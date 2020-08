 IN MEMORIAM. LIONEL RÉGAL : DIX ANS DÉJÀ…

Les jours passent… les mois défilent… les années s’écoulent et se succèdent !

En ce samedi 15 août 2020, comment ne pas avoir une immense pensée pour LIO.

Lionel Régal…

Dix ans déjà en ce 15 août 2020 qu’il nous a quitté!

Mais on n’oublie pas, en ce 15 août, le drame qui, il y a déjà dix ans, le 15 août 2010, a coûté la vie à LIO. Lionel Régal, l’immense Champion, incontesté et incontestable ‘ROI’ de la Montagne, fauché en pleine gloire ce maudit 15 août 2010, lors de la Course de Côte de Ste Ursanne-Les Rangiers dans le Jura Suisse.

LIO, emporté par sa passion, son amour des Courses de Côte et comme son père Marc… lui aussi également mort en course, le 28 septembre 1997, lors de la Course de Côte Tarbes-Osmets

Ce 15 août 2020, on pense très fort à eux, on ne les oublie pas.

Et on embrasse Martine, épouse et mère, lourdement frappée par le destin.

RIP merveilleux Champion trop tôt emporté par ta folle passion…

Gilles GAIGNAULT