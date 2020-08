MOTOGP. 2020 EN AUTRICHE : VIÑALES POLE, QUARTARARO TROIS.

Les mauvaises Nouvelles d’abord.

Andréa Dovizioso a annoncé son départ volontaire de l’équipe Ducati, on vous a déjà donné l’info en Flash en milieu de journée.

Info en plus, l’Australien Casey Stoner, le premier et le seul Champion MotoGP au guidon d’une Ducati, a affirmé que Ducati sans Dovizioso c’est une énorme connerie et il en a mis plein ‘la g… de Gigi dall’ Igna, comme quoi, on se lâche un peu dans la Moto et c’est très drôle…

Par ailleurs, Yamaha a trouvé l’origine de ses ennuis mécaniques… les soupapes !

Pour les changer, il faut l’autorisation de tous les Constructeurs et on imagine bien que Honda a dit non !

Alors il s’est dit que le régime moteur des Yamaha avait été diminué de 300 t/mn, malgré cela, Maverick Viñales est pole et Fabio Quartararo, trois !

De toute façon, comme tout cela est plus secret que le code d’entrée de la chambre forte de… Fort Knox, on ne le saura jamais !

Un bonne-mauvaise nouvelle ce matin, en FP3, Fabio Quartararo est rentré dans le Top 10 qui permet d’aller rouler direct en Q2, mais du coup Johann Zarco qui occupait cette position, a été éjecté onzième !

Johann Zarco et Valentino Rossi gagneront leur Q1 mais en Q2, pas le ‘mood’, Zarco se classe neuf, et Rossi douze.

Cette journée a été étrange, le matin il a plu et ça a séché, Miller a donc été très fort, il adore les terrains ‘pourave’s.

La météo Autrichienne avait ensuite annoncé de la pluie à partir de 13 heures, on n’a pas vu une goutte (ils sont aussi nazes que la météo française et tant mieux !) les ‘qualifs.’ se sont donc déroulées sur le sec.

En MotoGP, Quartararo et Viñales se sont livrés une baston sévère, Miller a pris la deuxième place dans son dernier tour, du Miller quoi.

Mais c’est quand même un circuit bon pour les Ducati !

À noter que Pol Espargaro a gagné la FP4, seule session vraiment libre du week end où les pilotes roulent avec leurs réglages de course.

Comme Pol Espargaro est arrivé avec une moto déjà réglée et chaussée lors des essais récents de la marque sur ce circuit, il a remporté ce morceau là…

En pole en revanche, il est cinq, son super entraînement a peut-être été plus orienté vers le rythme de course, il reste donc un favori pour demain.

Bon, clairement, pas la même ambiance que le week end précédent en Tchéquie, je m’abstiendrai de tout commentaire pour ne pas gêner nos lecteurs ‘austrophiles’…

Mais une course intéressante car pas grand-chose n’est joué, il est prévu par ces nazes de la météo 80% de pluie, si pour une fois ils ne se sont pas ‘foutus’ dedans, tout est remis en question bien sûr.

La pole MotoGP du GP d’Autriche 2020

En Moto2, si Remy Gardner a pris la pole – il est le fils de l’ancien Champion du Monde en 500 cc, Wayne Gardner – on a surtout regardé la baston entre Jorge Martin (deuxième temps) et Enea Bastianini (quatrième temps) qui se battent comme des chiens parce qu’en 2021, il y a de la place chez Ducati en MotoGP… (Chez Pramac en tous cas).

Pour l’instant au Général, Bastianini est en tête du Mondial, son Manager Carlo Pernat (un Journaliste italien, génois plus exactement, qui sait toujours tout sur tout et est écouté par certains sites français comme un gourou) serait très proche des décideurs de Ducati (ce qui ne les a pas empêchés de virer son poulain Iannone mais bon, on ne va pas de mettre à parler de gourous dans un domaine déjà tellement superstitieux…)

Voilà demain ces deux pilotes courront les points et l’avenir autant que le GP…

La pole Moto2 du GP. d’Autriche 2020

En Moto3, qui a fait sa ‘qualif ‘le premier, nouvelle pole de Fernandez (Raul, pas Patrick et son « born to be alive », une chanson unique qui lui rapporte encore des millions chaque année !).

Il pilote une KTM. comme le deuxième classé, Arenas, qui est en tête au Général du Mondial, ça se présente bien pour lui.

McPhee est le troisième larron de la première ligne, j’ai déjà dit que j’adore ce pilote, j’espère qu’il va tenir un rôle digne de son clan écossais…

Jean Louis BERN ARDELLI

Photos : MotoGP

La Pole Moto3 du GP. d’Autriche 2020

https://resources.motogp.com/files/results/2020/AUT/Moto3/Q2/QualifyingResults.pdf?v1_b69c8ec0&_ga=2.179721057.415274277.1597341056-1022355283.1590254058