MERCEDES POURSUIT SA BALLADE DES LES 1ers ESSAIS LIBRES DE CATALUNYA A BARCELONE

Et l’outrageante domination des deux Mercedes se poursuit!

Toujours souveraines et imbattables en essais, les deux pilotes des W11 continue de surclasser la concurrence.

Ce vendredi sur la piste e Catalunya de Montmélo au nord de Barcelone, Lewis Hamilton et Valterri Bottas écrasent une fois encore leurs rivaux

Avec 1’16″785 et 1’16″824, le Finlandais et son dauphin et partenaire Britannique, solide leader du classement provisoire du Championnat, poursuivent leur main- mise, reléguant le plus rapide de leurs adversaires, le Hollandais Max Verstappen et sa Red Bull-Honda, à près d’une seconde à … 0. 0939 !

Ensuite, on pointe et dans l’ordre, belle surprise en ces temps morose pour Maranello, les deux Ferrari de Charles Leclerc et Sebastian Vettel, respectivement à 1.185 et 1.196.

Superbe sixième place pour la Haas-Ferrari du Français Romain Grosjean classé à 1.506 et qui devance le ‘revenant’ Sergio Perez de retour au volant de sa Racing Point, sept à 1.686, lequel précède ensuite Alexander Albon avec l’autre Red Bull-Honda, huit à 1.821, suivi de la seconde Haas-Ferrari du Danois Kevin Magnussen, à 1.835 et de la deuxième Racing Point-Mercedes du Canadien Lance Stroll qui compléte le Top 10, à 1.858

Derrière, on trouve la plus rapide des McLaren-Renault de Carlos Sainz Jr, la 1ére Renault d’Esteban Ocon, l’autre McLaren-Renault Lando Norris et l’Alpha Tauri de Pierre Gasly.

John ROWBERG

Photos : TEAMS et PIRELLI

LE RÉSULTAT DE LA 1ére SÉANCE DES ESSAIS LIBRES VENDREDI 14 AOÛT 2020

1 – Valtteri Bottas (Mercedes) – 1’16″785 – 33 tours

2 – Lewis Hamilton (Mercedes) – 1’16″824 – 29

3 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) – 1’17″724 – 26

4 – Charles Leclerc (Ferrari) – 1’17″970 – 27

5 – Sebastian Vettel (Ferrari) – 1’17″981 – 27

6 – Romain Grosjean (Haas-Ferrari) – 1’18″291 – 29

7 – Sergio Perez (Racing Point-Mercedes) – 1’18″471 – 31

8 – Alexander Albon (Red Bull-Honda) – 1’18″606 – 27

9 – Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) – 1’18″620 – 28

10 – Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) – 1’18″643 – 31

11 – Carlos Sainz Jr (McLaren-Renault) – 1’18″733 – 33

12 – Esteban Ocon (Renault) – 1’18″736 – 31

13 – Lando Norris (McLaren-Renault) – 1’18″744 – 32

14 – Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) – 1’18″888 – 26

15 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) – 1’18″917 – 24

16 – Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) – 1’18″981 – 24

17 – Daniil Kvyat (Alpha Tauri-Honda) – 1’19″145 – 21

18 – Daniel Ricciardo (Renault) – 1’19″230 – 31

19 – Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) – 1’20″334 – 30

20 – Roy Nissany (Williams-Mercedes) – 1’20″664 – 25