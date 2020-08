HAMILTON EN PÔLE ET BOTTAS COMPLÈTE LA 1ère LIGNE MERCEDES.

Une fois de plus une fois encore Mercedes écrase tout et s’offre et la pole avec Hamilton auteur de 1’15.584 et la 1ère ligne avec son lieutenant Valterri Bottas second avec 1’15.643

Hamilton avec une nouvelle pole qui racontait :

« C’est l’été et il fait très chaud. Physiquement, c’est très dur car les contraintes sur le corps sont énormes dans les grandes courbes, notamment dans le virage 9, et il faut mettre une grosse pression sur les freins avec une force centrifuge longitudinale importante. Je pensais que mon deuxième tour serait meilleur, mais il ne fut pas terrible. »

Et il poursuivait en précisant :

« Heureusement, j’avais déjà fait le job avec le premier train de pneus, mais c’était très difficile de maintenir les pneus dans la bonne fenêtre de température, y compris dans le tour de chauffe. Demain, il faudra se méfier des Red Bull, très rapide en rythme de course. La longue descente vers le premier virage est aussi un piège pour moi, mais je ferai de mon mieux pour prendre un bon départ et tenter de conserver la tête. »

Meilleur des adversaires encore une fois, le Néerlandais Max Verstappen au volant de sa Red Bull Honda et avec 1’16.292, qui devance les deux Racing Point de Sergio Perez et Lance Stroll

Suivent derrière, Alex Albon et l’autre Red Bull-Honda, les deux McLaren-Renault de Sainz Jr. et Lando Norris, la 1ère des Ferrari de Charles Leclerc et la plus rapide des Alpha Tauri-Honda de Pierre Gasly dixième. Onzième place seulement pour la seconde Ferrari de Seb Vettel !

Treizième et quinzième rangs pour les deux Renault de l’Australien Daniel Ricciardo et du jeune Français Esteban Ocon.

Brillant en essais libres (cinq et six vendredi), le troisième pilote tricolore, Romain Grosjean plonge à la dix septième position lors de cette session des qualifications !

John ROWBERG

Photo : TEAM

LA GRILLE DE DÉPART

1- Lewis Hamilton (Mercedes) 1’15″584 – Q3

2 – Valtteri Bottas (Mercedes) – 1’15″643 – Q3

3 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) – 1’16″292 – Q3

4 – Sergio Perez (Racing Point-Mercedes) – 1’16″482 – Q3

5 – Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) – 1’16″589 – Q3

6 – Alexander Albon (Red Bull-Honda) – 1’17″029 – Q3

7 – Carlos Sainz Jr. (McLaren-Renault) – 1’17″044 – Q3

8 – Lando Norris (McLaren-Renault) – 1’17″084 – Q3

9 – Charles Leclerc (Ferrari) – 1’17″087 – Q3

10 – Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) – 1’17″136 – Q3

11 – Sebastian Vettel (Ferrari) – 1’17″168 – Q2

12 – Daniil Kvyat (Alpha Tauri-Honda) – 1’17″192 – Q2

13 – Daniel Ricciardo (Renault) – 1’17″198 – Q2

14 – Kimi Räikkönen (Alfa Romeo-Ferrari) – 1’17″386 – Q2

15 – Esteban Ocon (Renault) – 1’17″567 – Q2

16 – Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) – 1’17″908 – Q1

17 – Romain Grosjean (Haas-Ferrari) – 1’18″089 – Q1

18 – George Russell (Williams-Mercedes) – 1’18″099 – Q1

19 – Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) – 1’18″532 – Q1

20 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) – 1’18″697 – Q1