème et 3ème places, la TS050 HYBRID N°8 de Kazuki Nakajima et Brendon Hartley, avec un temps combiné de 2’00.417, précédant la voiture-sœur, la N° 7 de Mike Conway et Kamui Kobayashi, crédités eux de 2’01.070

De retour en WEC, l’Enso N°4 du ByKolles Racing Team partira 4éme, avec Oliver Webb et Tom Dillman réalisant un temps au tour moyen de 2’01.907

UNITED EN POLE DES LMP2

Une semaine après sa pole ici même en ELMS, United Autosports leader de la catégorie en WEC, remporte sa deuxième pole LMP2 de la saison en WEC avec la paire Paul Di Resta et Phil Hanson qui signent un temps moyen de 2’02.148

L’équipe Britannique devance l’Oreca 07 du Jackie Chan qui finit seconde des qualifications avec Roberto Gonzalez et Anthony Davidson avec un temps combiné de 2’03,687

Le Cool Racing partira troisième grâce à l’équipage Nico Lapierre et Antonin Borga, auteurs d’un temps combiné de 2’03.956 au volant de leur ORECA 07

Le quatrième plus rapide est le Jackie Chan DC Racing, avec Ryan Cullen – remplaçant au pied levé – Gabriel Aubry touché par le COVID -19 et qui épaulera Ho-Pin Tung et Will Stevens dans le baquet de l’Oreca N° 37

ASTON MARTIN EN POLE DU LMGTE/PRO

Aston Martin Racing pointe au sommet en LMGTE Pro

Les conditions un peu plus fraîches d’aujourd’hui convenaient parfaitement à l’Aston Martin Vantage AMR, la pole position allant à la N° 97 pilotée par Maxime Martin et Alex Lynn

Le duo établissant un temps au tour moyen de 2’14,635

Il s’agit de la première pole de la saison pour la N° 97 et de la deuxième sur les six épreuves déjà disputées d’Aston Martin Racing

Toutefois, précisons que cette pole position a été initialement attribuée à la Porsche 911 RSR-19 N°92, mais les tours de l’un de ses pilotes, le Français Kevin Estre, ont ensuite été supprimés à la suite d’une enquête des commissaires sur les limites d’abus de piste !!!

Les Danois de la voiture-sœur, la N° 95 de Nicki Thiim et Marco Sørensen partagera la première ligne en deuxième position, une place devant la seconde Porsche 91 RSR-19, la N° 91

Les deux Ferrari 488 GTE EVO sont quatrième et cinquième, la N° 71 à seulement trois centièmes de seconde devant sa voiture sœur, la N°51

PORSCHE DOMINE EN LMGTE/AM

Le Dempsey-Proton Racing se montre le plus rapide de cette session qualificative en LMGTE/Am

En LMGTE Am, c’est en effet la Porsche 911 RSR, la N° 77 du Dempsey-Proton Racing de Matt Campbell et Christian Ried qui s’offre la première pole position de la saison, les Porsche se classant 1-2-3 !

L’Australien Campbell a réalisé le tour individuel le plus rapide de la catégorie en 2’15,300 pour donner une moyenne combinée à 2’16,519.

En 2ème et 3ème place de la classe, on trouve les deux Porsche du Team Project 1, le tandem Matteo Cairoli et Egidio Perfetti et leur N°56 précédant de 0,49 seconde d’avance, la N° 57.

Le Brésilien Augusto Farfus, depuis des années pilotes BMW, s’est rapidement intégré dans l’équipe Britannique Aston Martin Racing, se qualifiant avec Paul Dalla Lana à la 4éme place avec 2’17,563 dans l’Aston Martin Vantage AMR N° 98.

François LEROUX

Photos : Davy DELIEN – WEC – TEAMS

LA GRILLE DE DÉPART DES 6 HEURES DE SPA WEC 2020

1 – Senna/Nato/Menezes (Rebellion R13 – Gibson) – Rebellion – 1’59″577

2 – Buemi/Hartley/Nakajima (Toyota TS050 – Hybrid) – Toyota – 2’00″417

3 – Conway/Lopez/Kobayashi (Toyota TS050 – Hybrid) – Toyota – 2’01″070

4 – Dillmann/Webb/Spengler (Enso CLM P1/01) – ByKolles – 2’01″907

5 – Hanson/Di Resta/Albuquerque (Oreca 07 – Gibson) – UnitedAutosports – 2’02″148

6 – Gonzalez/Davidson/Da Costa (Oreca 07 – Gibson) – JOTA – 2’03″697

7 – Lapierre/Coigny/Borga (Oreca 07 – Gibson) – Cool Racing – 2’03″956

8 – Tung/Stevens/Cullen (Oreca 07 – Gibson) – DC Racing – 2’04″198

9 – Laurent/Ragues/Negrão (Alpine A470 – Gibson) – Signatech – 2’04″235

10 – Patterson/Fjordbach/Yamashita (Oreca 07 – Gibson) – High Class – 2’04″710

11 – Lacorte/Sernagiotto/Belicchi (Dallara P217 – Gibson) – Cetilar – 2’05″547

12 – Lynn/Martin (Aston Martin Vantage AMR) – AMR – 2’14″635

13 – Sørensen/Thiim (Aston Martin Vantage AMR) – AMR – 2’14″643

14 – Bruni/Lietz (Porsche 911 RSR – 19) – Porsche – 2’14″923

15 – Rigon/Molina (Ferrari 488 GTE EVO) – AF Corse – 2’15″356

16 – Calado/Pier Guidi (Ferrari 488 GTE EVO) – AF Corse – 2’15″383

17 – Ried/Campbell/Pera (Porsche 911 RSR) – Proton – 2’16″519

18 – Perfetti/Cairoli/Hörr (Porsche 911 RSR) – Project1 – 2’16″649

19 – Keating/Bleekemolen/Fraga (Porsche 911 RSR) – Project1 – 2’17″145

20 – Dalla Lana/Gunn/Farfus (Aston Martin Vantage AMR) – AMR – 2’17″563

21 – Perrodo/Nielsen/Collard (Ferrari 488 GTE Evo) – AF Corse – 2’17″593

22 – Yoluc/Adam/Eastwood (Aston Martin Vantage AMR) – TF Sport – 2’17″658

23 – Flohr/Fisichella/Castellacci (Ferrari 488 GTE Evo) – AF Corse – 2’18″314

24 – Giraudi/Légeret/Sanchez (Porsche 911 RSR) – Proton – 2’18″841

25 – Grimes/Hollings/Mowlem (Ferrari 488 GTE Evo) – RedRiver – 2’18″945

26 – Wainwright/Barker/Watson (Porsche 911 RSR) – Gulf Racing – 2’18″947

27 – Yamanaka/Merhi/Foster (Ligier JSP217 – Gibson) – Eurasia – 2’18″997

28 – Van Eerd/Van Uitert/Van Der Garde (Oreca 07 – Gibson) – RTN – 2’02″744

29 – Christensen/Estre (Porsche 911 RSR – 19) – Porsche – 2’14″223